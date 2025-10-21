Donald Trump tiene quien le apague el incendio de la carne

Tenemos que asegurarnos la producción para alinearnos con eso. Sí, el Presidente dijo que está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días o dos, pero como parte de 12 millones de toneladas (que es lo que produce EE.UU), no será mucho. Tenemos que asegurarnos la producción para alinearnos con eso. Sí, el Presidente dijo que está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días o dos, pero como parte de 12 millones de toneladas (que es lo que produce EE.UU), no será mucho.

image Brooke Rollins (Foto Agrolatam)

Fiebre aftosa (no tenemos desde 2001)

Rollins siguió:

La fiebre aftosa también es un desafío, así que estamos en ello. Estamos en primera línea. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida, pero este es un mercado muy matizado y muy complejo, pero que nos estamos moviendo en todas las direcciones posibles para asegurarnos de que tenemos un buen futuro para estos ganaderos La fiebre aftosa también es un desafío, así que estamos en ello. Estamos en primera línea. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida, pero este es un mercado muy matizado y muy complejo, pero que nos estamos moviendo en todas las direcciones posibles para asegurarnos de que tenemos un buen futuro para estos ganaderos

Bill Bullard, director ejecutivo de R-CALF USA, la asociación ganadera más importante de EE.UU., dijo que importar más carne de vaca es una curita a corto plazo que será perjudicial para la salud a largo plazo de la industria ganadera luego sumó

Instamos al presidente a proteger a la industria nacional de las importaciones que deprimen los precios excesivos, para que nuestra industria pueda reconstruirse y expandirse para satisfacer el consumo interno Instamos al presidente a proteger a la industria nacional de las importaciones que deprimen los precios excesivos, para que nuestra industria pueda reconstruirse y expandirse para satisfacer el consumo interno

Opositora

Brooke Rollins se opuso al paquete de ayuda a la Argentina, anunciado en septiembre y, le había enviado un mensaje de preocupación al secretario del Tesoro Scott Bessent, que fue captado por un periodista que fotografió el teléfono del funcionario mientras lo leía.

Allí Rollins se quejaba de que EE.UU. estaba ayudando a la Argentina, cuando los productores agropecuarios estadounidenses estaban en problemas y se veían perjudicados por la venta de soja argentina a China.

