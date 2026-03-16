La crisis en la cobertura médica de las Fuerzas Armadas y de seguridad sumó en las últimas semanas nuevos reclamos por la caída de prestaciones y el atraso en los pagos a prestadores. A más de cuarenta días de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), afiliados y profesionales denuncian que la atención se redujo en varias provincias mientras crece la incertidumbre sobre cómo se pagarán las deudas acumuladas.
IOSFA
Colapso en las Fuerzas Armadas: Reclamos por prestaciones caídas y deudas de hasta $300 mil millones
La salud de las Fuerzas Armadas está en crisis y la tensión es cada vez mayor. Además del malestar de los afiliados, los médicos denuncian deudas millonarias.
La situación afecta a una de las obras sociales más grandes del país. IOSFA contaba con alrededor de 550 mil afiliados y arrastra un déficit que, según distintas estimaciones, supera los 200 mil millones de pesos y podría acercarse a los $300 mil millones.
Mientras el Gobierno avanza con la reorganización del sistema, las quejas se multiplican en distintos puntos del país. El viernes pasado, en Mar del Plata, decenas de afiliados se manifestaron frente a la sede local de la obra social militar para denunciar que el último prestador privado de la ciudad dejó de brindar servicios por falta de pago.
Crisis en la salud de las Fuerzas Armadas
La protesta refleja una preocupación que también aparece en otras provincias. Desde la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Asuba) advirtieron que en Formosa las prestaciones médicas y tratamientos estarían suspendidos, mientras se registran demoras en reintegros y medicamentos de alto costo.
El reclamo fue dirigido directamente al Ministerio de Defensa. “Transición de 365 días no significa suspensión e interrupción”, sostuvo Manuel Javier Ramos, encargado de prensa de Asuba, en un mensaje público dirigido al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, y al coronel retirado Ariel Guzmán, designado como administrador de la llamada “IOSFA residual”.
Desde la organización también describieron el escenario actual como crítico. “La disolución de la obra social ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, señalaron en un video difundido en redes sociales.
Prestaciones caídas y deudas millonarias
El impacto también alcanza a médicos y centros de salud que trabajan con el sistema. La doctora Marta Kura, referente de la sanidad militar y directora de Diagnóstico Científico Integral, asegura que la deuda con prestadores se volvió insostenible.
“Me deben 350 millones de pesos, sostuvimos la obra social, mantuvimos las prestaciones, ¿quién va a pagar? Estamos endeudados. Pedí este mes un crédito bancario de 30 millones de pesos para pagar los sueldos”, relató.
Entre los afiliados, los testimonios reflejan un escenario de fuerte malestar. Algunos aseguran que deben afrontar de su bolsillo tratamientos costosos o buscar atención en otros sistemas.
“Pago 200 o 250 mil pesos por mis estudios oncológicos, que no me los cubren. Se me hace insostenible”, contó un afiliado. Otro caso citado es el de un odontólogo identificado como L.M., a quien le adeudan unos 20 millones de pesos y que continúa atendiendo pacientes “por cortesía”.
Las autoridades reconocen las dificultades, pero sostienen que el sistema se encuentra en una etapa de transición. En el Ministerio de Defensa aseguran que el objetivo es reorganizar la cobertura a través de nuevas entidades.
Nueva obra social de las FFAA
El plan oficial contempla la creación de OSFA, la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, que estará dirigida por el general de brigada retirado Sergio Maldonado. En paralelo, Gendarmería y Prefectura tendrán su propia cobertura bajo la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).
Sin embargo, el principal interrogante sigue siendo cómo se cancelará la deuda acumulada con prestadores y proveedores.
Fuentes cercanas al sistema señalan que, por ahora, la prioridad del Gobierno es ordenar el funcionamiento futuro de la cobertura médica. “Queremos que sea sustentable hacia adelante”, explicaron.
En ámbitos gremiales, en cambio, sostienen que el Ministerio de Economía rechazó destinar fondos del Tesoro para cubrir el déficit y que la solución podría implicar utilizar partidas del propio presupuesto militar.
Según estas versiones, las Fuerzas Armadas deberían absorber parte del pasivo con recursos propios. De confirmarse ese escenario, implicaría nuevos ajustes en distintas áreas del sistema de defensa para intentar sostener la cobertura sanitaria de cientos de miles de afiliados.
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