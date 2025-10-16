urgente24
USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?

Javier Milei quiere conocer su destino el 26/10.

Javier Milei quiere conocer su destino el 26/10.

FOTO: xAI / Grok.
Javier Milei quiere conocer su destino el 26/10.

Javier Milei quiere conocer su destino el 26/10.

FOTO: xAI / Grok.
Con promesas Scott Bessent estabiliza el mercado ¿aumentan las posibilidades electorales de Javier Milei y La Libertad Avanza o su derrota ya está definida?

16 de octubre de 2025 - 09:26

EN VIVO

Jorge Herrera se pregunta en Ámbito Financiero: "¿El respaldo financiero de Trump ayudará a Milei a cambiar la suerte de Argentina, que ya se ha gastado más de US$ 50.000 millones del FMI? Pese a las garantías de los funcionarios estadounidenses, existe escepticismo respecto a que Argentina pueda lograr un resultado diferente con este swap de divisas."

Su ex compañero Guillermo Laborda también busca respuestas en El Cronista Comercial: "Nuevamente Scott Bessent apareció para traer calma en los mercados: volvió a vender dólares en la plaza cambiaria dando vuelta una jornada en la que trepaba fuerte la moneda norteamericana y caían bonos y acciones. En declaraciones a periodistas en Washington, el secretario del Tesoro amplió a US$ 40.000 millones la asistencia con la participación de fondos soberanos y bancos norteamericanos. (...) las ventas ordenadas por Bessent habrían totalizado US$ 150 millones como máximo en una jornada en la que el total negociado ascendió a casi US$ 900 millones. (...) En paralelo el riesgo político existe en la mente de los inversores. (...) El informe de Morgan Stanley de esta semana lo grafica (...) El número mágico es el de 85 diputados, un tercio de la cámara, para asegurar los vetos presidenciales y eventuales juicios políticos."

Ex compañero de ambos, Carlos Pagni en La Nación (¡Qué Redacción aquella de Julio Ramos / Roberto García!): "En ese encuentro el lobista norteamericano (...) alentó que el “Mago” tenga un cargo formal en el gabinete. “Sólo lo aceptaría si me lo pide el Presidente” dijo, disciplinado, Caputo. (...) el joven asesor de Milei está adelantándose al resultado electoral para apropiarse de dos vigas maestras del oficialismo: la relación con Washington y el control de las alianzas en el Congreso. Werthein es un blanco. Pero Martín Menem es otro, mucho más relevante. (…) La alternativa a esta estrategia es una remodelación del aparato de poder, asociada a las conversaciones de Macri con Francos y, sobre todo, con Milei. (…) Bessent siguió emitiendo mensajes tranquilizadores ayer para la Argentina. Y el Tesoro continuó operando en el mercado cambiario. “Scott hace carry trade que da calambre”, dijo un viejo lobo de la city. “Es su obligación”, contestó otro: “Tiene que hacer rendir el valor del dinero del contribuyente norteamericano”. (…) Más allá de las operaciones financieras, el secretario del Tesoro advirtió, tal como su jefe Trump, que no hay ayuda que sea eficaz si Milei no aporta un marco de estabilidad y consistencia política. (…)".

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

-------------------------

Live Blog Post

"Es positivo": Georgieva remarcó su respaldo al plan de ajuste de Javier Milei

En medio de la expectativa por inminentes anuncios referidos a un acuerdo comercial con Estados Unidos, y luego de que el titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, anunciara que el plan de asistencia a la Argentina podría alcanzar los USD 40.000 millones, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, remarcó su respaldo al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei y manifestó: "Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país en ese camino".

Al ser consultada sobre cómo participa el FMI en el swap de USD 20.000 millones comprometido por Bessent, la número uno del organismo de crédito explicó que trabajan "en estrecha colaboración con las autoridades argentinas y con sus socios, en primer lugar con el Tesoro de Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo".

Georgieva hizo las declaraciones en una entrevista con la agencia internacional Bloomberg, a diez días de las elecciones de medio término y ante un inminente anuncio bilateral en materia comercial, mientras se espera conocer los términos formales del salvataje financiero que le prometió Washington al Ejecutivo nacional.

Live Blog Post

Patricia Bullrich mirando el 26O: "Necesitamos que nos acompañen"

En Coloquio de IDEA, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dialogó con la prensa y brindó un análisis a 10 días de las elecciones. "Necesitamos que nos acompañen", remarcó.

Sobre esa línea aseguró que "mejores salarios se consiguen con mayor productividad".

Live Blog Post

Fórmula 1: Franco Colapinto busca sus primeros puntos

Franco Colapinto disputará este viernes la práctica libre 1 y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad para el joven piloto de Alpine comenzará a las 14.30, hora en que se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana. Allí, el pilarese intentará dar varias vueltas con el objetivo poner a punto a su monoplaza.

Esto se debe a que el Gran Premio de Estados Unidos no tendrá tres sesiones de entrenamientos, sino solo una, ya que cuenta con carrera sprint. De esta manera, el argentino tendrá que disputar la clasificación para la carrera sprint el viernes, a partir de las 18.30.

