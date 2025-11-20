La AFA de Chiqui Tapia está pasando su peor momento en cuanto a las suspicacias. En TyC Sports, el periodista Germán García Grova aseguró que se podría quitar la Supercopa Internacional y uno de los principales beneficiados podría ser Rosario Central (de Ángel Di María...).
¿QUÉ PASÓ?
La AFA de Chiqui Tapia sigue alimentando suspicacias con Rosario Central
Rosario Central podría salir campeón del fútbol argentino (por fuera del Torneo Clausura). Siguen las suspicacias en AFA de Chiqui Tapia.
Este jueves 20 de noviembre podría tomarse la decisión que seguramente sea discutida por muchos simpatizantes del fútbol argentino. Si bien tiene sentido, alimenta las sospechas.
¿Trofeo para Rosario Central y más suspicacias con AFA de Chiqui Tapia?
El periodista de TyC Sports Germán García Grova tuiteó: "¿Desaparece la SuperCopa Internacional? Desde Rosario llega la información que existe la intención de suprimir dicha competición y darle un trofeo al equipo que más puntos obtuvo en la tabla anual. ¿Se confirmará hoy en la reunión de Comité Ejecutivo?".
Esto generaría que Rosario Central, el mejor equipo en la tabla anual del fútbol argentino, gane una estrella por este motivo.
La Supercopa Internacional la solían jugar el primero de la tabla anual contra el ganador del Trofeo de Campeones.
A priori, no parece descabellado el pedido pero lo que llama la atención es el momento en el que se hace: a días de comenzar los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En las últimas horas, Ángel Di María, referente del Canalla declaró: "Chiqui es el que lo eligió (Scaloni) y bancó todas las críticas en su momento cuando todo el mundo lo mataba y decía: ‘¿Cómo van a poner a dirigir en la Selección a alguien que no dirigió antes en ningún club?"
Aquí es donde a priori, está el problema. No está mal que la Academia obtenga un título. Fue el mejor equipo del 2025.
El tema es el contexto en el que esto podría darse.
El periodista Hernán Castillo, expresó: "aún no se decidió si valdrá como título oficial desde este año o desde el que viene. Además. Los dos campeones de los torneos cortos y el de la tabla anual disputarán un triangular por ser el más campeón del fútbol argentino".
Octavos del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Así serán los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura que determinarán el camino a seguir del futuro campeón del fútbol argentino.
Sábado 22 de noviembre
- 20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B). Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza
- 22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli
Domingo 23 de noviembre
- 17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A). Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Hernán Mastrángelo
- 20.00 Boca (1A) – Talleres (8B). Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Adrián Franklin
Lunes 24 de noviembre
- 17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A). Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta
- 19.15 Racing (3A) – River (6B). Árbitro: Facundo Tello. VAR: Yamil Possi
- 22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B). Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Ariel Penel
Miércoles 26 de noviembre
- 21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Fabrizio Llobet
