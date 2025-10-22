Flamengo vs. Racing, por el primer chico: horario, TV y formaciones

El probable once inicial de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1980831955605508532&partner=&hide_thread=false Con la ilusión que sigue intacta. Con la fe. Con el aliento de esta gente. Con este equipo. Y siempre todos juntos.



¡VAMOS NOSOTROS HOY! pic.twitter.com/F6qm9IDkx0 — Racing Club (@RacingClub) October 22, 2025

Te puede interesar también

Chiqui Tapia proyecta el primer clásico con público visitante y no será Buenos Aires

Otro escándalo en Independiente: Matías Abaldo y las fotos con drogas y alcohol

Golpe a Juan Román Riquelme: se filtró el contrato entre Boca y Hard Rock

A las 21:30, la Historia visita el Maracaná: Racing desafía al Flamengo

Ganó Real Madrid, el Barcelona-Villarreal no viajará a Miami