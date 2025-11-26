TRABAJA EN UNA NUEVA APP
FIFA renueva su confianza con una empresa argentina para el Mundial 2026
FIFA y Globant extendieron el contrato que habían firmado en 2022, con el Mundial de Qatar como punto de partida. Qué implica la nueva alianza.
"La FIFA y Globant han firmado la ampliación de su acuerdo para continuar desarrollando la provechosa colaboración que han mantenido durante los últimos cuatro años", anunciaron ambas entidades en un comunicado.
A mediados de octubre de 2022, semanas previas al inicio de la Copa del Mundo de Qatar, la institución presidida por Gianni Infantino y la empresa nacional habían sellado un acuerdo para que Globant se hiciera cargo de comandar y potenciar la plataforma digital FIFA+.
Luego de continuar colaborando más allá del torneo internacional en tierras qataríes durante tres años más, ahora renovaron el vínculo pero con nuevas tareas que Globant llevará adelante.
Globant trabaja en una nueva App para la FIFA en el Mundial 2026
Según indicaron, la compañía "va a desarrollar un amplio catálogo de proyectos en todo el ecosistema de la FIFA". Entre los proyectos a llevar a cabo, "se incluyen mejoras en las plataformas digitales de la FIFA y una nueva aplicación móvil que impulsará la difusión de varios torneos de la FIFA" y que se implementará en el Mundial 2026.
Guibert Englebienne, uno de los fundadores de Globant, posteó en sus redes sociales: "Estuvimos ahí el mundial pasado, y vamos a estar en el próximo".
El unicornio será, además, sponsor del certamen a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, y también del Mundial 2027 de fútbol femenino (a jugarse en Brasil).
Además del Mundial 2026, la empresa argentina prestará sus servicios de tecnología digital para otras competencias de la casa madre del fútbol, como la FIFAe Finals 2025 (evento de esports, a disputarse en Arabia Saudita) y el Mundial Sub 20 2027 (a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán).
Martín Migoya, otro de los fundadores del unicornio, se expresó en su cuenta de X: "Nos enorgullece ver a Globant asociándose con más organizaciones líderes a nivel digital".
Luego, en el comunicado oficial, Migoya sostuvo: "La tecnología puede amplificar el poder del deporte al posibilitar conexiones más intensas, vivencias más enriquecedoras y experiencias más personalizadas para los aficionados de todo el mundo".