El GP se lleva a cabo en el Circuito de las Américas, que se encuentra en Austin, Texas, y que cuenta con 20 curvas. Allí fue donde Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, ya que el año pasado, cuando corría para Williams, terminó décimo y pudo sumar un punto tras una espectacular carrera en la que comenzó en el 15.º lugar.

Este año el panorama es diferente, debido a que el argentino viene sufriendo mucho con su Alpine, que es el peor auto de la parrilla, y todavía no logró sumar puntos. Lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, en el que finalizó undécimo.

El Gran Premio llega en un momento clave de la temporada, ya que a falta de solo seis carreras para que termine el campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), lidera con 336 puntos y le saca 22 de ventaja a su escolta y compañero de equipo, que es el británico Lando Norris.

El otro piloto que está en la lucha por el título es el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), que buscará hacer la épica y recortarle a Piastri los 63 puntos que le saca.

Luego de la jornada del viernes, la actividad en Estados Unidos continuará el sábado a las 14 con la carrera sprint y a las 18 con la clasificación para la carrera.

Finalmente, la carrera principal del GP de Estados Unidos será este domingo a las 16.

Live Blog Post

A pedido de LLA, habrá afiches con el rosto del 'colorado' (Diego Santilli)

La Cámara Nacional Electoral aceptó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir sus afiches, por lo que podrá aparecer Diego Santilli y no José Luis Espert.

El tribunal consideró que los afiches, que contienen a todas las fuerzas y se colocan en las áreas de votación, son materiales de carácter general y meramente informativo, por lo que la medida no afectaría el cronograma ni la distribución del material esencial para los comicios, como urnas o padrones.

Además, la CNE destacó en su fallo que "el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes administran los asuntos públicos" y que las reglas electorales deben garantizar "una voluntad clara, sin confusiones", asegurando información simple y entendible.

Live Blog Post

Allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires por Marcelo Bailaque

Gendarmería Nacional, por orden del juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, allanó cuatro domicilios vinculados al operador judicial y escribano santafesino Santiago Busaniche, involucrado en la causa que tiene como principal acusado al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, actualmente preso en su casa en Rosario.

Germán De Los Santos en AIRE:

"(...) El objetivo de los allanamientos contra Busaniche tuvieron como objetivo el secuestro de su teléfono celular, cuya pericia será clave en esta investigación, ya que en el Smartphone de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe, que la justicia ya analizó, figuran conversación entre ambos.

En esos diálogos aparecen menciones a la causa que montaron en el juzgado de Bailaque contra el financista Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019, a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante este magistrado.

Busaniche se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen en la justicia por las influencias que tiene.

En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra. Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún porqué hay una orden que viene desde “arriba”, de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.

El nombre de Busaniche genera pánico cada vez que se nombra, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino (...)".

Live Blog Post

"La situación procesal de Laurta es muy compleja": El abogado planteará su imputabilidad

José Legarreta, defensor oficial de Pablo Laurta, brindó detalles luego de que se dispusiera 120 días de prisión preventiva para el doble femicida.

En esa línea aseguró que "hay evidencias para analizar".

A su vez aseguró que planteará "la imputabilidad de Laurta".

Live Blog Post

Martín Llaryora sobre la cumbre Trump-Milei: "Fueron a pedir auxilio frente al fracaso del modelo económico"

En el marco del Coloquio IDEA, quien sí se hizo presente fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien dialogó con TN donde hizo hincapié en la visita de Javier Milei al presidente de Estados Unidos. "Me parece importante la presión de Argentina con el mundo", sostuvo, aunque remarcó que "fueron a pedir auxilio frente al fracaso del modelo económico".

Sobre esa línea sostuvo que "Hay que construir un modelo económico a largo plazo".

Live Blog Post

2do. día del Coloquio Idea: Sin Milei pero con Adorni (y promesas de 'Toto')

Los ejecutivos y directivos de las empresas más importantes del país están reunidos en el Coloquio de Idea que comenzó el miércoles y se realiza hasta el viernes en Mar del Plata. El encuentro siempre busca marcar un norte en la agenda de discusión económica y mirar más allá de la coyuntura pero la realidad se metió de lleno en el escenario.

El impacto en los mercados de las declaraciones del estadounidense Donald Trump condicionando el rescate al éxito en los comicios legislativos del próximo 26 de octubre, sobrevoló los pasillos del hotel Sheraton, donde se realiza el encuentro que reúne a casi mil ejecutivos.

En ese marco, el ministro de Economía prometió reforma laboral y previsional.

