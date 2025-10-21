Florentino Pérez es un hombre de negocios, un buen hombre de negocios, porque si él no los puede hacer, entonces no deja que otro lo haga. Así sucedió con el partido Barcelona-Villarreal por La Liga de España, se iba a jugar en Miami, e iba a ser un gran negocio para los clubes, ya que venderían su imagen al exterior. Eso al presidente del Real Madrid no le gustó y La Liga lo canceló, no se juega en Miami.
FLORENTINO LO HIZO DE NUEVO
Ganó Real Madrid, el Barcelona-Villarreal no viajará a Miami
Real Madrid presentó una queja al CSD por la mudanza del Barza-Villarreal, y luego de esto La Liga canceló el partido que se jugaría en Miami.
Barcelona-Villarreal no será en Miami
Así como Italia mudará el Milan-Como a Australia, los españoles iban a mudar el partido Barcelona-Villarreal. Todo estaba definido, y era un buen negocio para muchos, pero no para el Real Madrid, que al verse fuera del negocio se quejó, pero no con La Liga, sino con el Consejo Superior de Deportes e España, aludiendo que adultera la competición.
Ante esto a La Liga no le quedó otra que dar de baja el partido en Miami, ya que el club blanco tiene mucho peso y hace lo que quiere en España, inclusive su peso es mayor al de La Liga misma.
La carta completa que publicó La Liga es la siguiente:
“LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.
LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.
El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.
En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional.
Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados.”
Con esta carta demuestra que, ante la presión del Madrid, no le queda otra que ceder, y el partido Barcelona-Villarreal se jugará en España. Con esto sucedido en España, que pasará con el Mílan-Como de la Serie “A” que se muda a Australia.
+ de Golazo24
Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3
Escandalosa denuncia contra Juan Román Riquelme por el acuerdo con el Hard Rock
Drástica decisión de ESPN con Diego Latorre y Mariano Closs: Sin Champions