FIFA renueva su confianza con una empresa argentina para el Mundial 2026

Guibert Englebienne, uno de los fundadores de Globant, posteó en sus redes sociales: "Estuvimos ahí el mundial pasado, y vamos a estar en el próximo".

El unicornio será, además, sponsor del certamen a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, y también del Mundial 2027 de fútbol femenino (a jugarse en Brasil).

Además del Mundial 2026, la empresa argentina prestará sus servicios de tecnología digital para otras competencias de la casa madre del fútbol, como la FIFAe Finals 2025 (evento de esports, a disputarse en Arabia Saudita) y el Mundial Sub 20 2027 (a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán).

Martín Migoya, otro de los fundadores del unicornio, se expresó en su cuenta de X: "Nos enorgullece ver a Globant asociándose con más organizaciones líderes a nivel digital".

Luego, en el comunicado oficial, Migoya sostuvo: "La tecnología puede amplificar el poder del deporte al posibilitar conexiones más intensas, vivencias más enriquecedoras y experiencias más personalizadas para los aficionados de todo el mundo".