Live Blog Post

Internacionales: Donald Trump anuncia que la CIA intervendrá en Venezuela y Maduro denuncia "golpe" | El primer ministro de Francia sobrevive a dos mociones | Israel aún en pie de guerra | Uruguay es el 1ra país de LATAM en aprobar la eutanasia

  • Donald Trump autoriza a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela y da el visto bueno para que el Comando Sur pueda realizar ataques terrestres. Tres bombarderos B-5 estadounidenses sobrevolaron alrededor de Los Roques y La Orchila. VER MÁS
  • El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevive a dos mociones de censura en la Asamblea Nacional y se enfrenta a tensas negociaciones presupuestarias para que no perezca el Gobierno.
  • Benjamin Netnyahu, el primer ministro de Israel, homenajea a los soldados caídos y vaticina: "Vamos a conseguir todos los objetivos de la guerra en Gaza".
  • Eutanasia: Uruguay es el primer país de la región en aprobar la ley de "muerte digna". VER MÁS

Live Blog Post

Fundido: Importante metalúrgica en problemas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario denunció este jueves por la mañana a la empresa MetroFund por no haber acatado la Conciliación Obligatoria, renovada este miércoles, y no haber permitido el ingreso a la planta a unos 40 trabajadores por los que persiste el conflicto entre las partes.

El incumplimiento consiste en la falta de pago de los haberes devengados desde el intento de los 40 despidos que habría hecho la patronal y, fundamentalmente, en la prohibición de ingreso al establecimiento.

La presentación fue realizada por el apoderado legal de la organización gremial, Pablo Cerra, quien manifestó que "se ha tornando una mala costumbre reciente que algunas patronales no respeten ni la ley ni lo dispuesto por la autoridad administrativa".

"Es peligroso e inaceptable. Si a la grave situación que atraviesan los trabajadores, no se respetan los parámetros básicos de conservar la paz social, se puede romper todo el orden vigente. Fundamentalmente por la enorme necesidad referida de los afectados”, subrayó el representante legal

Por su parte, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, advirtió que llevarán adelante "medidas de acción directa más contundentes", si la patronal no revisa inmediatamente su conducta.

El próximo jueves a las 9 de la mañana se llevará adelante una audiencia en el Ministerio de Trabajo, de vital importancia en el presente conflicto.

Live Blog Post

Doble femicidio y un hombre descuartizado: 120 días de prisión preventiva para Laurta

Según indicaron, el asesino recibió120 días de prisión preventiva por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio después de que el sospechoso quedara imputado por el crimen del remisero Martín Palacios.

En las últimas horas encontraron en Uruguay el auto en el que el presunto triple homicida tenía previsto continuar su plan de huida junto a su hijo de 5 años.

"Salvé a mi hijo de una red de trata", así se expresó Pablo Laurta en el juzgado, lejos de sentirse culpable.

Live Blog Post

Exportaciones de menudencias bovinas: Luz verde para Bolivia y Argentina sigue esperando

Bichos de campo:

"(...) El envío de menudencias bovinas al gigante asiático es un viejo anhelo que aún Argentina no pudo cumplir. Las negociaciones en curso, afirman desde ambos lados, van por buen camino, y los últimos trascendidos señalan que, para fines de este mes, podría haber novedades. Pero otros son más escépticos y afirman que todo se retrasa en medio de los coqueteos anti China del presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras tanto, ya hay quienes festejan por la apertura de esos mercados. En los últimos días, los productores ganaderos bolivianos recibieron la confirmación de que China aprobó el protocolo sanitario para que ingresen desde allí más de 30 cortes deshuesados y una larga lista de menudencias comestibles y subproductos bovinos.

Eso incluye grasa corporal sin refinar, rumen, omaso, abomaso, retículo, corazón, riñón, hígado, diafragma, cartílagos, testículos, aorta, tendones y pene bovino, un conjunto de productos que engrosarán las ventas hacia su principal socio comercial.

Según confirmó recientemente el medio uruguayo Tardaguila Agromercados, Bolivia logró obtener la luz verde en tiempo récord, y su organismo sanitario, el Senasag, selló el protocolo para enviar directamente sus menudencias junto con el resto de la carne vacuna.

Este es el segundo hito que logra el país vecino en materia ganadera durante los últimos meses. El primero fue en junio cuando, junto con Brasil, logró ser declarado como libre de Aftosa sin vacunación en todo su territorio, otro de los proyectos que Argentina tiene en agenda hace años, pero que aún no ha hecho pie (...)".

Live Blog Post

Provincias Unidas: "Los candidatos K no representan los intereses de Santa Fe"

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, criticó con dureza a los representantes del kirchnerismo por "votar en contra de los intereses de Santa Fe" y subrayó la necesidad de conformar un bloque federal que defienda la producción, el trabajo y la identidad del interior.

Farías -que secunda a Gisela Scaglia en la lista del espacio que en Santa Fe lidera el gobernador Maximiliano Pullaro y que fue armado junto a otros gobernadores de diferentes partidos-, aseguró que "Provincias Unidas va a llevar al Congreso la voz del interior productivo".

En declaraciones radiales, Farías fue categórico: “Es muy claro el compromiso que tenemos con Gisela Scaglia, con Melina Giorgi y con todos los que integramos la lista. Vamos a formar un bloque de Provincias Unidas en el Congreso que responda a los intereses de las provincias”.

El dirigente explicó que el objetivo es construir un espacio legislativo que trabaje “en pos de los intereses de Santa Fe, buscando consenso con el resto de las provincias y los legisladores”. En ese sentido, remarcó que el distrito necesita representantes que actúen con independencia de los mandatos partidarios nacionales. “Cada vez que hay una elección, muchos diputados santafesinos terminan esperando órdenes de sus líderes políticos de Buenos Aires. Eso nos ha hecho perder oportunidades históricas”, señaló.

