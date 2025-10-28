¿Milei quiere ganar el Nobel?; Fantino vs Grabois, por el Che Guevara; Fuerza, Patón Bauza!!

Según el economista, el gobierno de Javier Milei todavía no tiene una política clara para acumular reservas.

3-Fuerza, Edgardo Bauza!!!

El ex futbolista y entrenador padece Alzheimer y su estado de salud conmueve a las hinchadas que lo vieron campeón.

Bauza dejó una huella imborrable como jugador y técnico en San Lorenzo, Rosario Central y Liga Deportiva de Quito.

Ganó dos Copas Libertadores con equipos distintos, una hazaña que en Argentina solo había logrado Carlos Bianchi.

4-¿Milei en busca del Premio Nobel de Economía?

El presidente argentino anunció que, junto a Demian Reidel, publicará un trabajo que (según él) hará caer el 80% de las teorías económicas conocidas.

Asegura que se viene un “cambio copernicano” en la historia del pensamiento económico gracias a sus ideas.

Mientras tanto, su aliado y prestamista, Donald Trump, sueña con el Premio Nobel de la Paz… tras haber bombardeado Siria y sitiado con barcos de guerra a Venezuela.