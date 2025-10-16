USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?

Crece el debate sobre el dólar, la dolarización fallida y la devaluación que viene
Buen punto el de @Esquizonomics: A ver si me lo logran explicar, porque intento entenderlo pero se me hace muy difícil. ¿Si según los libertarios no está atrasado el tipo de cambio, cuál es el problema con eliminar las bandas y flotar? Mejor dicho, si “no hay pass through” y “no hay pesos”, ¿por qué no flotan?
Y también es apropiada la acotación de @Realgeopolitica: Nunca pensé vivir algo tan bananero como que el Tesoro de EEUU intervenga en el mercado de cambios argentino. Lo más gracioso es los jugadores locales ya le tomaron el pulso a Bessent y le están haciendo sentir el Vietnam cambiario que es este país.
Entonces, es hora de ir a @NieveJuancito:
Voy a tratar de explicarlo de la forma mas didáctica que me salga para que no sigamos con esas pavadas de la dolarización endógena y eso de que “escupan” los dólares los que compraron:
Cuando una persona va a un banco y hace un plazo fijo, el banco agarra esos pesos, una parte lo encaja en el BCRA y la otra parte se la presta a empresas, personas o el sector público.
Si al vencimiento, el depositante que tiene el plazo fijo quiere comprar dólares, agarra los pesos y compra dólares. Sin vueltas.
El problema es que el banco no tiene esos pesos hoy ya que los prestó. Entonces, lo que hace es vender los bonos que tiene en cartera o subir la tasa lo suficiente para que las empresas cancelen sus préstamos.
El que hizo el plazo fijo se dolariza sin problemas. El que se funde es la empresa y el Tesoro se queda sin financiamiento. Ni uno ni otro compraron dólares.
Si la demanda dolarizadora no baja, la liquidez se recupera con una tasa lo suficientemente alta que haga:
1. desapalancar a las empresas y personas. Como juntan los pesos para desapalancarse? De diferentes formas. Las empresas dejan de pagar proveedores, liquidan stock, dejan de comprar, dejan de pagarle impuestos al fisco. A más tasa, más intensos esos efectos que producen una caída de la actividad y, por doble vía, la recaudación fiscal.
2. Recuperando pesos colocados en bonos en el Tesoro. Entonces vemos lo que pasó hoy. Un Tesoro sin poder rollear vencimientos y liberando pesos.
3. El BCRA dando liquidez en sus diferentes formas, pase activo, pérdidas de futuros, redescuento, etc.
Estas 3 cosas pasaron hoy. (N. de la R.: se refiere al miércoles 15/10)
¿Bajó el dolar? No. Simplemente aparecieron pesos para abastecer la demanda dolarizadora. Y así va a seguir pasando.
Acá lo importante es entender que si se espera una deva, la demanda dolarizadora no va a bajar xq es mucho más rentable para el que tiene pesos comprar dólares que “hacer tasa”.
No importa qué crea yo. Esto es lo que creen todos los q se dolarizan aún con esta tasa.
Y esto no es consecuencia de las elecciones. Es consecuencia de que el gobierno se encargó de poner un megáfono donde grita que este plan es transitorio hasta las elecciones. La gente busca cobertura por eso.
Y no importa los pesos. Xq van a aparecer mientras siga la demanda dolarizadora.
Y eso se va a calmar solamente cuando la deva esperada sea menor a la tasa. Y las devas esperadas se calman cuando finalmente dejen al dólar libre que se acomode o pongan un esquema lo suficientemente fuerte que ancle esa expectativa.
