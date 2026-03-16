$LIBRA: Taiano reculó y dejó sin efecto la citación a la periodista que lo expuso

De ahí que se haya considerado la citación como una maniobra para detectar cómo se produjo la filtración. Volosin además denunció que hubo amedrentamiento por parte de Taiano a partir de que éste reveló a las partes sus datos personales.

La marcha atrás, bastante insólita, revela a un fiscal debilitado en cierto grado.

En La Justa, tal como consignó Urgente24 en su momento, se publicó por 1ra vez el documento de un borrador del acuerdo confidencial de asesoramiento que habría firmado Milei con Davis.

Además, reveló una factura de US$250 mil que confirmaría pagos por reuniones privadas con el Presidente.

El famoso borrador de acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis -que fue hallado eliminado en el teléfono celular de Mauricio Novelli- estaría en poder de la fiscalía de Taiano desde el 17/11 pasado. "No es nuevo, como se hizo creer esta semana", aseguró Volosin aquella vez.

Tras la citación (ahora sin efecto), la abogada y periodista recibió la solidaridad de la Academia Nacional de Periodismo, que expresó su "preocupación" e instó al fiscal Taiano a que "cese su persecución" contra ella.

De la misma forma, los exintegrantes de la Comisión Investigadora del caso en el Congreso, que buscan el desplazamiento del fiscal de la causa, denunciaron como una "grave persecución" la citación de Volosin, lo que pretendería -sostuvieron- "vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional".

"Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista", dijeron.

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