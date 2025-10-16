Cómo aumentar el deseo sexual después de los 50: Tenemos consejos

La Sleep Foundation apunta que, el insomnio en mujeres "puede ser un factor de riesgo de disfunción sexual". Y agregan: "La falta de sueño y la interrupción del sueño también se han relacionado con un mayor riesgo de disfunción eréctil”.

Por eso, priorice su descanso nocturno y procure practicar buenos hábitos de sueño.

Haz ejercicio físico

Una manera sencilla de recuperar la libido es moverse. Mantenerse activo físicamente puede ayudar a tener una vida sexual plena, especialmente, a medida que las personas envejecen.

El ejercicio físico ayuda a fortalecer los músculos, mejora la salud mental, favorece el flujo sanguíneo a los genitales y mejora los niveles de testosterona, siendo todos estos, factores clave para la vida sexual satisfactoria.

Baja tus niveles de estrés

Si la falta de libido es por estrés, depresión, ansiedad, entonces conviene buscar maneras de mejorar la salud mental para aumentar el deseo sexual.

La Clínica Cleveland dice que “controlar el estrés puede mejorar tu estado de ánimo y tu libido. Algunas herramientas útiles incluyen escribir un diario, hacer ejercicio, meditar y rutinas de autocuidado”.

Deja de fumar

Hay muchos motivos para dejar de fumar, incluida la pérdida de libido. Estudios han mostrado que la nicotina puede afectar negativamente el deseo sexual, las erecciones, y más.

Un estudio publicado en BJU International, 2022, concluyó que “Fumar cigarrillos se asoció con una peor salud sexual en comparación con los no fumadores, mientras que los exfumadores presentaron mejor función eréctil y libido que los fumadores actuales”.

Prueba juguetes sexuales

Además de ayudar a salir de la rutina, los juguetes sexuales pueden ser buenos aliados de la libido.

La Universidad de Harvard indica que, un estudio de 2016 con 70 mujeres que tenían dificultad para excitarse o alcanzar el orgasmo, encontró que dos tercios de las participantes informaron un aumento de la lubricación vaginal, el orgasmo y la sensibilidad genital después de usar un vibrador por tres meses.

En el caso de los hombres, algunos expertos recomiendan usar un anillo vibrador para estimular el pene.

--------

Más noticias en Urgente24

6 alimentos ricos en zinc para erecciones más fuertes

Peligrosa tendencia está contribuyendo a que el VIH se propague más

Cómo el calor puede afectar la libido y qué hacer, según sexóloga

¿Quieres sexo oral increíble? Aquí hay una cosa que debes evitar

Esta creencia sobre sexo es engañosa y la ciencia lo ha comprobado