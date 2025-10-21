Descubren que esta dieta mejora el suelo pélvico, clave para el sexo

Estos músculos ayudan a mantener los órganos de la pelvis en su sitio, facilitan funciones como defecar y orinar, y participan en la función sexual.

El suelo pélvico se puede debilitar por diversos factores, lo que conlleva a lo que se conoce como disfunción del suelo pélvico, que incluye la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y la disfunción sexual.

Afortunadamente, hay maneras de mejorar su funcionamiento, y no sólo con los ejercicios de Kegel, sino también adoptando una dieta saludable, especialmente, la dieta mediterránea.

Beneficio sexual de la dieta mediterránea

Una revisión ha confirmado que los alimentos que se incluyen en la dieta pueden influir en el funcionamiento del suelo pélvico.

Los investigadores querían evaluar los efectos de varios patrones dietéticos saludables sobre la disfunción del suelo pélvico.

La revisión incluyó 31 estudios y se centró en cinco patrones dietéticos: dieta mediterránea, dieta DASH, Índice de Dieta Basada en Plantas Saludable, dietas antiinflamatorias y proinflamatorias.

En general, los resultados del estudio mostraron que los patrones dietéticos saludables mejoraron significativamente la disfunción sexual y los síntomas de incontinencia por disfunción del suelo pélvico.

Según los investigadores, especialmente, la dieta mediterránea y los patrones dietéticos antiinflamatorios se relacionaron con un menor riesgo de disfunción sexual.

Estos resultados son esperanzadores para mejorar la función sexual y la incontinencia de manera natural.

"Los patrones dietéticos saludables y antiinflamatorios, en particular la dieta mediterránea, se asocian con mejoras significativas en la disfunción del suelo pélvico, en particular la disfunción sexual y los síntomas de incontinencia", concluyeron los investigadores.

Y agregaron: "Estos hallazgos respaldan la integración del asesoramiento dietético en el manejo de la disfunción del suelo pélvico, con especial atención a pacientes con factores de riesgo metabólicos coexistentes".

Los resultados fueron publicados en Frontiers.

La dieta mediterránea se centra en el consumo de alimentos como verduras, frutas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, pescado y cereales integrales.