Farías apuntó directamente contra los referentes del kirchnerismo:En la lista del kirchnerismo hay gente que no es nueva, que ya votó muchas veces en contra de Santa Fe. Por ejemplo, cuando se redujo el porcentaje de biocombustibles, una ley impulsada por Máximo Kirchner que benefició a las provincias petroleras y perjudicó a la nuestra, los diputados santafesinos de ese bloque acompañaron esa medida”.

Además, recordó que la Nación mantiene una deuda de más de mil millones de dólares con Santa Fe por fondos del sistema previsional: “No podemos permitir que siga pasando. Por decisiones del gobierno nacional no están llegando los recursos que nos corresponden desde 2019”, enfatizó.

Live Blog Post

Las miradas caen en el próximo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina: "Muy importante"

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro "Alec" Oxenford, anticipó este jueves un acuerdo comercial "muy importante" con Washington y negó "cláusulas secretas" impuestas por la administración de Donald Trump, mientras crece la expectativa por los detalles de las negociaciones con la Casa Blanca.

"Yo creo que podemos tener novedades en breve", sostuvo el diplomático durante una entrevista en Radio Mitre y, tras aclarar que firmó un pacto "de confidencialidad" por lo que no puede brindar demasiadas precisiones, destacó que ellíder republicano "participó activamente" en conjunto con el Gabinete de Javier Milei.

En cuanto a los dichos del mandatario norteamericano, que parecían supeditar la asistencia económica -que incluye un swap de monedas por USD 20.000 millones- a un triunfo electoral de La Libertad Avanza, aseguró: "Para cualquiera que estuvo ahí y vio entero el momento, no hay ninguna duda que no hubo ningún condicionamiento".

En ese sentido, Oxenford subrayó que el tratado no contó con "cláusulas secretas" ni "ocultas" y celebró: "El respaldo fue total, fue explícito, fue sólido y fue muy alineado con una visión compartida". Asimismo, cuestionó que la declaración de Trump "fue totalmente sacada de contexto, no fue el espíritu, esto ya fue aclarado".

Live Blog Post

Otro experimento de química, otro desastre: La pregunta del día después (¿Qué falló?)

Se difundió a través de redes sociales un video donde se muestra el momento exacto en que explotó el experimento químico en el colegio Guadalupe, del barrio porteño de Palermo. La práctica se realizaba este miércoles por la mañana durante una feria de ciencias y terminó con cuatro estudiantes heridos, uno de ellos en grave estado.

Aunque las imágenes no son nítidas, se distingue una fuerte explosión justo cuando los alumnos manipulaban alcohol etílico para recrear el conocido “experimento del volcán”. El estallido sorprendió a los presentes y provocó una rápida intervención del personal de emergencia, que trasladó a los adolescentes a distintos hospitales de la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Notimix/status/1978571835219280369&partner=&hide_thread=false

En relación a lo ocurrido la semana pasada en Pergamino, Catalina Maglio, la nena de 10 años que debió ser trasladada de urgencia al Garrahan debido a las lesiones que sufrió, evoluciona favorablemente, de acuerdo a lo informado por la dirección médica del hospital.

Según el comunicado, la alumna "continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos", pero ya respira sin asistencia y empezó a recuperar, de forma paulatina, la conciencia, respondiendo a órdenes simples. "El equipo médico realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia", indicó.

La menor había sido la más afectada por el fallido experimento -una maqueta que simulaba un volcán-, debido a que se encontraba observando en primera línea. Por ello, sufrió quemaduras profundas en el rostro y el impacto de una esquirla metálica que le atravesó el cráneo.

Live Blog Post

Con autorización de Trump, comienza la invasión a Venezuela

El presidente Trump ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia a realizar acciones encubiertas en Venezuela, al tiempo que también ha planteado la idea de realizar ataques terrestres, en una campaña cada vez más amplia contra el presunto narcotráfico.

“Lo autoricé por dos razones”, dijo Trump el miércoles en la Casa Blanca, alegando que los líderes venezolanos han “vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América” y “tenemos muchas drogas que llegan de Venezuela”.

La autorización permite a la CIA operar clandestinamente en el país y potencialmente tomar medidas contra el dictador venezolano Nicolás Maduro , su gobierno y narcotraficantes, según un funcionario de la administración. Las acciones encubiertas, autorizadas mediante una resolución presidencial, pueden implicar diversas actividades secretas, incluyendo operaciones paramilitares y letales, destinadas a influir en las condiciones políticas, económicas o militares en países extranjeros.

Al preguntársele si la CIA tenía la facultad de destituir a Maduro, Trump dijo que era una "pregunta ridícula", pero añadió: "Creo que Venezuela está sintiendo la presión". Funcionarios del gobierno han argumentado que, al designar a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, Estados Unidos tiene la facultad de usar fuerza letal.

Un portavoz de la CIA se negó a hacer comentarios. El New York Times informó anteriormente sobre la autorización de la CIA.

En un discurso televisado el miércoles por la noche, Maduro instó a Estados Unidos a poner fin a su campaña de presión, condenándola como un intento imperialista de saquear los recursos naturales de Venezuela. "No queremos guerra en el Caribe ni en Sudamérica", dijo, y añadió: "¿Cuántos golpes de Estado más de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia".

La decisión de Trump se produce en medio de la mayor acumulación militar estadounidense en el Caribe en décadas, incluido el despliegue de destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35B, drones MQ-9 Reaper y un barco de operaciones especiales.

El subdirector de la CIA, Michael Ellis, ha dicho que la CIA ahora está aplicando tácticas antiterroristas a lo que durante mucho tiempo se ha considerado un asunto de aplicación de la ley.

Live Blog Post

Septiembre: Santa Fe superó la inflación nacional

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en septiembre un aumento de 2,3%, con relación al mes anterior. La cifra es superior al promedio nacional que dio a conocer en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación interanual es del 32,3%, por encima de la nacional. En tanto, la variación acumulada en el 2025 es de 23,3%.

La inflación provincial de septiembre estuvo impulsada principalmente por los rubros Educación (3,5%) ue acumula una variación interanual de 53,8%, Transporte y comunicaciones (3,4%) traccionado por los incrementos en el transporte público de pasajeros (5,5%) y Otros bienes y servicios (2,9%) impulsado por los aumentos en artículos y servicios para el cuidado personal.

Lo siguen en importancia Vivienda y servicios básicos (2,4%) con foco en los alquileres (3,2%), Atención médica y gastos para la salud (2,4%), Alimentos y bebidas (2%) con incrementos significativos en frutas y verduras, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%); Esparcimiento (1,4%) e Indumentaria (1%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/1978780153577627918?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978780153577627918%7Ctwgr%5E8b2734d024c0cc87d1f8ed9b7b6931fd9d2bfd99%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frosarioplus-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.rosarioplus.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BTiDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8lQzMlOERuZGljZWRlUHJlY2lvcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BI8ONbmRpY2VkZVByZWNpb3M8L2E2BPGJyPkVuIHNlcHRpZW1icmUsIGVsIMONbmRpY2UgZGUgUHJlY2lvcyBhbCBDb25zdW1pZG9yIGRlIFNhbnRhIEZlIChJUENfU0YpIHJlZ2lzdHLDsyB1bmEgdmFyaWFjacOzbiBtZW5zdWFsIGRlIDIsMyUuPGJyPuKchUluZm9ybWUgY29tcGxldG2FirIfvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNlVGZFA2NU1UbCI2BaHR0cHM6Ly90LmNvLzZVRmRQNjVNVGw8L2E2BIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RdmRnM1l6djJiIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUXZkZzNZenYyYjwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBJUEVDIFNhbnRhIEZlIChASVBFQ1NhbnRhRmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSVBFQ1NhbnRhRmUvc3RhdHVzLzE5Nzg3ODAxNTM1Nzc2Mjc5MTg2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BT2N0b2JlciAxNiwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D83358ec4784e2b7f1d1549665840d3fbs%3D149e2b94c63dd33fbe740e5e5ffb7b97&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¿Qué pasa con las fallas en Aerolíneas Argentinas?

A raíz de lo ocurrido en el vuelo AR1526, que despegó ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba y debió luego realizar un aterrizaje de emergencia en Ezeiza sin ningún tipo de consecuencia por falla en el motor, Aerolíneas Argentinas brindó un comunicado:

“En el día de ayer, el vuelo AR1526 que cubría la ruta Aeroparque – Córdoba presentó una falla técnica en uno de sus motores poco tiempo después de iniciar su despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes, y sus pasajeros desembarcaron con total normalidad”, comienza señalando el comunicado difundido hoy por la empresa estatal.

Agrega que “es importante destacar que las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas realizan entrenamientos recurrentes que contemplan este tipo de eventos y que la falla ocurrida en el vuelo AR1526 forma parte de las situaciones que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad, y que están preparados para resolver”.

Apunta, además, el comunicado, que “el mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes”.

“A pesar de esto, y de la fortaleza institucional de la compañía en términos de su compromiso con la seguridad, este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor. Se trata de propulsores fabricados por la compañía CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), con un tipo específico de componente que provocó estas fallas”, indican.

“A raíz de este suceso -apunta el comunicado-, Aerolíneas Argentinas decidió suspender preventivamente las operaciones de ocho aeronaves B737-800 equipadas con motores del mismo fabricante y de las mismas características que los afectados en estos eventos recientes. Es importante reforzar que el foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”.

Destacan que, “en el caso particular de estos motores, el fabricante CFM recomienda una revisión al cumplirse los 17.200 ciclos (aterrizajes y despegues). Ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral, por lo que se solicitó al fabricante una opinión técnica antes de reincorporar estos equipos al servicio”.

“En paralelo, se requirió también la opinión técnica de otras aerolíneas de la región que operan aeronaves equipadas con esta motorización, que tuvieron sucesos similares. Las autoridades regulatorias locales fueron notificadas, y se está trabajando en conjunto para fijar un criterio de resolución”, añadieron.

