BROOKE ROLLINS
Donald Trump tiene quien le apague el incendio de la carne
La secretaria de Agricultura de USA afirmó que no comprarán “mucha” carne argentina y que tiene “aftosa”. Lo dicho suena para calmar a ganaderos pro Trump
El acuerdo de asistencia a la Argentina incluiría una posible ampliación de la cuota de importación de carne argentina a EE.UU. de 20.000 toneladas, que ingresan con arancel cero para llevarla a 60 o 70.000 toneladas, según estiman fuentes al tanto de las negociaciones, acota el medio Clarín.
A las nuevas cargas se les aplicará un arancel del 10%, inferior al actual. Pero aún no hay confirmación
En la entrevista, Rollins adelantó que el secretario de Salud, Robert Kennedy, impulsa una nueva dieta a nivel nacional con consumo de más proteínas. En eso orden detalló
Fiebre aftosa (no tenemos desde 2001)
Rollins siguió:
Bill Bullard, director ejecutivo de R-CALF USA, la asociación ganadera más importante de EE.UU., dijo que importar más carne de vaca es una curita a corto plazo que será perjudicial para la salud a largo plazo de la industria ganadera luego sumó
Opositora
Brooke Rollins se opuso al paquete de ayuda a la Argentina, anunciado en septiembre y, le había enviado un mensaje de preocupación al secretario del Tesoro Scott Bessent, que fue captado por un periodista que fotografió el teléfono del funcionario mientras lo leía.
Allí Rollins se quejaba de que EE.UU. estaba ayudando a la Argentina, cuando los productores agropecuarios estadounidenses estaban en problemas y se veían perjudicados por la venta de soja argentina a China.
