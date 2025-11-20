Congreso: LLA absorbe a 3 radicales y el peronismo empieza a desplumarse

Por lo pronto, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem y el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni les dieron la bienvenida al bloque libertario a los radicales Mariano Campero, Federico Torunier y Luis Picat. También lo hizo la ministra y senadora electa Patricia Bullrich a través de X.

german martinez Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista en Diputados que debe intentar mantener la unidad en medio de internas y el acercamiento de algunos gobernadores al Gobierno.

En verdad, el trío siempre acompañó al oficialismo y se los consideraba como sus aliados, pero al integrarse a LLA lograron ‘engordar’ su número.

Desplumando al peronismo

El bloque peronista tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado enfrenta un serio riesgo de sufrir fuertes pérdidas de legisladores por la misma razón: el alineamiento con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada.

En la cámara baja, hay dos diputados de San Luis, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero que podrían irse y armar bloque propio, lo que podría dejar al peronismo como segunda minoría detrás de LLA.

image Los 4 senadores peronistas de Convicción Federal que no se sumarían a la nueva bancada unificada que se llamará Bloque Justicialista.

En el Senado, tras una reunión del Consejo del PJ, se decidió unificar las bancadas peronistas y llegar a los 28 escaños, y quedaba pendiente la decisión del bloque Convicción Federal de sumarse o no con sus 4 escaños.

El portal especializado Parlamentario recuerda un antecedente negativo para la unidad peronista: “habiéndose alejado el 19 de marzo de este año en rechazo a la conducción partidaria de Cristina Kirchner, en cuyo caso el Bloque Justicialista quedaría reducido a 24 miembros (…) y el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Jesús Rejal y el puntano Fernando Salino no quieren volver ahí (por algo se fueron hace algunos meses)”.

Luego, hay dudas nuevamente sobre qué harán los santiagueños, si deciden irse el futuro Bloque Justicialista –que surgirá de la unificación de bancadas peronistas- quedaría en 22 legisladores superando por apenas 2 a los libertarios y transformándose en la peor representación histórica del peronismo en el Senado.

