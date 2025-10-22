urgente24
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

FOTO: xAI / Grok.
Javier Milei cumple 55 años. Pudo ser un gran festejo pero abundan las luchas internas, preocupación por el 26-O y guerra por cambios el 27-O.

22 de octubre de 2025 - 09:43

EN VIVO

En febrero todo conducía a un feliz cumpleaños, triunfo electoral y carrera hacia la reelección 2027. Pero en marzo, la economía 'se planchó', Javier Milei no reaccionó, subestimó el impacto electoral de la caída de la demanda, su vanidad le impidió 'el volantazo' y todo comenzó a complicarse. A 4 días de la elección, no hay feliz cumpleaños sino una larga marcha hacia un puente demasiado lejos: las urnas del 26-O y las consecuencias el 27-O.

Si los números no acompañan ¿qué decirle a Donald Trump y Scott Bessent, quienes se comprometieron hasta la exageración en el respaldo electoral de Milei? La verdad es que lo que hicieron por el argentino no lo hicieron por Ucrania. Pero resulta que Trump está negociando la transición en Venezuela con los hermanos Rodríguez, acaba de sumar triunfos en Bolivia y Perú, está presionando fuerte a China en Ecuador, negocia con Brasil pero ante el mundo... Javier Milei es Trump... y está perdiendo.

Acerca de las especulaciones sobre el nuevo gabinete, todo es posible. Pero no se engañe, la clave no es el listado de nombres sino que se instala la posverdad de que Milei realizará varios cambios, y eso es sinónimo de derrota. Quien gana no está obligado a modificar nada. Los periodistas y medios con pauta publicitaria de YPF promueven a Santiago Caputo emergente del Milei 2.0, con Karina Milei 'licuada', tal como si Caputo no fuese coprotagonista del derrumbe extraordinario de la popularidad de Milei.

Y Santiago Caputo tampoco es una maravilla: ¿Leonardo Scatturice? ¿Barry Bennett? ¿Ahora resulta que un tal 'Manu' Vidal es el inventor de la pólvora? Mucha berretada en el periodismo que antes veneraba a Karina, los primos Menem y hasta a Sebastián Pareja. ¿Cristian Ritondo y Diego Santilli son los dueños del salvavidas? La verdad es que La Libertad Avanza le ha facilitado el regreso al panperonismo, donde destaca un Axel Kicillof fortalecido por 2 triunfos electorales en 40 días -ni necesitó candidato esta vez: Jorge Taiana es de la mitad de la tabla para abajo-, y su estrategia resultó mejor que la que proponían Cristina y Máximo Kirchner.

Cuenta regresiva en marcha. Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

No va más: Gerardo Werthein presentó su renuncia

El Canciller, quien estaba en el cargo desde noviembre de 2024, se lo comunicó a Javier Milei. Todo parece indicar que sería por diferencias con Santiago Caputo.

La renuncia del ministro de Relaciones Exteriores fue confirmada mientras se define el nuevo Gabinete. Su reemplazante se definirá luego de los comicios del próximo domingo.

Fuerza Patria cierra su campaña

Fuerza Patria cerrará la campaña electoral bonaerense de cara a las elecciones del próximo domingo sin un acto central y con distintas actividades que encabezará Axel Kicillof, al igual que lo sucedido en la previa de los comicios provinciales del 7 de septiembre.

El Gobernador visitará Almirante Brown, Berazategui y San Martín para emular la épica de los resultados obtenidos un mes atrás, cuando la unión de tres vertientes del peronismo derrotó a La Libertad Avanza por 13 puntos.

Según la Agencia de Noticias Argentinas, en la primera localidad el mandatario dará el discurso final de una capacitación de fiscales, mientras que en la segunda se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich. A su vez, cerrará en San Martín, con la celebración de un pequeño acto.

De esta forma, quiere repetir la fórmula que utilizó en las elecciones locales, cuando en el último día de campaña visitó Merlo y Lomas de Zamora, además de realizar una "mateada" con vecinos en La Plata. En tanto, para finalizar la campaña, el líder de Movimiento Derecho al Futuro invitó a los principales candidatos bonaerenses: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Por otro lado, se evalúa la posibilidad de repetir el mismo esquema con el búnker. Kicillof, junto a los candidatos que así lo deseen, podrían esperar por los resultados en el Hotel Grand Brizo platense, mismo espacio donde festejaron el triunfo distrital.

