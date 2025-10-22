Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Live Blog Post

Fuerza Patria cierra su campaña

Fuerza Patria cerrará la campaña electoral bonaerense de cara a las elecciones del próximo domingo sin un acto central y con distintas actividades que encabezará Axel Kicillof, al igual que lo sucedido en la previa de los comicios provinciales del 7 de septiembre.

El Gobernador visitará Almirante Brown, Berazategui y San Martín para emular la épica de los resultados obtenidos un mes atrás, cuando la unión de tres vertientes del peronismo derrotó a La Libertad Avanza por 13 puntos.

Según la Agencia de Noticias Argentinas, en la primera localidad el mandatario dará el discurso final de una capacitación de fiscales, mientras que en la segunda se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich. A su vez, cerrará en San Martín, con la celebración de un pequeño acto.

De esta forma, quiere repetir la fórmula que utilizó en las elecciones locales, cuando en el último día de campaña visitó Merlo y Lomas de Zamora, además de realizar una "mateada" con vecinos en La Plata. En tanto, para finalizar la campaña, el líder de Movimiento Derecho al Futuro invitó a los principales candidatos bonaerenses: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Por otro lado, se evalúa la posibilidad de repetir el mismo esquema con el búnker. Kicillof, junto a los candidatos que así lo deseen, podrían esperar por los resultados en el Hotel Grand Brizo platense, mismo espacio donde festejaron el triunfo distrital.

Por su parte, a nivel porteño, Mariano Recalde, primer candidato a senador por Fuerza Patria junto a Itai Hagman, aspirante a la banca en Diputados, aguardarán por la definición en San José 181, en la zona del Congreso, donde está ubicada la sede del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad.