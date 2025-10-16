Trump y el FMI piden el voto para Milei pero los argentinos les desconfían

En Washington, pero también lo hizo antes en Nueva York, Trump pidió el voto para Milei porque, dijo, tiene "la filosofía correcta" y ha hecho "un trabajo fantastico" con su gestión.

milei-trump-salon-oval Javier Milei y Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

A Trump lo une a Milei una afinidad ideológica pero también tiene motivos estrategicos: cree tener en el libertario un aliado para licuar la influencia de China en la Argentina primero y en la región después.

Otros creen que todo se trata apenas de un plan de Scott Bessent para garantizar la salida en dólares de inversores amigos suyos que vinieron a la Argentina atraídos por el carry trade en pesos.

FMI

El que se cocina en Washington es el segundo salvataje que recibe el gobierno de Milei en poco más de 6 meses. El primero había sido el del FMI, que firmó con la Casa Rosada un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en abril por, también, US$20 mil millones, de los que se desembolsaron US$14 mil millones.

A pesar del incumplimiento de la meta de acumulación de reservas -lo que fue una decisión explícita de Milei y el ministro Luis Caputo- el Fondo se muestra satisfecho con la política de ajuste del gasto público de LLA y procura que se mantenga esa línea, y que sirva de ejemplo a otros países.

Por eso la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, le hizo un guiño al oficialismo al pedir su continuidad cuando dijo este jueves que "vemos un cambio genuino para mejor en Argentina en los últimos 2 años”.

georgieva caputo La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, Georgieva ponderó resultados económicos como la expansión del PBI (que de todos modos revisó a la baja en su último informe), la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal.

Destacó como “muy importante” que “la pobreza tiende a la baja”, señalando que “eso significa que está sucediendo algo en Argentina que es bueno para el futuro de Argentina”.

Georgieva dijo que el FMI "no se ocupa de la política" y que la última palabra en definitiva la tiene "el pueblo argentino", pero insinuó pedir el voto para Milei cuando afirmó que "es bueno sostener al país en ese camino”.

La opinión pública

¿Ayuda a Milei tener a la Casa Blanca y al FMI respaldándolo electoralmente? En principio, es histórica la mala imagen que tienen en la Argentina tanto USA como el Fondo, por lo que la sugerencias que provengan desde Washington poco podría aportarle al Presidente en término de votos.

Diego Guelar, exembajador en Washington, consignó que el rechazo argentino a la intromisión estadounidense en el país se ha mantenido a lo largo de las décadas en torno al 60%.

Si se trata de la figura de Trump, de acuerdo a un relevamiento de la consultora Zuban-Córdoba, el 62,7% se considera "lejano" al presidente de USA mientras que el 31,7% se percibe "cercano".

En el desagregado se encuentra además que un 21% de los que votaron a Milei en 2023 pone una distancia del republicano, cifra que se estira al 30% entre los que votaron a Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Zuban_Cordoba/status/1974919989628137586&partner=&hide_thread=false 62,7% del electorado siente que está lejos de Trump y EE.UU en términos políticos.



Solo 3 de cada 10 lo ven cercano.



El alineamiento internacional no convence al electorado. Y solo es aprobado por el núcleo duro libertario. pic.twitter.com/diwPgA4sgD — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) October 5, 2025

Y si se achica el panorama, y se pregunta sobre esta asistencia financiera prometida, la consultora Equipo Mide registró que el 43% de los consultados está "muy en desacuerdo" con que la Argentina reciba ese apoyo, a lo que se agrega un 12% que está "parcialmente en desacuerdo", lo que arroja un total del 55%. Sólo el 23% se muestra "muy de acuerdo" con el salvataje.

equipo mide-asistencia

En cuanto al FMI, la respuesta histórica de los argentinos ha sido en general negativa, dado que es una institución que remite a planes de ajuste como el del 2001, que desembocó en la crisis más profunda de las últimas décadas.

En lo que se refiere al último acuerdo firmado con el organismo, un estudio de la Universidad de San Andrés arrojó que el 55% de los consultados se expresó en desacuerdo, mientras que el 39% se mostró a favor.

san-andres

De acuerdo a un trabajo de la consultora Poliarquía, en abril de 2020 y en plena pandemia, la imagen del FMI había mejorado en comparación con mediciones anterior. Aún así, uno de cada dos argentinos creía que el gobierno (entonces el de Alberto Fernández) debía ignorar los consejos de económicos del FMI.

fmi-poliarquia

Trump y el FMI pueden pedir el voto para Milei. Que los argentinos los tomen en cuenta es otra cosa.

Más contenido de Urgente24

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?

The Wall Street Journal y el cambio radical de Javier Milei con el peso por su fracaso

El dólar se acerca al techo y la tasa sigue alta (70% TNA)

Patricia Bullrich contra gobernadores: "Cada 10 minutos piden plata"