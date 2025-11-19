La oposición de Colón encontró en Riquelme una vía para acercarse a Chiqui Tapia

Utrera añadió: "La gente siempre pidió que Colón tenga peso en AFA ya que nunca lo tuvo. Hoy en día Colón lo tiene y es directo ya que Román nos ofreció entrar de la mano de él a AFA y eso es muy importante, sin intermediarios. Hoy Colón tiene el peso del vicepresidente de AFA que es Juan Román Riquelme".

De perfil más bajo, Riquelme no ofreció declaraciones públicas pero sí mostró apertura hacia la lista opositora del Sabalero. Una apertura que no muestra predisposición solo del Xeneize, sino también de la entidad que preside Chiqui Tapia; una condición inapelable para poder liderar un club dentro del fútbol argentino y aspirar a marcar un rumbo más o menos aceptable.

El acercamiento de Luciani a Román para forjar el vínculo con AFA responde, además, a una realidad que el oficialismo le obliga a aceptar: la buena relación de Vignatti/Godano con las altas esferas de la Asociación del Fútbol Argentino. Dentro del club aseguran, de hecho, que Vignatti "es el único que sabe cómo sostener al club en AFA y negociar de igual a igual", tal como consignó Letra P.

En Santa Fe también afirman que la relación Tapia-Godano es muy buena. De hecho, en los últimos días la dirigencia actual estuvo levantando el teléfono hacia las oficinas de Viamonte para poder embolsar un dinero que Platense le debe a Colón. El Calamar le adeuda el monto de la compra de Leonel Picco, defensor que llegó a Saavedra a principios de año y salió campeón del Torneo Apertura.

Platense también está pronto a elecciones presidenciales, por lo que en el Sabalero son conscientes de que ese dinero, por ahora, no saldrá de las arcas porteñas. Por eso, el pedido desde Santa Fe es que AFA sea garante de la transacción y salde la deuda de Platense.

En el medio, Colón busca recuperar terreno ante las flojas campañas que hizo en el Ascenso desde que perdió la máxima categoría, en 2023. Este 2025, de hecho, estuvo a punto de caer a la B Metropolitana tras un muy mal torneo.

El Vignattismo tiene fuerza propia, porque a pesar de ser la cara del descenso del Sabalero también es la cara del Sabalero campeón en 2021. Del otro lado, Ricardo Luciani ultima detalles para reivindicarse de las elecciones pasadas y ofrecer una alternativa a los socios. Las elecciones ocurrirán dentro de dos fines de semana.

