¿Qué más podía esperarse de Juan Bautista Mahiques? Milei consume su propia medicina

La línea editorial del canal LN+ es parecida a la de A24 pero es bien diferente la del diario La Nación: ¿son los mismos accionistas?

Lo cierto es que es interesante lo de Hugo Alconada Mon y Martín Rodríguez Yebra: "(…) El estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos 2 convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30/01/2025, 2 semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, ya había sido revelado meses atrás. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli y detectó La Nación (...)".

¡Qué momento Mahiques!

adorni-mahiques Juan Bautista Mahiques con Manuel Adorni: Jejejé.

Siguen los investigadores: "Se trata de un escrito presentado como una “oferta irrevocable” que Davis, como CEO de Kelsier Group, le presentó a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. La Nación ya había revelado la existencia de ese material, a partir de fuentes, en una nota de febrero de 2025. Pero ahora salió a la luz el documento completo, recuperado por expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La propuesta, tal como surge del propio archivo, fue aceptada ese mismo día por Novelli, Terrones Godoy y Morales, lo que implicó “el consentimiento hacia la presente Oferta Irrevocable y el perfeccionamiento del acuerdo”, conforme a los artículos 971 y 979 del Código Civil y Comercial.

El primer dato clave de la propuesta de Davis es que Morales, quien también se presentaba en congresos de tecnología como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”, sería “referenciador” de la operación al igual que Novelli y Terrones Godoy. La segunda, que el objetivo era posicionarlo como “máximo referente de web3/Blockchain/AI” en el país.

Davis y todo el equipo de Kelsier Group tenían como una de sus tareas primordiales “establecer el diálogo con las autoridades parlamentarias para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del Gabinete y del Congreso”, según el texto.

El apellido Milei no aparece mencionado en ningún otro tramo de las 5 carillas del texto, lo que significó un cambio sustancial con respecto al borrador que habían redactado 1 día antes, 20/11/2024, cuya copia también obtuvo La Nación. En esa versión anterior, se identificaba a Morales como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”, lo que se eliminó de la redacción posterior, acaso para mitigar la exposición directa del Presidente.

El objetivo declarado era generar ingresos por US$10 millones antes del 30/04/2025- para, de alcanzar esa cifra, extender la vigencia del contrato por otros 2 años y medio. Pero siempre con pautas claras sobre el reparto del dinero: Morales se llevaría US$1.550.000 más el 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes que acercara el funcionario.

La forma de pago de esos US$1.550.000 también quedó estipulada por escrito: un pago inicial de US$300.000 seguido por cinco pagos mensuales de US$250.000, “en criptomonedas a la billetera electrónica proporcionada por el referenciador”, es decir, por Morales, Novelli y Terrones Godoy, quienes se harían cargo de sus costos e impuestos.

El experto en blockchain Fernando Molina detectó una serie de pagos cuya trazabilidad le permite indicar que Hayden Davis le envió al grupo de socios argentinos desde una billetera virtual cifras coincidentes con lo señalado en el convenio. (…)".

Mahiques, lo están esperando.

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