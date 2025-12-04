Más despidos sin indemnización: Una metalúrgica echó a la mitad del personal y la UOM arde

Además, se suman a los más de 26.000 despidos en la industria metalúrgica desde que asumió Javier Milei.

image Echaron sin indemnización a casi la mitad del personal de la metalúrgica Electropart y estalló la UOM.

En asamblea permanente

Por el conflicto, los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente y aguardan la audiencia convocada para hoy en la sede del Ministerio de Trabajo provincial.

Este nuevo conflicto se suma a la profunda crisis que atraviesa la industria nacional, golpeada por la fuerte caída de las ventas en el mercado interno y el impacto de las importaciones indiscriminadas.

Desde la UOM, Rubén Urbano aseguró también que los despidos en Electropart reflejan la intención de los empresarios y el gobierno de Javier Milei en torno a la industria nacional.

"Esto es el principio de la reforma laboral, esto es lo que quieren aprobar en Diputados después del 10 de diciembre. Esto es lo que buscan los empresarios, echar a los trabajadores sin un centavo de sus indemnizaciones, sacarse las antiguedades de encima. Es la reforma laboral, por eso en la UOM le decimo NO a la reforma laboral", señalaron desde la seccional cordobesa.

