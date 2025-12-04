Axel Kicillof podrá buscar dólares frescos tras triunfo de madrugada

kicillof

Debate de madrugada para Axel Kicillof

La compulsa se extendió hasta pasadas las 3.30 de la madrugada del jueves, en una sesión pasada de polémicas. Con el bloque opositor buscando trabar el avance de la ley, se presentaron numerosas maniobras técnicas que buscaron complicar el objetivo del Gobierno provincial que llegó a buen puerto mucho más tarde de lo previsto y luego de arduas negociaciones.

El punto central de las diferencias residía en el destino de parte de los recursos del endeudamiento al gasto corriente de los municipios. Esto generó reparos desde la UCR, donde se cuestionó el direccionamiento del dinero en un concepto calificado como gasto político.

Para poder saldar esa diferencia, el oficialismo debió aceptar la creación de nuevos cargos en el Banco Provincia. También tuvo que abrir espacios a la oposición en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación.

La polémica técnica llegó de la mano del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia. Según testigos en la Legislatura, el jefe municipal intentó acceder a su banca a la cual había solicitado licencia hace poco menos de dos años para poder ejercer su cargo ejecutivo actual.

La intención expresa de Passaglia había sido la de trabar la ley de endeudamiento. A raíz de ello, el oficialismo tiró el reglamento sobre la mesa y acusó al nicoleño de querer ejercer dos cargos electivos en simultáneo, algo prohibido por la Constitución bonaerense.

Legislatura PBA P

El Banco Provincia, bajo control

A pesar del intento opositor por avanzar sobre el directorio del BAPRO, el oficialismo logró que la negociación se destrabe sin perder el control del banco. Con la ampliación a nueve directores y la creación de un Consejo de Directores, el gobernador logró atender los intereses opositores sin resignar el dominio, aunque sí integrando una pata opuesta dentro de una parte sensible de la administración.

Más noticias en Urgente24:

Lorena Villaverde se baja del Senado en plena tormenta política pero retiene su banca en Diputados

No le salió: El juez rechazó el intento de Diego Spagnuolo de voltear la causa ANDIS

Cómo quedó el mapa de poder en Diputados: Milei logra la primera minoría y se redefine el tablero político