Los despidos masivos en la industria agregaron a la lista, en las últimas horas, a casi la mitad del personal de la empresa metalúrgica Electropart de Córdoba y estalló el conflicto con la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
CRISIS EN LA INDUSTRIA
Más despidos sin indemnización: Una metalúrgica echó a la mitad del personal y la UOM arde
Los despidos en la industria suman a la mitad de los trabajadores de una metalúrgica que no pagó las indemnizaciones correspondientes, y estalló la UOM.
Es que la firma, dedicada a la fabricación de repuestos eléctricos, anunció el despido de ocho trabajadores sin el pago de las indemnzaciones correspondientes. Los empresarios afirman que atraviesan un estado crítico y enmarcaron las desvinculaciones en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por los despidos, el martes por la mañana, los empleados de Electropart en forma conjunta con la UOM Córdoba realizaron un reclamo frente a la fábrica en resguardo de los puestos de trabajo y en demanda de respuestas urgentes.
La metalúrgica dice estar en "quiebra"
Roberto Colazo, secretario de UOM Córdoba, explicó que los dueños de la empresa "no dan respuesta" y que la planta no abrió sus puertas. "La firma, según indicaron, aduce estar en quiebra, aunque no existe ninguna presentación formal ante el Ministerio de Trabajo que lo acredite".
En Electropart trabajan 20 personas: 16 de planta permanente y 4 del área administrativa. Los ocho despidos representan casi la mitad del personal. Y si bien se trata de una estructura pequeña, es estratégica dentro del sector metalúrgico cordobés.
Además, se suman a los más de 26.000 despidos en la industria metalúrgica desde que asumió Javier Milei.
En asamblea permanente
Por el conflicto, los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente y aguardan la audiencia convocada para hoy en la sede del Ministerio de Trabajo provincial.
Este nuevo conflicto se suma a la profunda crisis que atraviesa la industria nacional, golpeada por la fuerte caída de las ventas en el mercado interno y el impacto de las importaciones indiscriminadas.
Desde la UOM, Rubén Urbano aseguró también que los despidos en Electropart reflejan la intención de los empresarios y el gobierno de Javier Milei en torno a la industria nacional.
"Esto es el principio de la reforma laboral, esto es lo que quieren aprobar en Diputados después del 10 de diciembre. Esto es lo que buscan los empresarios, echar a los trabajadores sin un centavo de sus indemnizaciones, sacarse las antiguedades de encima. Es la reforma laboral, por eso en la UOM le decimo NO a la reforma laboral", señalaron desde la seccional cordobesa.
