Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Equilibra sobre la raíz del desencanto: ¿cómo llegan los indicadores sociales a la elección?
La “raíz del desencanto” describe trayectorias de ajuste económico en las que, tras una caída inicial, los ingresos reales primero se recuperan y luego se estancan (A+B). Creemos que esto conduce a una frustración social. No tanto por la magnitud del ajuste (A), sino por la falta de mejora (B): cuando la recuperación se interrumpe, se erosiona la tolerancia social y surge el desencanto.
¿La evolución del ingreso real tiene forma de raíz matemática (√)?
Desde fines de 2023, los ingresos de 14,5 millones de personas registradas (asalariados formales + jubilados) mostraron una trayectoria del tipo “raíz del desencanto”. Tras una caída inicial del 19% vs el promedio enero-septiembre de 2023, hubo una recuperación parcial hasta feb-25 (94% del nivel previo), seguida por un estancamiento y leve retroceso.
La pérdida acumulada es de 2,1 meses de ingreso real registrado. Esto llevó a muchas familias usar stocks o endeudarse para cubrir lo perdido, con la expectativa de que la caída era transitoria y la recuperación futura permitiría reconstruir stocks/pagar deudas.
La trayectoria del ingreso real difiere entre grupos registrados. Frente a ene-sep 2023, la recuperación fue plena sólo para los asalariados privados formales. El resto siguió por debajo:
- Jubilados que cobran la mínima (-9%);
- Empleados públicos provinciales y jubilados que no cobran la mínima (-12%) y,
- Empleados públicos nacionales (-35%).
De menor a mayor, la pérdida de ingresos acumulada en meses durante la gestión Milei fue: asalariado privado formal (0,7); jubilación mínima (2,3); empleado público provincial (3,6); jubilación arriba de la mínima (4,2) y empleado público nacional (5,8).
Comparando con los 2 primeros años de la gestión Macri, el deterioro del ingreso real registrado fue mayor. Con Macri la caída del ingreso real registrado acumuló hasta las Legislativas una pérdida de 1,2 meses, mientras que la de Milei fue de 2,1 meses.
En la primera mitad de Macri, los ingresos cayeron menos y mejoraron más en la previa electoral; con Milei cayeron más y se estancaron. Además, si se utiliza el IPC actualizado ENGHo 2017/18 -que pondera más los servicios-, la pérdida de los ingresos actuales es 1,5 punto porcentual mayor vs la medición vigente, elevando el acumulado de 2,1 a 2,3 meses.
Tal como se observa, la evolución del ingreso real registrado se correlaciona con el índice de confianza en el gobierno de la UTDT, que a su vez anticipa el desempeño electoral de los oficialismos.
Por si fuera poco, el empleo formal total cayó 3,5% con Milei (-500.000), mientras que creció 2,1% con Macri (+300.000 empleos). Tomando sólo los asalariados formales, cayeron 2,0% con Milei (-200.000) y crecieron 0,8% con Macri (+100.000 empleos).
La trayectoria del ingreso real registrado -caída profunda, recuperación parcial y estancamiento- podría ser una “raíz del desencanto”: la sociedad aceptó el ajuste esperando una mejora, pero al no verla vuelve al descontento.
