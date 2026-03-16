Colapso en las Fuerzas Armadas: Reclamos por prestaciones caídas y deudas de hasta $300 mil millones

Desde la organización también describieron el escenario actual como crítico. “La disolución de la obra social ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, señalaron en un video difundido en redes sociales.

Prestaciones caídas y deudas millonarias

El impacto también alcanza a médicos y centros de salud que trabajan con el sistema. La doctora Marta Kura, referente de la sanidad militar y directora de Diagnóstico Científico Integral, asegura que la deuda con prestadores se volvió insostenible.

“Me deben 350 millones de pesos, sostuvimos la obra social, mantuvimos las prestaciones, ¿quién va a pagar? Estamos endeudados. Pedí este mes un crédito bancario de 30 millones de pesos para pagar los sueldos”, relató.

Entre los afiliados, los testimonios reflejan un escenario de fuerte malestar. Algunos aseguran que deben afrontar de su bolsillo tratamientos costosos o buscar atención en otros sistemas.

“Pago 200 o 250 mil pesos por mis estudios oncológicos, que no me los cubren. Se me hace insostenible”, contó un afiliado. Otro caso citado es el de un odontólogo identificado como L.M., a quien le adeudan unos 20 millones de pesos y que continúa atendiendo pacientes “por cortesía”.

Las autoridades reconocen las dificultades, pero sostienen que el sistema se encuentra en una etapa de transición. En el Ministerio de Defensa aseguran que el objetivo es reorganizar la cobertura a través de nuevas entidades.

Nueva obra social de las FFAA

El plan oficial contempla la creación de OSFA, la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, que estará dirigida por el general de brigada retirado Sergio Maldonado. En paralelo, Gendarmería y Prefectura tendrán su propia cobertura bajo la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).

Sin embargo, el principal interrogante sigue siendo cómo se cancelará la deuda acumulada con prestadores y proveedores.

Fuentes cercanas al sistema señalan que, por ahora, la prioridad del Gobierno es ordenar el funcionamiento futuro de la cobertura médica. “Queremos que sea sustentable hacia adelante”, explicaron.

En ámbitos gremiales, en cambio, sostienen que el Ministerio de Economía rechazó destinar fondos del Tesoro para cubrir el déficit y que la solución podría implicar utilizar partidas del propio presupuesto militar.

Según estas versiones, las Fuerzas Armadas deberían absorber parte del pasivo con recursos propios. De confirmarse ese escenario, implicaría nuevos ajustes en distintas áreas del sistema de defensa para intentar sostener la cobertura sanitaria de cientos de miles de afiliados.

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