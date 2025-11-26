Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1993755795243323430&partner=&hide_thread=false Así se retiraban los trabajadores despedidos de la planta de Whirlpool en Pilar, inaugurada en 2022.



La empresa argumentó un desplome en las ventas y un aumento de las importaciones, dejando a 220 trabajadores en la calle.



ludistas pic.twitter.com/TpbWisCZKT — El Destape (@eldestapeweb) November 26, 2025

2-Suspensiones masivas en Georgalos

La empresa implementará suspensiones rotativas que alcanzarán a más de 600 operarios por la caída en las ventas y la saturación del mercado con productos importados de Brasil.

El gremio denunció un fuerte golpe a los salarios y la estabilidad laboral.

A un mes de las fiestas, la temporada alta de la histórica empresa productora del clásico Mantecol, ocurre uno de los momentos más críticos de los últimos años.

La firma confirmó que iniciará un esquema trimestral de suspensiones en su planta de Victoria. La decisión, comunicada formalmente al gremio de la alimentación, se sostiene en un fuerte derrumbe de las ventas durante los últimos meses.

image Asambleas y preocupación en Georgalos por los despidos

3-La autopartista Dana cerró su planta en San Luis

La empresa echó a 50 empleados sin preaviso. Cerró su planta puntana sin preaviso.

Se trata de un holding especializado en piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos.

La autopartista aseguró que todos los empleados despedidos recibirán el 100% de la indemnización correspondiente. Los obreros fueron enterándose a través de mensajes de WhatsApp.

image Suspensiones en DANA

4-La firma Essen desvinculó a 30 trabajadores en Venado Tuerto

La empresa familiar que fábrica ollas y sartenes incorporó este año proveedores estratégicos en China para sus productos.

Expulsó 20 trabajadores efectivos y 10 contratados.

image Ollas y sartenes Essen, símbolo de la ciudad de Venado Tuerto

5-La compañía de cerámicas Loimar cerró planta de Tandil

Lo hizo de manera definitiva ante la imposibilidad de competir con productos importados que llegan desde mercados vecinos.

La construcción tiene un fuerte parate debido al fin de la obra pública y la recesión interna de la economía argentina.

image Despidos en fábricas relacionadas con la construcción

6-Panpack, bolsas para el agro

La caída de la demanda afectó también a una histórica fábrica de bolsas para los productores agropecuarios.

La firma redujo su planta de 300 a 80 trabajadores e ingresó en “convocatoria de acreedores” por su elevado nivel de deudas.

El proceso judicial implicó atrasos salariales, reducción de turnos y una drástica caída de la producción.

image Las firmas relacionadas con el agro también sufren despidos y suspensiones

Finalmente, empresas multinacionales generadoras de mucha mano de obra como Shell y Carrefour tienen sus activos en venta en la Argentina.