CRISIS EN LA INDUSTRIA

Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones

La capacidad instalada de la industria no logra romper el techo del 56%. La actividad cayó 2% en Octubre según estimaciones de la Unión Industrial Argentina.

26 de noviembre de 2025 - 21:55
Despidos y desocupación

En Octubre de 2025 se declararon 143 procesos preventivos en empresas, eso significa un crecimiento del 211 % respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri.

Mientras tanto, el haber mínimo, vital y móvil aumentaría apenas $ 4.000. Esa fue la oferta de la patronal en el Consejo del salario. es menos de un menú en un restaurante de Fast Food.

image
Despidos masivos en Whirlpool

1-Whirlpool, más de 200 despidos

De manera sorpresiva, la empresa multinacional cerró su planta de Pilar y echó a sus 220 trabajadores

La marca de electrodomésticos había inaugurado esa instalación en 2022 y fabricaba lavarropas para exportación y para el mercado interno.

La decisión se tomó frente a la caída de ventas y el fuerte aumento de las importaciones Por falta de competitividad para exportar y una fuerte competencia de productos importados, debido al atraso cambiario, Whirlpool anunció el cierre de su fábrica de lavarropas. La decisión se tomó frente a la caída de ventas y el fuerte aumento de las importaciones Por falta de competitividad para exportar y una fuerte competencia de productos importados, debido al atraso cambiario, Whirlpool anunció el cierre de su fábrica de lavarropas.

2-Suspensiones masivas en Georgalos

La empresa implementará suspensiones rotativas que alcanzarán a más de 600 operarios por la caída en las ventas y la saturación del mercado con productos importados de Brasil.

El gremio denunció un fuerte golpe a los salarios y la estabilidad laboral.

A un mes de las fiestas, la temporada alta de la histórica empresa productora del clásico Mantecol, ocurre uno de los momentos más críticos de los últimos años.

La firma confirmó que iniciará un esquema trimestral de suspensiones en su planta de Victoria. La decisión, comunicada formalmente al gremio de la alimentación, se sostiene en un fuerte derrumbe de las ventas durante los últimos meses. La firma confirmó que iniciará un esquema trimestral de suspensiones en su planta de Victoria. La decisión, comunicada formalmente al gremio de la alimentación, se sostiene en un fuerte derrumbe de las ventas durante los últimos meses.

image
Asambleas y preocupaci&oacute;n en Georgalos por los despidos

3-La autopartista Dana cerró su planta en San Luis

La empresa echó a 50 empleados sin preaviso. Cerró su planta puntana sin preaviso.

Se trata de un holding especializado en piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos.

La autopartista aseguró que todos los empleados despedidos recibirán el 100% de la indemnización correspondiente. Los obreros fueron enterándose a través de mensajes de WhatsApp. La autopartista aseguró que todos los empleados despedidos recibirán el 100% de la indemnización correspondiente. Los obreros fueron enterándose a través de mensajes de WhatsApp.

image
Suspensiones en DANA

4-La firma Essen desvinculó a 30 trabajadores en Venado Tuerto

La empresa familiar que fábrica ollas y sartenes incorporó este año proveedores estratégicos en China para sus productos.

Expulsó 20 trabajadores efectivos y 10 contratados.

image
Ollas y sartenes Essen, s&iacute;mbolo de la ciudad de Venado Tuerto

5-La compañía de cerámicas Loimar cerró planta de Tandil

Lo hizo de manera definitiva ante la imposibilidad de competir con productos importados que llegan desde mercados vecinos.

La construcción tiene un fuerte parate debido al fin de la obra pública y la recesión interna de la economía argentina.

image
Despidos en f&aacute;bricas relacionadas con la construcci&oacute;n

6-Panpack, bolsas para el agro

La caída de la demanda afectó también a una histórica fábrica de bolsas para los productores agropecuarios.

La firma redujo su planta de 300 a 80 trabajadores e ingresó en “convocatoria de acreedores” por su elevado nivel de deudas.

El proceso judicial implicó atrasos salariales, reducción de turnos y una drástica caída de la producción.

image
Las firmas relacionadas con el agro tambi&eacute;n sufren despidos y suspensiones

Finalmente, empresas multinacionales generadoras de mucha mano de obra como Shell y Carrefour tienen sus activos en venta en la Argentina. Finalmente, empresas multinacionales generadoras de mucha mano de obra como Shell y Carrefour tienen sus activos en venta en la Argentina.