Por su parte, a nivel porteño, Mariano Recalde, primer candidato a senador por Fuerza Patria junto a Itai Hagman, aspirante a la banca en Diputados, aguardarán por la definición en San José 181, en la zona del Congreso, donde está ubicada la sede del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad.

Los 55 de Javier Milei: Entre los deseos y la agenda al domingo

El presidente Javier Milei cumple 55 años este miércoles y lo celebra con un encuentro íntimo en la Quinta residencial de Olivos, mientras define los últimos detalles del cierre de campaña de La Libertad Avanza, previsto para este jueves en la ciudad santafesina de Rosario. A esto se le suman los cambios en el Gabinete que anunciará después de las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario libertario, nacido el 22 de octubre de 1970, no tenía actividades oficiales confirmadas en su agenda de la jornada. Según fuentes oficiales, recibirá a su entorno más cercano, en una celebración similar a la del año pasado, antes de trasladarse a la ciudad santafesina para encabezar su última caravana proselitista.

Provincias Unidas en el tramo final: "Somos la garantía de que el kirchnerismo no vuelva más"

En el tramo final de la campaña, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, reafirmó la posición política de Provincias Unidas como una fuerza con vocación de gobierno y arraigo en el interior productivo.

"Nosotros somos la garantía de que el kirchnerismo no vuelva más, pero también de que se construya una alternativa seria al actual gobierno", sostuvo en declaraciones periodísticas, donde destacó el respaldo que percibe en cada localidad de la provincia.

Sobre esa línea, señaló que el país necesita superar definitivamente la etapa del kirchnerismo. "El kirchnerismo cuando vino a Rosario, dijo que los narcos nos habían ganado la batalla; este Gobierno provincial demostró todo lo contrario, y la violencia ha disminuido, aunque sabemos que es un trabajo en el que no hay que parar ni un minuto", resumió.

A 4 días de las elecciones, 'Toto' Caputo busca calmar las aguas

Cuando quedan tres rondas de negocios antes de las elecciones legislativas nacionales, y en medio del alza deldólar por la tensión financiera que se intensificó en las últimas semanas, Luis Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas: "No va a haber ningún cambio al esquema actual".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1980984997772447988&partner=&hide_thread=false

Así, lo expresó en su cuenta de X el ministro de Economía, quien reiteró la posición del Gobierno ante la inquietud que atraviesan los mercados, a pesar del fuerte respaldo de Estados Unidos, y confirmó que la cotización del billete estadounidense seguirá bajo el sistema de flotación establecido en abril pasado, luego del levantamiento del cepo para las personas físicas.

A horas de su llegada a Rosario, el Presidente recibió un gran respaldo

La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) sorprendió con un documento en el que avala el rumbo económico del gobierno nacional y reclama reformas estructurales. El apoyo llega en un momento de recesión industrial y suspensiones de trabajadores, y se da justo cuando el Presidente prepara su desembarco en Rosario para cerrar la campaña de La Libertad Avanza, confiado en sumar entre tres y cuatro bancas.

El pronunciamiento de la UISF a favor del programa económico de Javier Milei generó impacto político y sorpresa en el mundo productivo provincial. En medio de un contexto recesivo, con fábricas que reducen turnos, caen en suspensiones y enfrentan dificultades financieras, la entidad que agrupa al empresariado manufacturero decidió respaldar el rumbo económico del gobierno nacional y pedir reformas tributaria, previsional y laboral.

El texto difundido por la UISF, elaborado junto al estudio Consulfe, plantea que las elecciones del próximo domingo serán “una bisagra para el rumbo económico del país” y que una derrota amplia del oficialismo podría afectar “la continuidad de las reformas estructurales que el país necesita”. El análisis destaca algunos logros del gobierno —superávit fiscal, desaceleración de la inflación y reducción del riesgo país— aunque aclara que “todo ello resulta insuficiente para generar crecimiento sostenido si no se avanza en los cambios de fondo”.

