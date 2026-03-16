La inflación no baja... y la actividad se desploma: Alarmas en la industria metalúrgica

image Elio Del Re, presidente de la cámara metalúrgica.

El empleo en el sector metalúrgico

El nivel de empleo del sector también cedió: la caída interanual fue del 1,8%, aunque sin variaciones con respecto al mes anterior. Sin embargo, desde la entidad advierten que la situación podría deteriorarse si no se revierte la tendencia de actividad. Las perspectivas tampoco resultan alentadoras: según el sondeo de enero, seis de cada diez empresas no anticipan cambios positivos en su producción para el trimestre en curso.

La contracción fue generalizada en términos geográficos:

- Buenos Aires (que concentra el grueso de la producción del sector) registró la peor performance con una caída interanual del 12,9%;

- Córdoba, -11,9%);

- Mendoza, -10,2%, y

- Entre Ríos, -9,8%

- Santa Fe, con un descenso del 4,3%, mostró una retracción un poco más moderada

Actividad por sectores

A nivel sectorial, Maquinaria Agrícola (-1,4%) y Carrocerías y Remolques (-4,0%), que habían liderado el repunte durante 2025, continuaron perdiendo dinamismo.

El resto del entramado metalúrgico aceleró su contracción:

Fundición encabezó la caída con un desplome del 15%, seguida por Bienes de Capital (-14,6%), Autopartes (-12%), Equipamiento Médico (-11,6%), Equipo Eléctrico (-10,2%) y Otros Productos de Metal (-9,7%).

El deterioro también se verificó al analizar el desempeño por cadena de valor. Las empresas ligadas al sector automotriz acumularon una baja del 12,8%, seguidas por las vinculadas a alimentos y bebidas (-12,4%), consumo final (-10,1%) y construcción (-9,5%). Los segmentos asociados a petróleo y gas (-9,3%), minería (-8,2%), energía eléctrica (-6,5%) y el eslabón agrícola (-5,8%) también cerraron el mes en terreno negativo.

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