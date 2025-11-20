Georgalos pisa el freno y suspende personal por desplome de ventas

En ese sentido, un informe de Econoviews midió las dos primeras semanas de noviembre y dio cuenta de una nueva aceleración de precios en supermercados de GBA. En cada una de ellas se registró un 1% de ajuste (2% acumulado) lo que implicaría un nuevo golpe a cualquier principio de recuperación de la demanda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoGremiales/status/1991521920060125204&partner=&hide_thread=false #AHORA



Por la caída de las ventas y el ingreso de importaciones, Georgalos lanza un plan de suspensiones masivas por 3 meses.#InfoGremiales #periodismosindical https://t.co/xKeX305jLM pic.twitter.com/ahULDffvdZ — InfoGremiales (@InfoGremiales) November 20, 2025

Estos aumentos se produjeron aún cuando la variable cambiaria regresó a un estado de calma tras la victoria electoral del Gobierno, que mantuvo las bandas a pesar de las especulaciones de ruptura. Algo a lo que algunas alimenticias se anticiparon elevando sus previsiones de costos.

De cualquier manera, la aceleración de costos en alimentos no estaría exclusivamente explicada por los procesados. Sería la carne la que estaría empujando más arriba el costo de la canasta en noviembre, en medio de un alza poco antes vista de los precios de la hacienda.

Rumbo al penúltimo dato inflacionario del año, las expectativas generales están puestas en un nuevo aumento que supere la inflación registrada en octubre (2,3%).

góndolas alimentos

Otros síntomas

En el rubro alimenticio, casi todas las empresas registraron algún tipo de efecto ante la caída del consumo. Entre ellas, compañías grandes como Arcor, Mastellone o Molinos Río de la Plata.

En los tres casos, los balances del tercer trimestre cerraron con retracción en la rentabilidad. Aunque, cabe destacar, también estuvieron incluidas sus actividades en el exterior en diversas unidades de negocio y fuera de la órbita económica nacional.

Más noticias en Urgente24:

La vivienda donde Diego Spagnuolo recibía plata de Miguel Ángel Calvete habría sido de Boudou

Impactan las imágenes de la NASA: El 31/ATLAS fue captado desde Marte y el Sol

La película de Netflix que se convirtió en un furor absoluto

Estas son las mejores 15 películas del 2025 según The Economist