Otro cierre en la era Milei: Ya son 12 los servicios de trenes que dejaron de funcionar

El cierre definitivo del tren de pasajeros que unía Buenos Aires con Bahía Blanca (y tenía a Las Flores como estación intermedia) marca un golpe duro para el sur bonaerense y un nuevo capítulo en los recortes del sistema ferroviario nacional. Con esta decisión, ya son doce los servicios de media y larga distancia que dejaron de funcionar desde diciembre de 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1980949133142737028&partner=&hide_thread=false

El servicio se encontraba suspendido desde marzo de 2023, tras el descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, y ahora Trenes Argentinos confirmó su baja definitiva. Según la empresa estatal, el deterioro de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad. La medida se inscribe en la “Emergencia Ferroviaria” decretada por el Ejecutivo en 2024, que permite cerrar ramales, talleres y servicios bajo el argumento del mal estado de la infraestructura. El cierre también incluye la clausura definitiva de la estación Bahía Blanca Sud, un edificio declarado histórico que quedará bajo custodia de la Policía Federal.

Internacionales: Apareció la argentina desaparecida en España | Perú en estado de emergencia | Netanyahu dice que Israel “decidirá sobre su seguridad” ante JD Vance | Trump cancela la reunión con Putin en Hungría

  • Apareció Paola Mariana Lens, la argentina de 26 años que viajó a España para trabajar de niñera y que se encontraba desaparecida. Desde la Embajada de Argentina en España confirman que la chica se presentó voluntariamente en una comisaría y dijo que había establecido una "desconexión voluntaria". "Me dijeron que estaba en la comisaría, no sé más nada", expresó la madre antes de viajar a Mallorca.
  • El presidente interino de Perú, José Jerí, declara estado de emergencia por 30 días en Lima, la capital del país, y Callao, frente a la ola de protestas y la inseguridad en medio de la actual crisis política. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y confianza de millones de peruanos”, afirma en un mensaje televisado a la nación.
  • El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declara que su país está a cargo de su propia seguridad y que no "es un protectorado de Estados Unidos", afirmaciones realizadas en vísperas de la visita oficial del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para supervisar el alto al fuego acordado entre Tel Aviv y Hamás en pleno contexto de incumplimientos y recriminaciones mutuas. No somos un protectorado de Estados Unidos. Israel es el que decidirá sobre su seguridad No somos un protectorado de Estados Unidos. Israel es el que decidirá sobre su seguridad
  • Rusia lanza un nuevo ataque masivo con misiles y drones en Ucrania, mientras Vladímir Putin dirige los ejercicios de fuerzas nucleares en territorio ruso. En la misma jornada, el presidente estadounidense Donald Trump decidió cancelar su reunión con Putin en Hungría, lo que demuestra que flaquean los esfuerzos de Washington para lograr un alto al fuego en Ucrania.

Sin Javier Milei, Diego Santilli busca ganar confianza

Después de la derrota en las legislativas bonaerenses en septiembre,La Libertad Avanza buscará impulsar el voto violeta en el mayor distrito electoral del país de la mano de su primer candidato a diputado nacional, Diego Santilli, quien se hará cargo del tramo final de la campaña con el objetivo de achicar la ventaja de más de 13 puntos que el peronismo le sacó hace un mes y medio en la Provincia.

En tanto, Javier Milei se ausentará de esas recorridas y protagonizará, este jueves (23/10), el cierre en Rosario. La última participación del mandatario en la Provincia fue la semana pasada en Tres de Febrero y ahora se enfocará -después de su cumpleaños número 55 este miércoles- en la actividad central prevista para las 19 del jueves -poco antes del inicio de la veda- al Parque España de la localidad santafesina, a orillas del Río Paraná.

En la provincia de Buenos Aires, los postulantes encabezados por Santilli tienen el objetivo de reforzar la Primera Sección y el interior, fundamentalmente en la Segunda y la Cuarta. Debido a la importante representación nacional, los libertarios están convencidos de que un mejor resultado ahí podría significar el triunfo violeta a nivel nacional.

La primera parada del equipo será en Merlo, para seguir por San Martín y Vicente López, este último, bastión del partido aliado presidido por Mauricio Macri. El jueves, en tanto, Santilli viajará a la Cuarta Sección y visitará Junín, para luego volver a la Primera y hacer su paso por Zárate y Campana.

En la última jornada antes de la veda que regirá desde el viernes a las 8, el candidato bonaerense que aparecerá tercero en la Boleta Única de Papel (BUP) -porque la Justicia le negó al Gobierno la posibilidad de reimprimir las papeletas tras la renuncia de José Luis Espert por el llamado "narcoescándalo"- se sumará al cierre nacional en Rosario, que liderará el Presidente y al que fueron convocados los cabeza de lista o un solo representante por distrito.

