En Octubre de 2025 se declararon 143 procesos preventivos en empresas, eso significa un crecimiento del 211 % respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri.
CRISIS EN LA INDUSTRIA
Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones
La capacidad instalada de la industria no logra romper el techo del 56%. La actividad cayó 2% en Octubre según estimaciones de la Unión Industrial Argentina.
Mientras tanto, el haber mínimo, vital y móvil aumentaría apenas $ 4.000. Esa fue la oferta de la patronal en el Consejo del salario. es menos de un menú en un restaurante de Fast Food.
1-Whirlpool, más de 200 despidos
De manera sorpresiva, la empresa multinacional cerró su planta de Pilar y echó a sus 220 trabajadores
La marca de electrodomésticos había inaugurado esa instalación en 2022 y fabricaba lavarropas para exportación y para el mercado interno.
2-Suspensiones masivas en Georgalos
La empresa implementará suspensiones rotativas que alcanzarán a más de 600 operarios por la caída en las ventas y la saturación del mercado con productos importados de Brasil.
El gremio denunció un fuerte golpe a los salarios y la estabilidad laboral.
A un mes de las fiestas, la temporada alta de la histórica empresa productora del clásico Mantecol, ocurre uno de los momentos más críticos de los últimos años.
3-La autopartista Dana cerró su planta en San Luis
La empresa echó a 50 empleados sin preaviso. Cerró su planta puntana sin preaviso.
Se trata de un holding especializado en piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos.
4-La firma Essen desvinculó a 30 trabajadores en Venado Tuerto
La empresa familiar que fábrica ollas y sartenes incorporó este año proveedores estratégicos en China para sus productos.
Expulsó 20 trabajadores efectivos y 10 contratados.
5-La compañía de cerámicas Loimar cerró planta de Tandil
Lo hizo de manera definitiva ante la imposibilidad de competir con productos importados que llegan desde mercados vecinos.
La construcción tiene un fuerte parate debido al fin de la obra pública y la recesión interna de la economía argentina.
6-Panpack, bolsas para el agro
La caída de la demanda afectó también a una histórica fábrica de bolsas para los productores agropecuarios.
La firma redujo su planta de 300 a 80 trabajadores e ingresó en “convocatoria de acreedores” por su elevado nivel de deudas.
El proceso judicial implicó atrasos salariales, reducción de turnos y una drástica caída de la producción.