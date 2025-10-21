La dieta es clave para la salud en todos los sentidos, y cuando decimos todos los sentidos también nos referimos a la salud sexual. Es común que cuando las personas piensen en alimentación y sexo, se centren en alimentos afrodisíacos o que aumenten la libido, sin embargo, otros aspectos de la sexualidad también importan, como el suelo pélvico.
Descubren que esta dieta mejora el suelo pélvico, clave para el sexo
Si quiere potenciar su salud sexual, entonces debe conocer cuál es la dieta que mejora el funcionamiento del suelo pélvico.
Pero, ¿Cómo la alimentación influye en el suelo pélvico? ¿Cuál es la mejor dieta para el suelo pélvico? ¿Qué comer para mejorar la vida sexual?
Un nuevo estudio ha identificado la dieta que ayuda a mejorar la función del suelo pélvico y la salud sexual.
Mejor dieta para el suelo pélvico y la salud sexual
El suelo pélvico juega un papel destacado en la vida sexual de hombres y mujeres.
También conocido como el piso pélvico, "es un grupo de músculos y otros tejidos que forman una especie de cabestrillo o hamaca a través de la pelvis", indica MedlinePlus.
Estos músculos ayudan a mantener los órganos de la pelvis en su sitio, facilitan funciones como defecar y orinar, y participan en la función sexual.
El suelo pélvico se puede debilitar por diversos factores, lo que conlleva a lo que se conoce como disfunción del suelo pélvico, que incluye la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y la disfunción sexual.
Afortunadamente, hay maneras de mejorar su funcionamiento, y no sólo con los ejercicios de Kegel, sino también adoptando una dieta saludable, especialmente, la dieta mediterránea.
Beneficio sexual de la dieta mediterránea
Una revisión ha confirmado que los alimentos que se incluyen en la dieta pueden influir en el funcionamiento del suelo pélvico.
Los investigadores querían evaluar los efectos de varios patrones dietéticos saludables sobre la disfunción del suelo pélvico.
La revisión incluyó 31 estudios y se centró en cinco patrones dietéticos: dieta mediterránea, dieta DASH, Índice de Dieta Basada en Plantas Saludable, dietas antiinflamatorias y proinflamatorias.
En general, los resultados del estudio mostraron que los patrones dietéticos saludables mejoraron significativamente la disfunción sexual y los síntomas de incontinencia por disfunción del suelo pélvico.
Según los investigadores, especialmente, la dieta mediterránea y los patrones dietéticos antiinflamatorios se relacionaron con un menor riesgo de disfunción sexual.
Estos resultados son esperanzadores para mejorar la función sexual y la incontinencia de manera natural.
"Los patrones dietéticos saludables y antiinflamatorios, en particular la dieta mediterránea, se asocian con mejoras significativas en la disfunción del suelo pélvico, en particular la disfunción sexual y los síntomas de incontinencia", concluyeron los investigadores.
Y agregaron: "Estos hallazgos respaldan la integración del asesoramiento dietético en el manejo de la disfunción del suelo pélvico, con especial atención a pacientes con factores de riesgo metabólicos coexistentes".
Los resultados fueron publicados en Frontiers.
La dieta mediterránea se centra en el consumo de alimentos como verduras, frutas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescado y cereales integrales.