Día después del fuerte temporal en Benito Juárez: Lluvia, viento, granizos y destrozos

Parte del centro de la provincia de Buenos Aires fue castigado en las últimas horas por un fuerte temporal que provocó lluvias intensas, ráfagas y granizo, que a su vez destrozaron infraestructura en algunas zonas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta el martes por la noche, que abarcó localidades como Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Benito Juárez, Coronel Suárez, Daireaux, Laprida, Olavarría y Tandil, entre otras zonas.

En el caso de Benito Juárez se reportaron importantes daños en el Hospital Municipal Eva Perón y en la pileta municipal, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales. Como consecuencia de los efectos de la tormenta, las autoridades suspendieron las clases de este miércoles por la mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1980942729782665723&partner=&hide_thread=false

La decisión se tomó "para resguardar la seguridad de la comunidad y poder evaluar los daños provocados por los fuertes vientos y tormenta de esta noche", manifestaron desde el consejo escolar y la jefatura distrital.

Empezando este miércoles, amplió la alerta hacia el oeste del país y con ello sumó áreas de Mendoza -como General Alvear, La Paz y San Rafael- y de San Luis, entre ellas Gobernador Dupuy, General Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón.

Finalmente, la autoridad meteorológica reforzó la comunicación acerca de potentes lluvias que llegarían a la zona de Ayacucho, Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.

En las redes sociales, se sucedieron diferentes imágenes sobre lo sucedido, sobre todo en Benito Juárez, donde un usuario compartió un video para mostrar los relámpagos y árboles caídos en medio del temporal, indicando que era un "desastre" lo sucedido.

Misterio por Paola Mariana Lens, la joven argentina desaparecida en España

En medio de la incertidumbre por la desaparición de Paola Mariana Lens en Palma de Mallorca, la mamá de la joven, Gabriela, contó este miércoles que recibió un mensaje policial que indicaba que su hija "estaba en la comisaría" y vuela al mediodía a España, un viaje que había programado antes de esa comunicación.

En la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Sáenz Peña y mientras se disponía a partir al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la mujer precisó en declaraciones a la prensa que el contacto fue por parte de "la policía que busca a los ciudadanos extranjeros".

"Me llamaron, me dijeron que estaba en la comisaría, que cuando llegue, los llame. Nada más", explicó y aclaró que todavía no habló con la chica: "Yo no sé si está ahí o cómo es, pero me llamaron de ahí, me dijeron eso y no sé más nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/1980965811603845336&partner=&hide_thread=false

Según Sergi Bisquerra, periodista policial en Mallorca, "ella estaba trabajando" a partir de la situación crítica que atraviesa Argentina.

Horas decisivas por el caso YPF

@SebastianMaril: Aún se desconoce la identidad de los 3 jueces que decidirán la apelación del juicio por la expropiación de YPF. Sí sabemos que 2 de los 3 jueces que presidieron la primera apelación en 2018 (Calabresi y Chin), continúan siendo jueces. El tercero, Winters, falleció. También es improbable que las 3 juezas que presiden la apelación por la entrega de las acciones de YPF (Myrna Pérez, Sarah Merriam y Maria Araújo Kahn) sean las mismas que también presidan la apelación por la expropiación. Esto nos deja con 24 posibles jueces. Sus identidades serán reveladas el lunes 27 más tardar.

Equilibra sobre la raíz del desencanto: ¿cómo llegan los indicadores sociales a la elección?

La “raíz del desencanto” describe trayectorias de ajuste económico en las que, tras una caída inicial, los ingresos reales primero se recuperan y luego se estancan (A+B). Creemos que esto conduce a una frustración social. No tanto por la magnitud del ajuste (A), sino por la falta de mejora (B): cuando la recuperación se interrumpe, se erosiona la tolerancia social y surge el desencanto.

¿La evolución del ingreso real tiene forma de raíz matemática (√)?

Desde fines de 2023, los ingresos de 14,5 millones de personas registradas (asalariados formales + jubilados) mostraron una trayectoria del tipo “raíz del desencanto”. Tras una caída inicial del 19% vs el promedio enero-septiembre de 2023, hubo una recuperación parcial hasta feb-25 (94% del nivel previo), seguida por un estancamiento y leve retroceso.

La pérdida acumulada es de 2,1 meses de ingreso real registrado. Esto llevó a muchas familias usar stocks o endeudarse para cubrir lo perdido, con la expectativa de que la caída era transitoria y la recuperación futura permitiría reconstruir stocks/pagar deudas.