Finalmente, sostienen que “Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso indeclinable con la seguridad operacional, que se refleja en sus procesos internos y decisiones tanto empresariales como operativas. Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de estos criterios de altísima exigencia, que fueron reafirmados en la última auditoría IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA) realizada durante 2024, y fue adoptada en el plenario del Comité de Seguridad de la compañía, del que participan las máximas autoridades de la misma”.

La falla del motor del vuelo de Aerolíneas Argentinas, provocó ayer la afectación de más de 40 servicios en el Aeroparque Jorge Newbery y demoras durante toda la jornada, ya que la estación aérea estuvo “inoperable” por espacio de casi dos horas debido a que tuvieron que limpiar e inspeccionar la pista, luego de que quedaran restos del motor esparcidos por la misma.

image
Live Blog Post

Fentanilo contaminado: Un pedido de justicia que se hace oír

Mientras continúa la investigación por el fentanilo contaminado, Rosario encabeza la primera movilización de familiares de víctimas, que en la ciudad alcanza a unas 30 personas. Será este jueves, a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

La convocatoria, enmarcada en un "Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado", está abierta a toda la sociedad y allegados de fallecidos por fuera de Rosario. La invitación expresa que está organizado por "familiares de todo el país, unidos desde el dolor".

Al mismo tiempo, las familias expusieron su "convicción de lucha para encontrar a todos los responsables de este envenenamiento sin precedentes". El encuentro apela al respeto e invita a participar "sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están".

Cabe remarcar que el número expuesto de víctimas es coincidente con la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak en el Juzgado Nº 3 de La Plata, donde se investiga el camino del fentanilo contaminado.

Live Blog Post

Histórico: La eutanasia es Ley en Uruguay (la Argentina aún espera)

Uruguay se convirtió en el 3er. país de América en implementar la muerte digna. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna —también conocido como eutanasia—, una iniciativa que contaba con los votos necesarios para su sanción definitiva desde que los diputados le dieron el visto bueno.

La propuesta había sido impulsada inicialmente por el exdiputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020 y recibió el apoyo de la Cámara de Representantes 2 meses atrás.

La iniciativa contó con el apoyo de 20 votos a favor y 11 en contra. Los senadores del Frente Amplio acompañaron el proyecto, también lo hizo Pasquet por el Partido Colorado que entró en lugar de Robert Silva, y Heber Duque, quien ingresó a sala supliendo a Andrés Ojeda. En el caso de los blancos, contó solo con el apoyo de Graciela Bianchi.

El resto de los nacionalistas votó en contra y lo mismo sucedió con algunos legisladores de la Cámara alta.

El proyecto busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir", mediante la despenalización de la eutanasia en personas mayores de edad psíquicamente aptas que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

Live Blog Post

Raro e inquietante: Varones Unidos sigue activo en Facebook

El uruguayo Pablo Laurta, quien asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, y secuestró a su hijo de 5 años en el barrio Villa Serrana, en Córdoba, poseía un historial de acoso contra la joven. También poseía un cierto perfil público por ser parte y fundador del grupo antifeminista Varones Unidos en Uruguay.

Laurta tenía denuncias previas por violencia de género. De acuerdo con el relato de allegados, la familia había vivido en Uruguay hasta que su ex, Luna Giardina, de 29 años, decidió escapar con su hijo hacia Argentina tras un intento de estrangulamiento por parte de su pareja. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento del ataque.

Desde Varones Unidos, el hombre acusaba a Giardina de “secuestrar” a su hijo.

Tras los crímenes de Laurta, la cuenta de X de Varones Unidos fue dada de baja, al menos temporalmente, por un mandato judicial.

Sin embargo, el colectivo sigue operando en Facebook. En las últimas horas, y luego de que se supiera que Laurta había matado a las 2 mujeres y también al remisero que contrató en Argentina, la cuenta publicó un extenso artículo que generó reacciones de rechazo e indignación.

En el extenso posteo, Varones Unidos insiste en argumentar que Giardina secuestró a su propio hijo, e intenta presentarla como una acosadora que persiguió al doble feminicida, lo hizo arrestar y lo aisló socialmente.

“La psicopatología de la autora del secuestro internacional extorsivo del caso Pedro Laurta, es clave para comprender que las falsas denuncias y los secuestros parentales no surgen de la nada, sino que son manifestaciones delictivas extremas de patrones más amplios de violencia femenina: comportamientos coercitivos, hostigamiento y acoso”, comienza el texto, que no oculta en absoluto su clara intención antifeminista.

“La oscuridad de la imaginación de Giardina comienza a revelarse gradualmente en una serie de mensajes que adelantan una perversidad que se acabaría materializando con la instigación, asistencia y complicidad de varias integrantes del movimiento feminista”, se lee en el texto.

Luego, en una pirueta argumental, Varones Unidos pasa de lo particular a lo general y traza un nexo con el caso Dupuy —aprovechado mediáticamente por sectores antiderechos— en el que una madre lesbiana y su pareja atormentaron hasta la muerte a un niño.

