Nuevo aumento de prepagas: A cuánto subirán las cuotas en noviembre

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, remarcaron que los usuarios pueden consultar los valores actualizados de todas las prepagas en el sitio web del organismo. Esto les permite comparar precios y coberturas antes de decidir si permanecen en su plan actual o buscan alternativas más convenientes. La disponibilidad de esta información pública se considera uno de los mayores avances del nuevo marco regulatorio.

¿Por qué las prepagas ajustan las cuotas según el IPC?

El vínculo entre inflación y aumentos en las prepagas se fortaleció desde la entrada en vigencia del esquema de libre competencia. Cada vez que el INDEC publica el IPC mensual, las empresas del sector toman ese dato como referencia para definir los ajustes del mes siguiente.

En septiembre, el índice general fue del 2,1%, mientras que el rubro “salud” aumentó un 2,3%, por encima del promedio. Esta diferencia impacta directamente en los costos operativos de las clínicas, profesionales y proveedores que forman parte de las redes de las prepagas.

obra social-copagos-obras sociales-prepagas.jpg

En lo que va de 2025, el IPC acumula un 22% de aumento, y la variación interanual llega al 31,8%. Si bien se trata de cifras moderadas frente al contexto inflacionario de años anteriores, el ritmo de ajuste mensual mantiene la presión sobre los presupuestos familiares, especialmente para quienes no cuentan con cobertura laboral.

Qué se espera para las cuotas de las prepagas en los próximos meses

Las proyecciones del sector anticipan que los aumentos seguirán en torno al 2% mensual durante lo que resta del año. Esto dependerá, como hasta ahora, del comportamiento de la inflación general y del rubro salud.

