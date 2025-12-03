FIFA selló una nueva alianza de cara al Mundial 2026. Esta vez, con la internacionalmente conocida empresa de juguetes LEGO. En un creativo acuerdo, el fabricante producirá una réplica de la copa del mundo con sus icónicos ladrillos de plástico.
CUÁNDO SE LANZA A LA VENTA
La FIFA se arma en ladrillos y LEGO fabricará la Copa del Mundo en tamaño real
FIFA y LEGO llegaron a un histórico y creativo acuerdo. De qué se trata la novedosa copa del mundo que se recreará con ladrillos.
El acuerdo entre la FIFA y LEGO es histórico, ya que nunca antes habían trabajado juntos. Para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la firma de origen danés también dirá presente.
Más de 2800 piezas y 36 centímetros: así será la copa del mundo de la FIFA
El lanzamiento estrella de esta colaboración es el emblemático trofeo que entrega la FIFA, fabricada a escala real con respecto a la copa original. El set, que se pondrá a la venta en marzo de 2026 pero que ya se puede reservar en la página oficial, estará compuesto por 2842 piezas y tendrá unos 36 centímetros de altura.
Además, LEGO pondrá un detalle especial: incluirá la mayor cantidad de ladrillos dorados jamás utilizados en un set LEGO. Entre los detalles más atractivos y enigmáticos, en la base del trofeo habrá una tarjeta extraíble con una escena oculta. En ese compartimento, explicaron en el comunicado oficial, se hallará el logotipo del Mundial 2026 y una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura del trofeo.
A pesar de que la empresa de juguetes está asociada a edades tempranas, lo cierto es que este nuevo producto está pensado también para coleccionistas. Por eso "el set incluye una placa impresa bajo la base del trofeo con todas las selecciones que han levantado la copa en su formato actual, es decir, desde 1974", indicaron.
"Estamos encantados de anunciar esta colaboración sin precedentes con LEGO Group. LEGO es una de las marcas más estimadas y emblemáticas del mundo, por lo que se trata de la sinergia perfecta: al unir fuerzas, podemos ofrecer a aficionados de todo el mundo la oportunidad de construir su propia versión del galardón deportivo más prestigioso del planeta, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA", dijo Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.
Por su parte, la directora de Producto y Marketing de LEGO Group, Julia Goldin, sostuvo: "La marca LEGO siempre ha sido sinónimo de creatividad y ha servido de inspiración para personas de todas las edades a través del juego y el placer de la construcción. Colaborar con la FIFA en una iniciativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 supone una oportunidad increíble de rendir tributo a la competición más emblemática del planeta y a las pasiones que despierta".