“Estas acciones van en un crescendo de gravedad desde la desvaloración y deshumanización del padre, hasta su encarcelación injusta e instigación al suicidio llegando al extremo del abuso infantil y el asesinato de un niño (Lucio Dupuy)”, expresa la publicación.

Embed
Live Blog Post

A cuántos les dijo lo mismo, Ana (¿Hacemos la cuenta?)

El ministro Luis Caputo intenta que no lo llamen otra vez 'fracasado'. No le alcanza con ser millonario, también pretende ser exitoso. No lo está logrando. Pero postea afirmando que sí lo es. Él imita a Scott Bessent y promete, vende ilusiones a término:

@LuisCaputoAR: Vienen más y mejores noticias. Trabajemos juntos para cambiar más de 100 años de historia.

De pronto aparece una fan, dispuesta a convalidar la afirmación: Ana Botín, la de Grupo Santander, banco que ha resultado intermediario en las operaciones del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios argentino.

@AnaBotin: Buena reunión con el Ministro Caputo: Las políticas fiscales y monetarias sólidas y la desregulación han dado como resultado un crecimiento de más del 4% y una inflación que ha bajado de un nivel alto de dos dígitos a cerca del 2% mensual, un logro notable.

Embed

Obvio que ella tomó su reaseguro visitando al 'Tío Scott': Un placer conocer a @SecScottBessent en @CNBC para debatir sobre la economía global y EE. UU., un mercado clave para @bancosantander: hemos invertido $20 mil millones, atendemos a 4,5 millones de clientes y empleamos a más de 11 mil personas. Y seguimos creciendo: Openbank US ha superado las expectativas con más de $5 mil millones en depósitos en todo el país.

Embed
Live Blog Post

Crece el debate sobre el dólar, la dolarización fallida y la devaluación que viene

Buen punto el de @Esquizonomics: A ver si me lo logran explicar, porque intento entenderlo pero se me hace muy difícil. ¿Si según los libertarios no está atrasado el tipo de cambio, cuál es el problema con eliminar las bandas y flotar? Mejor dicho, si “no hay pass through” y “no hay pesos”, ¿por qué no flotan?

Y también es apropiada la acotación de @Realgeopolitica: Nunca pensé vivir algo tan bananero como que el Tesoro de EEUU intervenga en el mercado de cambios argentino. Lo más gracioso es los jugadores locales ya le tomaron el pulso a Bessent y le están haciendo sentir el Vietnam cambiario que es este país.

Entonces, es hora de ir a @NieveJuancito:

Voy a tratar de explicarlo de la forma mas didáctica que me salga para que no sigamos con esas pavadas de la dolarización endógena y eso de que “escupan” los dólares los que compraron:

Cuando una persona va a un banco y hace un plazo fijo, el banco agarra esos pesos, una parte lo encaja en el BCRA y la otra parte se la presta a empresas, personas o el sector público.

Si al vencimiento, el depositante que tiene el plazo fijo quiere comprar dólares, agarra los pesos y compra dólares. Sin vueltas.

El problema es que el banco no tiene esos pesos hoy ya que los prestó. Entonces, lo que hace es vender los bonos que tiene en cartera o subir la tasa lo suficiente para que las empresas cancelen sus préstamos.

El que hizo el plazo fijo se dolariza sin problemas. El que se funde es la empresa y el Tesoro se queda sin financiamiento. Ni uno ni otro compraron dólares.

Si la demanda dolarizadora no baja, la liquidez se recupera con una tasa lo suficientemente alta que haga:

1. desapalancar a las empresas y personas. Como juntan los pesos para desapalancarse? De diferentes formas. Las empresas dejan de pagar proveedores, liquidan stock, dejan de comprar, dejan de pagarle impuestos al fisco. A más tasa, más intensos esos efectos que producen una caída de la actividad y, por doble vía, la recaudación fiscal.

2. Recuperando pesos colocados en bonos en el Tesoro. Entonces vemos lo que pasó hoy. Un Tesoro sin poder rollear vencimientos y liberando pesos.

3. El BCRA dando liquidez en sus diferentes formas, pase activo, pérdidas de futuros, redescuento, etc.

Estas 3 cosas pasaron hoy. (N. de la R.: se refiere al miércoles 15/10)

¿Bajó el dolar? No. Simplemente aparecieron pesos para abastecer la demanda dolarizadora. Y así va a seguir pasando.

Acá lo importante es entender que si se espera una deva, la demanda dolarizadora no va a bajar xq es mucho más rentable para el que tiene pesos comprar dólares que “hacer tasa”.

No importa qué crea yo. Esto es lo que creen todos los q se dolarizan aún con esta tasa.

Y esto no es consecuencia de las elecciones. Es consecuencia de que el gobierno se encargó de poner un megáfono donde grita que este plan es transitorio hasta las elecciones. La gente busca cobertura por eso.

Y no importa los pesos. Xq van a aparecer mientras siga la demanda dolarizadora.

