Scania también le envía mensaje a Milei: Vuelve a suspender su producción hasta el fin de semana

La planta Scania de Tucumán está suspendiendo personal. La planta de Scania en Colombres emplea a 600 operarios, y según la empresa, el parate afectará a la mitad de ellos.

El plan acordado con SMATA

De todas formas, en la empresa informaron que "la mitad de la planta" del personal cumplirá tareas durante las próximas jornadas, pese a la disposición.

La primera pausa se dio por una semana, según el plan de contingencia, en junio, continuó con una suspensión de 14 días consecutivos entre el 7 y el 20 de julio, y posteriormente entre el 24 y el 31 de agosto.

En Scania explicaron que estas decisiones forman parte de un esquema de suspensiones programadas para distribuirse a lo largo del año, en respuesta a la caída de la demanda de Brasil y la Unión Europea (UE).

