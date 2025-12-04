Finalmente, el oficialismo bonaerense dirigido por Axel Kicillof logró su cometido para acceder a nueva deuda en dólares y poder financiar un crisol de compromisos en la Provincia de Buenos Aires. Con una sesión de madrugada que se extendió en su debate por distintas peleas técnicas con la oposición, el PJ consiguió la doble aprobación de la norma que ahora es ley.
LUZ VERDE
Axel Kicillof podrá buscar dólares frescos tras triunfo de madrugada
El gobernador Axel Kicillof logró el objetivo en la Legislatura de Buenos Aires. Consiguió luz verde para tomar deuda en dólares para el funcionamiento.
En concreto, la administración de Kicillof accedió a la posibilidad de emitir deuda por un monto superior a los 3.500 millones de dólares. Lo hará mediante la emisión de bonos y Letras del Tesoro, cuya recaudación será destinada a apagar cuatro frentes inmediatos dentro de las urgencias provinciales.
Entre ellas, una deuda de 1.045 millones de dólares con Rentas Generales de la Provincia, uno de los aspectos centrales que empujó al gobernador a solicitar el permiso de endeudamiento. Además, una porción de esa partida será dirigida a mejorar los números del Fondo de Fortalecimiento y Emergencia de la Inversión Municipal, en un guiño directo a los intendentes bonaerenses.
A eso se sumarían 1.990 millones de dólares que serán destinados al “roll over” de deuda financiera antigua además del cumplimiento de obligaciones judiciales que sostiene el Gobierno bonarense. Sería la parte más gruesa del financiamiento que podrá salir a buscar el oficialismo.
Para completar el monto, unos 500 millones de dólares serían destinados para la cobertura de necesidades a corto plazo, especialmente en empresas de órbita estatal. Ejemplo de ello serían algunos proyectos de Buenos Aires Energía y AUBASA, dos empresas estratégicas para las finanzas bonaerenses.
Debate de madrugada para Axel Kicillof
La compulsa se extendió hasta pasadas las 3.30 de la madrugada del jueves, en una sesión pasada de polémicas. Con el bloque opositor buscando trabar el avance de la ley, se presentaron numerosas maniobras técnicas que buscaron complicar el objetivo del Gobierno provincial que llegó a buen puerto mucho más tarde de lo previsto y luego de arduas negociaciones.
El punto central de las diferencias residía en el destino de parte de los recursos del endeudamiento al gasto corriente de los municipios. Esto generó reparos desde la UCR, donde se cuestionó el direccionamiento del dinero en un concepto calificado como gasto político.
Para poder saldar esa diferencia, el oficialismo debió aceptar la creación de nuevos cargos en el Banco Provincia. También tuvo que abrir espacios a la oposición en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación.
La polémica técnica llegó de la mano del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia. Según testigos en la Legislatura, el jefe municipal intentó acceder a su banca a la cual había solicitado licencia hace poco menos de dos años para poder ejercer su cargo ejecutivo actual.
La intención expresa de Passaglia había sido la de trabar la ley de endeudamiento. A raíz de ello, el oficialismo tiró el reglamento sobre la mesa y acusó al nicoleño de querer ejercer dos cargos electivos en simultáneo, algo prohibido por la Constitución bonaerense.
El Banco Provincia, bajo control
A pesar del intento opositor por avanzar sobre el directorio del BAPRO, el oficialismo logró que la negociación se destrabe sin perder el control del banco. Con la ampliación a nueve directores y la creación de un Consejo de Directores, el gobernador logró atender los intereses opositores sin resignar el dominio, aunque sí integrando una pata opuesta dentro de una parte sensible de la administración.
