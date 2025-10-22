"El domingo se vota y algunos sentimos que hay una jugada detrás, quieren forzar una devaluación", especuló un trabajador de la siderúrgica Acindar que anunció que paralizar su acería un día antes de las elecciones legislativas del domingo, fecha la que la planta de Scania en Colombres, que emplea a 600 operarios, también anunció que mantendrá paralizará la suya, sumando 40 jornadas sin actividad este año y dando otro fuerte mensaje al Gobierno de Javier Milei.
SUSPENDIDOS EN ELECCIONES
Scania también le envía mensaje a Milei: Vuelve a suspender su producción hasta el fin de semana
Dicha planta de la automotriz está especializada en la producción de cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión, y su actividad representa alrededor del 15% de las exportaciones de Tucumán.
La planta de Scania en Colombres, que emplea a 600 operarios, paralizará líneas de producción hasta el fin de semana. Sumará 40 jornadas sin actividad. Está especializada en la producción de cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión. Su actividad representa alrededor del 15% de las exportaciones de Tucumán.
La nueva suspensión de las líneas de producción en la planta de Scania Argentina durante esta semana, se da en el marco del esquema pactado con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).
Fuentes gremiales y de la compañía confirmaron la medida, que se extenderá hasta el fin de semana, por lo que la multinacional acumulará de manera gradual alrededor de 40 días sin actividad en Tucumán, acordados para todo 2025, en principio, en el entendimiento firmado entre la empresa y el gremio.
El plan acordado con SMATA
De todas formas, en la empresa informaron que "la mitad de la planta" del personal cumplirá tareas durante las próximas jornadas, pese a la disposición.
La primera pausa se dio por una semana, según el plan de contingencia, en junio, continuó con una suspensión de 14 días consecutivos entre el 7 y el 20 de julio, y posteriormente entre el 24 y el 31 de agosto.
En Scania explicaron que estas decisiones forman parte de un esquema de suspensiones programadas para distribuirse a lo largo del año, en respuesta a la caída de la demanda de Brasil y la Unión Europea (UE).
