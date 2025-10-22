Alejandro Fantino viene de una semana muy convulsionada tras criticar a Javier Milei y al gobierno en dos oportunidades. Tras los insultos de los trolls libertarios, el periodista de Neura salió al cruce y explicó qué decisión tomó con respecto al presidente de La Libertad Avanza.
¿QUÉ PASÓ?
Alejandro Fantino tomó una picante decisión con Javier Milei: "No quiero"
Alejandro Fantino, uno de los periodistas que banca a Javier Milei, tomó una decisión con su apoyo al presidente y le marcó la cancha a los trolls libertarios.
Todo empezó cuando la semana pasada no se dio el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina en cuanto a lo económico. Fantino sostuvo que "quedó como un pelotudo" por envalentonar a la gente con que iba a ser un gran día. Tras eso, también criticó a Milei por decir que hay que hacer "esfuerzos". Pero eso no quedó ahí.
Alejandro Fantino duro contra Javier Milei
"'Ahí llegó el kukarda, el pecho frío, nos vamos, chau, traidor, garca', están picantes eh", fueron algunos de los comentarios que leyó Fantino en su inicio de programa. Tras esto, le habló a todos los libertarios que lo criticaron en redes.
"Una hora y cuarto hablé con Javier ayer. Para que se entienda también, en esa hora y cuarto también estuvo lo que dije. Lo podría haber dicho de otra manera. Estamos todos muy calientes, nerviosos, tensos, me hago cargo de que tal vez lo dije mal", soltó Fantino intentando recular.
"Pero no cambio en esencia lo que dije. No deben decir más que están haciendo el esfuerzo, por más que muchos de ustedes estén enojados, no es traición ni perder una amistad, es mi amigo, lo siento mi amigo, puedo decir algo y lo voy a seguir diciendo, si veo algo que no me gusta lo voy a marcar, no quiero chupar pi** chicos", lanzó Fantino.
Así las cosas, el periodista dejó en claro que se terminó el hecho de celebrarle todo a Milei y a su gobierno. Sin embargo, aquellos fanáticos del presidente seguramente van a seguir por la misma línea de llamarlo "traidor".
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
¿Todos se arrepienten de 'Poné a Francella'?: El Puma Goity se sinceró
Edith Hermida lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita: "No lo puedo creer"
Pamela David contó que fue censurada en la TV Pública y dejó a todos helados
Humberto Tortonese culpó a El Trece por avalar los dichos de Viviana Canosa