¿Milei quiere ganar el Nobel?; Fantino vs Grabois, por el Che Guevara; Fuerza, Patón Bauza!!

1-Fantino dijo que Grabois "atrasa 60 años"
¡Se picó en los estudios de Carnaval Stream después del programa Conclave!
Milei dice que junto a Demian Reidel van a revolucionar la Ciencia Económica; Fantino dijo que Grabois atrasa 60 años; conmueve documental sobre Edgardo Bauza.
¡Se picó en los estudios de Carnaval Stream después del programa Conclave!
“No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años”, le lanzó el ex relator deportivo al dirigente peronista en medio del debate
"Las bandas cambiarias del dólar en Argentina han desaparecido porque ya no existe un piso" dijo en Infobae TV.
El ex titular del Banco Nación aseguró que desapareció el piso de flotación y alertó sobre el riesgo de un nuevo techo cambiario.
Según el economista, el gobierno de Javier Milei todavía no tiene una política clara para acumular reservas.
El ex futbolista y entrenador padece Alzheimer y su estado de salud conmueve a las hinchadas que lo vieron campeón.
Bauza dejó una huella imborrable como jugador y técnico en San Lorenzo, Rosario Central y Liga Deportiva de Quito.
Ganó dos Copas Libertadores con equipos distintos, una hazaña que en Argentina solo había logrado Carlos Bianchi.
El presidente argentino anunció que, junto a Demian Reidel, publicará un trabajo que (según él) hará caer el 80% de las teorías económicas conocidas.
Asegura que se viene un “cambio copernicano” en la historia del pensamiento económico gracias a sus ideas.
Mientras tanto, su aliado y prestamista, Donald Trump, sueña con el Premio Nobel de la Paz… tras haber bombardeado Siria y sitiado con barcos de guerra a Venezuela.