Nuevo aumento de prepagas: A cuánto subirán las cuotas en noviembre

En promedio, los incrementos oscilarán entre el 2,1% y el 2,8%, dependiendo del prestador y del tipo de plan contratado.
Según fuentes del sector, esta dinámica mensual de ajustes se consolidó como una práctica habitual desde la liberalización del mercado, implementada a comienzos de 2025. Desde entonces, los aumentos se vinculan directamente con la inflación medida por el INDEC, lo que genera una relación más previsible entre los precios y el contexto macroeconómico.
¿Cuánto subirán las cuotas de las prepagas en noviembre?
Los incrementos definidos para el mes próximo son los siguientes:
- Swiss Medical: 2,1%
- Sociedad Italiana de Beneficencia: 2,1%
- Luis Pasteur: 2,1%
- Hospital Alemán: 2,1%
- OMINT (con copagos): 2,1%
- OSDE: 2,1%
- Medicus: 2,2%
- Galeno: 2,2%
- OMINT (sin copagos): 2,8%
Prepagas y aumentos: Cómo influye la nueva libertad de precios en las cuotas
Con la reforma del sistema de salud privado y la eliminación de topes en los aumentos, las empresas ganaron margen para adaptar sus tarifas a los costos reales de la economía. A su vez, la segmentación de los planes —con y sin copagos— se convirtió en una herramienta clave para ofrecer opciones más flexibles según el bolsillo de cada afiliado.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, remarcaron que los usuarios pueden consultar los valores actualizados de todas las prepagas en el sitio web del organismo. Esto les permite comparar precios y coberturas antes de decidir si permanecen en su plan actual o buscan alternativas más convenientes. La disponibilidad de esta información pública se considera uno de los mayores avances del nuevo marco regulatorio.
¿Por qué las prepagas ajustan las cuotas según el IPC?
El vínculo entre inflación y aumentos en las prepagas se fortaleció desde la entrada en vigencia del esquema de libre competencia. Cada vez que el INDEC publica el IPC mensual, las empresas del sector toman ese dato como referencia para definir los ajustes del mes siguiente.
En septiembre, el índice general fue del 2,1%, mientras que el rubro “salud” aumentó un 2,3%, por encima del promedio. Esta diferencia impacta directamente en los costos operativos de las clínicas, profesionales y proveedores que forman parte de las redes de las prepagas.
En lo que va de 2025, el IPC acumula un 22% de aumento, y la variación interanual llega al 31,8%. Si bien se trata de cifras moderadas frente al contexto inflacionario de años anteriores, el ritmo de ajuste mensual mantiene la presión sobre los presupuestos familiares, especialmente para quienes no cuentan con cobertura laboral.
Qué se espera para las cuotas de las prepagas en los próximos meses
Las proyecciones del sector anticipan que los aumentos seguirán en torno al 2% mensual durante lo que resta del año. Esto dependerá, como hasta ahora, del comportamiento de la inflación general y del rubro salud.
Más noticias en Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O
Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)