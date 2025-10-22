urgente24
GOLAZO24 Racing > Flamengo > Gustavo Costas

SEMIS COPA LIBERTADORES

Flamengo vs. Racing, por el primer chico: horario, TV y formaciones

Racing visita al Flamengo de Brasil en el Maracaná por ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Viví la previa a través de la web de Golazo24.

22 de octubre de 2025 - 10:56
Flamengo Racing

Racing va por el sueño. La Academia visitará al Flamengo este miércoles (22/10) en lo que será la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El conjunto de Gustavo Costas va con la intención de traerse un buen resultado a la Argentina, ya que definirá la serie en el Cilindro de Avellaneda en exactamente siete días.

El cuadro que viste de blanco y celeste viene de eliminar a Vélez Sarsfield en los cuartos de final del certamen continental, con un global de 2-0, con gol de Adrián Martínez en la ida y de Santiago Solario en la vuelta. Anteriormente, venció 3-2 a Peñarol en octavos (0-1 en Uruguay y 3-1 en Avellaneda), y finalizó primero en el Grupo E con 13 unidades.

Por su parte, el Fla avanzó a semifinales sufriendo mucho contra Estudiantes de La Plata, a quien derrotó por 4-2 en los penales luego de igualar 3-3 en los 180 minutos. En octavos se impuso con claridad ante Inter de Porto Alegre, en un agregado de 3-0 entre ambos partidos.

Seguir leyendo

image
En 2020, Racing elimin&oacute; al Flamengo en 8vos. de final de Copa Libertadores.

En 2020, Racing eliminó al Flamengo en 8vos. de final de Copa Libertadores.

A qué hora se juega Flamengo vs. Racing

El partido iniciará a las 21:30 horas de Argentina. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal. Carlos Orbe, el encargado del VAR.

Por dónde ver Flamengo vs. Racing, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

El partido será transmitido por DGO, Fox Sports y Disney+ Premium.

El probable once inicial de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1980831955605508532&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar también

Chiqui Tapia proyecta el primer clásico con público visitante y no será Buenos Aires

Otro escándalo en Independiente: Matías Abaldo y las fotos con drogas y alcohol

Golpe a Juan Román Riquelme: se filtró el contrato entre Boca y Hard Rock

A las 21:30, la Historia visita el Maracaná: Racing desafía al Flamengo

Ganó Real Madrid, el Barcelona-Villarreal no viajará a Miami

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES