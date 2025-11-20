Aseguran que River quiere uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano

image

El próximo sábado 22 de noviembre, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, club en el que hay otro jugador que ya fue mencionado como posible refuerzo para Núñez. Se trata de Fausto Vera, ex Argentinos Juniors, nombrado por Renzo Pantich como una alternativa para 2026.

Otros nombres que surgieron en el periodismo partidario del Millonario son Luciano Gondou y Claudio Echeverri, quien —según comentan— desea volver a vestir la Banda.

Lo que se le viene a River Plate

Si bien ya empiezan a sonar nombres para reforzar el primer equipo en 2026, mucho dependerá de lo que ocurra en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El próximo lunes 24 de noviembre, desde las 19:15, el Millonario se enfrentará a Racing Club por los octavos de final, en un Cilindro de Avellaneda que finalmente contará con público (100% del aforo).

El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

El ganador de este duelo se medirá en cuartos de final ante el vencedor de Lanús vs. Tigre, con la posibilidad de que se dé un Superclásico en semifinales frente a Boca Juniors.

Si bien el objetivo principal para el equipo de Marcelo Gallardo es salir campeón —algo que hoy parece improbable por el rendimiento—, también están atentos a otros resultados.

Si Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors se consagran campeones, River deberá disputar el repechaje para clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por el momento, la probable formación para enfrentar a la Academia sería:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Agustín Obregón, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