La trayectoria del ingreso real difiere entre grupos registrados. Frente a ene-sep 2023, la recuperación fue plena sólo para los asalariados privados formales. El resto siguió por debajo:

  • Jubilados que cobran la mínima (-9%);
  • Empleados públicos provinciales y jubilados que no cobran la mínima (-12%) y,
  • Empleados públicos nacionales (-35%).

De menor a mayor, la pérdida de ingresos acumulada en meses durante la gestión Milei fue: asalariado privado formal (0,7); jubilación mínima (2,3); empleado público provincial (3,6); jubilación arriba de la mínima (4,2) y empleado público nacional (5,8).

Comparando con los 2 primeros años de la gestión Macri, el deterioro del ingreso real registrado fue mayor. Con Macri la caída del ingreso real registrado acumuló hasta las Legislativas una pérdida de 1,2 meses, mientras que la de Milei fue de 2,1 meses.

En la primera mitad de Macri, los ingresos cayeron menos y mejoraron más en la previa electoral; con Milei cayeron más y se estancaron. Además, si se utiliza el IPC actualizado ENGHo 2017/18 -que pondera más los servicios-, la pérdida de los ingresos actuales es 1,5 punto porcentual mayor vs la medición vigente, elevando el acumulado de 2,1 a 2,3 meses.

Tal como se observa, la evolución del ingreso real registrado se correlaciona con el índice de confianza en el gobierno de la UTDT, que a su vez anticipa el desempeño electoral de los oficialismos.

Por si fuera poco, el empleo formal total cayó 3,5% con Milei (-500.000), mientras que creció 2,1% con Macri (+300.000 empleos). Tomando sólo los asalariados formales, cayeron 2,0% con Milei (-200.000) y crecieron 0,8% con Macri (+100.000 empleos).

La trayectoria del ingreso real registrado -caída profunda, recuperación parcial y estancamiento- podría ser una “raíz del desencanto”: la sociedad aceptó el ajuste esperando una mejora, pero al no verla vuelve al descontento.

¿Era una burbuja? El oro en su peor caída en 12 años: US$ 4.062,94

El oro registra la peor caída en más de 12 años por temores de que su repunte hubiera sido demasiado rápido y demasiado lejos.

El oro al contado cayó por debajo de los US$ 4.080 la onza al inicio de la jornada europea, tras oscilaciones que lo hicieron caer casi un 3% antes y luego recuperarse.

De todos modos, sigue por arriba de los US$ 4.000....

Esto ocurrió 2 día después de que el oro en lingotes se desplomara hasta un 6,3%, con indicadores técnicos que mostraban que un aumento de precios que batió récords consecutivos este año fue excesivo.

“Las ventas técnicas han sido la principal causa”, afirmó Suki Cooper, jefa de investigación de materias primas de Standard Chartered Plc. “Los precios se han mantenido en zona de sobrecompra desde principios de septiembre”, añadió.

Citigroup Inc. prevé una mayor consolidación en torno a los US$ 4.000 por onza en las próximas semanas, según informaron estrategas como Charlie Massy-Collier en una nota.

Según Citi, los precios se habían “adelantado a la historia de la 'devaluación'”.

Milei contra China presionado por Trump pero toda Argentina ya celebra el vuelo a Shanghai

Que se lo explique Javier Milei a sus financistas Donald Trump y Scott Bessent: el turismo argentino está ilusionado con los chinos que puedan llegar cuando el turismo doméstico argentino ha aflojado muchísimo.

El 04/12 comenzará a operar la ruta aérea directa más larga del mundo, que unirá Shanghai –la ciudad más importante de China– con Ciudad de Buenos Aires.

El extenso trayecto, con una pequeña escala de 2 horas para recarga de combustible en Auckland (Nueva Zelanda), durará 26 horas de ida, 29 horas en sentido contrario y será operado por China Eastern Airlines.

Varias provincias argentinas ya trabajan en forma intensa para atraer turistas chinos a sus territorios.

Inclusive han mandado a traducir al idioma chino mandarín las piezas comunicativas de la ACT y trabajan con portales turísticos chinos para posicionar sus ofertas.

