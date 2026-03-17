Carlos Maslatón no fue 'boina verde' pero opina...

El problema es que la denuncia de Kent, quien afirmó que "Irán no era una amenaza” ocurre cuando Trump está furioso porque sus socios en la OTAN han rechazado acompañarlo en una ofensiva marítima contra Teherán para quitarle el Estrecho de Ormuz y la isla de Kharg.

Pero lo está diciendo Kent coincide con lo que horas antes afirmó Tucker Carlson, el comunicador más potente que tenía el 'trumpismo'.

Es evidente que hay una ruptura en MAGA (Make America Great Again), en un año electoral. El motivo es Israel, que induce a Trump a conflictos bélicos que nada tienen que ver con lo que MAGA considera importante. ¿Israel está llevando a Trump a una derrota electoral?

La dimisión de Kent ocurrió 24 horas antes de que los jefes de la comunidad de espionaje estadounidense, incluida la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testifiquen ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Gabbard, la jefa de Kent, inició su gestión afirmando, en base a información de la CIA, que Irán no estaba en condiciones de producir un arma nuclear. Meses después, muy presionado, decidió cambiar su discurso y afirmar que antes había estado equivocada.

joe kent y shannon kent Joe Kent y su mujer, fallecida en combate, Shannon Kent.

Veterano vs. Boy Scout

La misión de las Fuerzas Especiales es entrenar y dirigir a las fuerzas de guerra no convencional o a una fuerza guerrillera clandestina en una nación ocupada.

Las Fuerzas Especiales mantienen una estrecha relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), desde la Guerra de Vietnam.

En el caso de Kent, él tuvo 11 participaciones en combate directo y quien era su mujer, Shannon, también soldado, murió en combate "en una guerra fabricada por Israel", y con ese fundamento él afirmó: "No puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses”.

No se le conoce a Maslatón alguna experiencia en combate. Una vez que visitó Haití afirmó que le hubiese fascinado convertirse en otra vida en soldado de Infantería, pero no lo fue nunca. El enojo de Maslatón con Kent es porque el boy scout argentino se considera un sionista con alma y vida.

Maslaton: "Solamente con verle la cara era para advertir que se trataba de un boludo y de un traidor a la patria. Cómo pueden nombrar a estos delirantes en puestos de antiterrorismo en Estados Unidos. Por este tipo de sujetos en 1979 Irán pudo tomar la embajada de USA en Teheran y secuestrar a su personal."

Poco después, Maslatón posteó: "Obra maestra de Israel hoy, en Irán. Liquidados 300 oficiales del Basij, la organización paramilitar de la Guardia Revolucionaria. Se lo dedicamos a Irene Montero, a Vanina Biasi, a Santiago Cúneo, a Periodistán y a Luis D'Elía. La lucha continúa hasta la victoria sionista total."

La referencia a Cúneo es por lo siguiente:

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The New York Times: "Hay otros altos funcionarios de la administración que, al igual que el Sr. Kent, se muestran escépticos ante las intervenciones militares prolongadas en el extranjero y suelen abogar por una política exterior más moderada, entre ellos Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional y jefa del Sr. Kent, y el vicepresidente JD Vance. Sin embargo, el ala antiintervencionista ha tenido una influencia más discreta en el gobierno del Sr. Trump de lo que algunos esperaban.

Y es improbable que la salida del Sr. Kent dé lugar a una oleada de dimisiones. La Sra. Gabbard y el Sr. Vance se han cuidado de no distanciarse demasiado del Sr. Trump.

Sin embargo, otros que se han opuesto a las intervenciones extranjeras elogiaron la acción del Sr. Kent. El Sr. Kent es amigo íntimo de Tucker Carlson, el aliado de Trump que se ha convertido en el crítico más acérrimo de la guerra."

"Joe es el hombre más valiente que conozco, y no se le puede tachar de loco", dijo Carlson. "Deja un trabajo que le daba acceso a información de inteligencia relevante del más alto nivel. Los neoconservadores ahora intentarán destruirlo por eso. Él lo entiende y, aun así, lo hizo".

Es un momento muy particular en USA.

La revista Wired ha publicado una investigación acerca de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destituyó este año a varios funcionarios de carrera del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza después de que se opusieran a las órdenes de etiquetar erróneamente los registros sobre tecnologías de vigilancia y de bloquear su divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información.

Desde enero, los líderes del DHS han reasignado a 2 de los altos funcionarios responsables de garantizar que las tecnologías utilizadas cumplan con la ley federal de privacidad, "según múltiples fuentes con conocimiento de la situación".

Las reasignaciones se produjeron tras las órdenes emitidas en diciembre por la Oficina de Privacidad del DHS para que los formularios de cumplimiento rutinarios se consideraran legalmente confidenciales y para que las evaluaciones de privacidad firmadas se etiquetaran como "borradores" exentos de divulgación según la ley federal de registros.

La Administración no tolera disidentes.

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