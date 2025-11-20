La AFA de Chiqui Tapia sigue alimentando suspicacias con Rosario Central

A priori, no parece descabellado el pedido pero lo que llama la atención es el momento en el que se hace: a días de comenzar los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En las últimas horas, Ángel Di María, referente del Canalla declaró: "Chiqui es el que lo eligió (Scaloni) y bancó todas las críticas en su momento cuando todo el mundo lo mataba y decía: ‘¿Cómo van a poner a dirigir en la Selección a alguien que no dirigió antes en ningún club?"

Aquí es donde a priori, está el problema. No está mal que la Academia obtenga un título. Fue el mejor equipo del 2025.

El tema es el contexto en el que esto podría darse.

El periodista Hernán Castillo, expresó: "aún no se decidió si valdrá como título oficial desde este año o desde el que viene. Además. Los dos campeones de los torneos cortos y el de la tabla anual disputarán un triangular por ser el más campeón del fútbol argentino".

image

Octavos del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Así serán los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura que determinarán el camino a seguir del futuro campeón del fútbol argentino.

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B). Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza

22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A). Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Hernán Mastrángelo

20.00 Boca (1A) – Talleres (8B). Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Adrián Franklin

Lunes 24 de noviembre

17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A). Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta

19.15 Racing (3A) – River (6B). Árbitro: Facundo Tello. VAR: Yamil Possi

22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B). Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Ariel Penel

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Fabrizio Llobet

Embed

+ en golazo 24

Chiqui Tapia castigó a Huracán, Deportivo Madryn y Morón pero defendió a los árbitros

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

Tremendo título le sacó ESPN a Ángel Di María: ¿Va a ser DT de Boca?