Y eso se va a calmar solamente cuando la deva esperada sea menor a la tasa. Y las devas esperadas se calman cuando finalmente dejen al dólar libre que se acomode o pongan un esquema lo suficientemente fuerte que ancle esa expectativa.

milei con dolares

"Y esto no es consecuencia de las elecciones. Es consecuencia de que el gobierno se encargó de poner un megáfono donde grita que este plan es transitorio hasta las elecciones. La gente busca cobertura por eso."

Live Blog Post

YPF, Aerolíneas Argentina, los Eskenazi, la jueza Preska... y Scatturice

Leonardo Scatturice, el amigo de Santiago Caputo, iba por Aerolíneas Argentinas pero el ex espía terminó en Flybondi, por ahora.

Sin embargo, hay esperanzas... Si Bainbridge Fund se quedara con las acciones de Aerolíneas ¿no sería más fácil comprárselas? Esta especulación es obligatoria. Antes, vamos a la noticia en concreto:

Sebastian Maril, especialista en el tema, informa:

La Juez Loretta Preska autoriza a Bainbridge Fund (holdout) a presentar un pedido de entrega los títulos de propiedad que el Estado tiene en Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. Admite que la entrega de las acciones de YPF está siendo apelada y que su fallo podría impactar en esta causa. También permite al Gobierno a presentar su defensa al pedido de Bainbridge.

Embed
Live Blog Post

¡Otra vez Scatturice, el amigo de Santi!

Ya que estamos con Santiago Caputo, buen posteo de Juan Cruz Sanz:

Santiago Caputo viajó en avión privado a Washington con Manu Vidal, su socio en la consultora MOVE. El vuelo ronda los 250 mil dólares. Caputo no tiene ningún cargo público, pero maneja la SIDE y el Ministerio de Justicia. La pregunta es simple: ¿Con qué plata financió el vuelo? Santiago Caputo viajó en avión privado a Washington con Manu Vidal, su socio en la consultora MOVE. El vuelo ronda los 250 mil dólares. Caputo no tiene ningún cargo público, pero maneja la SIDE y el Ministerio de Justicia. La pregunta es simple: ¿Con qué plata financió el vuelo?

Respuesta de Urgente24:

Quizás no fue dinero 'cash' porque si se tratara de uno de los aviones de OCP Tech, la empresa aerocomercial de Leonardo Scatturice, el amigo de Caputo que hoy lidera Flybondi y se hizo famoso por el transporte de valijas, probablemente fue un 'bonus trak' o un 'dejalo ahí'.

Scatturice es cofundador de CPAC Argentina, la alianza conservadora estadounidense que comanda Barry Bennett y propone a Santiago Caputo como Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación.

Embed
Live Blog Post

Alejandro Fantino no come vidrio: Atención

Desde su stream Neura Media, Alejandro Fantino conoce la temperatura del 'mundo Milei' más que muchos, los descontentos y las frustraciones que llegan a Santiago Caputo.

No es casualidad que Fantino 'explote' con Milei, preparando quizás la ofensiva de Santiago Caputo que anticipó Carlos Pagni en el texto de inicio de este VIVO.

Algunos otros, más románticos, imaginan que, en verdad, sería la influencia de Fabián Doman en el otro stream que frecuenta Fantino, Carnaval, cuando lo invita a replantearse su vida junto a Milei.

Pero Fantino es un veterano de estas lides, y no hay lugar para melancolías. Aquí el mensaje:

Embed

Live Blog Post

Mejor Eduardo Feinmann que Luis Majul, y Milei desorientado

La entrevista de Eduardo Feinmann a Javier Milei en A24 fue mucho más periodística que la de Luis Majul en LN+. Hay consenso al respecto.

Leamos el posteo de la cuenta @juanelegonzalez, con pregunta inquietante: "Vi la entrevista con Feinmann. La disociación de Milei con la realidad está en su punto máximo. Lo digo sin chicana: ¿cómo le puede impactar a un tipo que genuinamente cree que hizo el milagro económico más grande de la historia moderna un mal resultado electoral?".

Algunos cortes de video fueron tendencia en redes sociales. Javier Milei osciló entre el enojo, la duda y la desorientación mientras busca el respaldo de electores que ha perdido. La inteligencia artificial Grok lo retrató así:

milei por 3_2

El momento especial fue cuando Milei le preguntó al entrevistador qué se le ocurría para dinamizar el consumo en la economía, y Feinmann le responde que el economista es Milei, y autocalificado "especialista en desarrollo":

Embed
Live Blog Post

Nicolas Wiñazki afirma que Diego Santilli irá a la peluquería en 3, 2 , 1...

Diego Santilli invita a buscar al "Pelado" en la Boleta Única de Papel y marcar la cruz pero hasta ahora el "Pelado" es José Luis Espert, quien ya no es candidato y terminó envuelto en denuncias penales que Javier Milei desestima pero que están en sede judicial...

Hay que buscar otro "Pelado" y según Nicolás Wiñazki, Diego Santilli está evaluando asumir ese rol, visitando a un peluquero para asumir un corte militar (habitual en aquellos días del Servicio Militar Obligatorio pero infrecuente en la cabellera pelirroja del diputado candidato a la reelección a quien apodan, precisamente 'Colorado').

Veamos el corte de video:

Embed

-------------------------

