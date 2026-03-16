Riesgo de cisne negro para Milei: Que el caso $LIBRA llegue a los programas de chimentos

El caso ya tiene un año. Hubo revelaciones mediante investigaciones periodísticas sobre los personajes involucrados y una comisión investigadoras en el Congreso.

No obstante, las revelaciones más potentes se conocieron en los últimos días, con la difusión del contendido del teléfono de Mauricio Novelli, un amigo de Milei que habría sido el nexo entre el Presidente y el creador de $LIBRA, Hayden Davis. Estos datos complican más al Presidente.

Sin embargo, existe la percepción de que aún con toda esta información el caso $LIBRA no generá un interés correlativo en la opinión pública en general.

La periodista Noelia Barral Grigera tuiteó en las últimas horas: "En la Argentina, los únicos escandalizados con $Libra somos los periodistas y los tuiteros. Nadie más".

Su colega Manu Jove coincidió en que hay una falta de registro por parte del público general. "Lo de LIBRA es grave. Es probable que, de lo que conocemos hasta ahora, sea la causa que más puede complicar a los Milei en el mediano o largo plazo. Sin embargo, no le importa a nadie. No perforó en la sociedad. Si preguntas en el Conurbano que opinan de Libra, capaz te responden que prefieren Aries, Sagitario o Tauro", tuiteó.

Esto es beneficioso para Milei porque de esa manera el escándalo queda acotado a un nicho y no llega a una audiencia más amplia, lo que amortigua el impacto en su imagen y la de su gobierno.

Pero la causa $LIBRA arrojó un dato que podría darle un giro al caso en términos mediáticos y "popularizarlo". Se difundió que hubo contactos entre Novelli y la periodista chimentera Yanina Latorre, de muy alto perfil en los medios, además de polémico y altisonante.

Tal como informó Urgente24, la periodista Fernanda Iglesias reveló que Latorre y Novelli acordaron la publicación de 3 historias de Instagram pagas, con guión incluido. El nombre del Presidente también aparece mencionado en los intercambios.

Latorre confirmó los contactos pero se desvinculó de cualquier sospecha. "El caso LIBRA arrancó en febrero de 2025. A mí Novelli me pautó publicidad en el año 2023 y 2024. Me quieren involucrar para desviar", dijo, que reconoció que a través de Novelli realizó publicidad de Binance, reconocida empresa de exchange de criptomonedas.

"No farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso, procuran desviar una investigación que debería ser seria", denunció la mediática conductora y prometió mostrar todas las conversaciones vía chat que tiene con Novelli en su programa, "Sálvese quien pueda" (SQP), que se emite a las 19:00 en el canal América.

El salto del caso $LIBRA hacia la arena del consumo popular puede ser un problema para Milei, porque el tema podría instalarse de forma masiva en la conversación pública.

Cabe recordar que si el caso de la 'Ruta del dinero K', por el que fue condenado el empresario patagónico Lázaro Báez, muy ligado a la familia Kirchner, tuvo tanta repercusión en su inicio fue porque Leonardo Fariña, que reveló la trama en una cámara oculta del programa de Jorge Lanata, era hasta ahí conocido sólo por ser el esposo de la modelo Karina Jelinek. También quedó vinculado Fabián Rossi, entonces marido de la actriz Ileana Calabró.

Estos nombres llevaron la historia también a los programas de chimentos.

No se sabe hasta que punto puede escalar la participación de Latorre en el debate por $LIBRA, pero podría resultar un cisne negro dentro del cisne negro para Milei.

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