El diario La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, informó que una delegación de la región de Huangshan recorrió las Altas Cumbres, parte del Camino de Brochero y la Quebrada del Condorito. Luego, se firmó un acuerdo de cooperación para impulsar la promoción turística, la sostenibilidad y el intercambio de patrimonio natural entre ambas regiones.

china-argentina-banderas.webp
Notable derrota de Israel: Estadounidenses a favor de Palestina

Urgente24 ya ha insistido en que un triunfo bélico no garantiza la victoria en la guerra. Resulta tan terrible, inexplicable y sangrienta la táctica de Israel en Gaza, castigando a todos por los hechos de Hamás, que ha provocado un crecimiento enorme de la simpatía por Palestina en el país que es clave para la subsistencia de Israel.

Jason Lange en Reuters comentando la flamante encuesta Reuters/Ipsos:

"La mayoría de los estadounidenses, incluido el 80% de los demócratas y el 41% de los republicanos, creen que Estados Unidos debería reconocer el Estado palestino, una señal de que la oposición del presidente Donald Trump a hacerlo no está en sintonía con la opinión pública, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta de 6 días, que cerró el lunes 20/10, encontró que el 59% de los encuestados apoyó el reconocimiento por parte de Estados Unidos de un estado palestino, mientras que el 33% se opuso y el resto no estaba seguro o no respondió la pregunta.

53% de los republicanos de Trump se opusieron a hacerlo, y 41% de los republicanos dijeron que apoyarían que USA reconociera un Estado palestino.

60% de los encuestados dijo que la respuesta de Israel en Gaza fue excesiva, en comparación con el 32% que no estuvo de acuerdo.

La encuesta de Reuters/Ipsos dio señales de que el público estadounidense estaba dispuesto a reconocer el mérito de Trump si su plan funcionaba. Alrededor del 51% de los encuestados coincidió con la afirmación de que Trump "merece un reconocimiento considerable" si los esfuerzos de paz tienen éxito, frente al 42% que discrepó.

Aunque sólo 1 de cada 20 demócratas aprueba el desempeño general de Trump como Presidente, 1 de cada 4 dijo que debería recibir un crédito significativo si la paz se mantiene.

El éxito en ese frente parece incierto. Un estallido de violencia durante el fin de semana amenazó con descarrilar la tregua de una semana, y los diplomáticos estadounidenses intensificaron la presión sobre Israel y Hamás para que el plan de Trump volviera a encarrilarse."

Joven agitando la bandera de Palestina.
Los 55 en Rosario, donde gana Caren Tepp

Rosario, capital del sur de la Provincia de Santa Fe, donde en todas las encuestas gana la concejal Caren Tepp (Ciudad Futura / Fuerza Patria), es el lugar que visita Javier Milei el día de su cumpleaños N°55. La diputada nacional Romina Diez (presidenta de La Libertad Avanza) no ha logrado desarrollar una política de alianzas en un territorio dominado por el socialismo (antes) y el 'progresismo' asociado al peronismo (es lo que representa Tepp).

El problema de Milei es su discurso: en una metrópolis muy castigada por la caída del consumo, resulta curioso pretender generar euforia prometiendo sacrificio.

Es un Ejecutivo Nacional sin Presupuesto por 3ero. año consecutivo, y cuyas prioridades son:

  • Ley Bases2 (reforma del juicio por jurado y apertura de mercados), y
  • Ley Hojarasca2 (derogación de 70 leyes consideradas “obsoletas”).

El anuncio fue realizado por los secretarios AlejandroCacace (Desregulación) y MaximilianoMatíasFariña (Transformación del Estado y Función Pública) durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

En medio de una recesión autoprovocada, Milei promete equilibrio fiscal y desregulación estatal... y que la gente lo vote en Rosario con esa agenda.

Javier Milei no hizo historia en Córdoba

Es cierto que los devotos de Javier Milei festejaron el acto en la capital provincial donde el 'mileismo' presume de una fuerza propia importante, en parte heredada del PRO y la UCR.

Embed

Pero otros consideran más bien 'pobretona' la caravana de Javier Milei en un distrito electoral que en el pasado competía con Mendoza por cuál era más 'mileísta'. En 2025, el número de asistentes fue inferior al del cierre de campaña para el balotaje presidencial de 2023.

Luego, la agresión inútil.

Embed

Por último, Milei sin banderas que movilicen o regresen a la esperanza.

“Falta mucho. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20 mil por ciento, hoy es del 30%".

¿Y quién dice que la inflación es un fin en sí mismo? Ahí está la clave de todo su descenso: Milei es el problema.

