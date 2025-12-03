La FIFA se arma en ladrillos y LEGO fabricará la Copa del Mundo en tamaño real

"Estamos encantados de anunciar esta colaboración sin precedentes con LEGO Group. LEGO es una de las marcas más estimadas y emblemáticas del mundo, por lo que se trata de la sinergia perfecta: al unir fuerzas, podemos ofrecer a aficionados de todo el mundo la oportunidad de construir su propia versión del galardón deportivo más prestigioso del planeta, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA", dijo Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Por su parte, la directora de Producto y Marketing de LEGO Group, Julia Goldin, sostuvo: "La marca LEGO siempre ha sido sinónimo de creatividad y ha servido de inspiración para personas de todas las edades a través del juego y el placer de la construcción. Colaborar con la FIFA en una iniciativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 supone una oportunidad increíble de rendir tributo a la competición más emblemática del planeta y a las pasiones que despierta".

