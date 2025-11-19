En poco más de una semana, Colón de Santa Fe celebrará elecciones presidenciales. Los socios de la institución Sabalera elegirán un nuevo mandatario para ponerle fin al ciclo de Víctor Godano el frente del club. En la interna, un mismo deseo aparece de manera transversal a todas las listas: el vínculo de la nueva gestión con la AFA de Chiqui Tapia.
ELECCIONES EN EL SABALERO
La oposición de Colón encontró en Riquelme una vía para acercarse a Chiqui Tapia
Mientras el oficialismo de Colón mantiene buena relación con Chiqui Tapia, la lista de Ricardo Luciani juega sus fichas Riquelme. Las elecciones son el 30/11.
El próximo 30 de noviembre, en Colón habrá un nuevo presidente. Los comicios determinarán si el mando del club continuará la línea sucesoria de José Néstor Vignatti (el "Vignattismo") o habrá espacio para una nueva lista. Víctor Godano, hombre de Vignatti, espera que el nuevo candidato se imponga: José Alonso, quien supo ser el vice durante la presidencia de Vignatti.
Ricardo Luciani teje vínculos en la AFA para triunfar en Colón
El otro hombre en carrera es Ricardo Luciani, que ya fue candidato en los últimos comicios y quedó en segundo lugar detrás de Godano. En un movimiento sorpresivo, Luciani se mostró públicamente con Juan Román Riquelme, presidente de Boca y vicepresidente de AFA.
El potencial presidente, que encabeza la lista Sangre de Campeones, mantuvo una reunión con el ídolo Xeneize y aseguró que Román le manifestó todo su apoyo de cara a una futura gestión al frente de Colón.
Foto incluida, Luciani se mostró con el mandatario de Boca, el abogado Gabriel Somaglia y el empresario Ariel Utrera. "Vamos a tener el acompañamiento directo de Juan Román Riquelme en su función de vicepresidente de AFA. Él será quien hará nuestro primer contacto y nos lleve de la mano para estar representados en AFA como le corresponde a Colón", aseguró Luciani.
Utrera añadió: "La gente siempre pidió que Colón tenga peso en AFA ya que nunca lo tuvo. Hoy en día Colón lo tiene y es directo ya que Román nos ofreció entrar de la mano de él a AFA y eso es muy importante, sin intermediarios. Hoy Colón tiene el peso del vicepresidente de AFA que es Juan Román Riquelme".
De perfil más bajo, Riquelme no ofreció declaraciones públicas pero sí mostró apertura hacia la lista opositora del Sabalero. Una apertura que no muestra predisposición solo del Xeneize, sino también de la entidad que preside Chiqui Tapia; una condición inapelable para poder liderar un club dentro del fútbol argentino y aspirar a marcar un rumbo más o menos aceptable.
El acercamiento de Luciani a Román para forjar el vínculo con AFA responde, además, a una realidad que el oficialismo le obliga a aceptar: la buena relación de Vignatti/Godano con las altas esferas de la Asociación del Fútbol Argentino. Dentro del club aseguran, de hecho, que Vignatti "es el único que sabe cómo sostener al club en AFA y negociar de igual a igual", tal como consignó Letra P.
En Santa Fe también afirman que la relación Tapia-Godano es muy buena. De hecho, en los últimos días la dirigencia actual estuvo levantando el teléfono hacia las oficinas de Viamonte para poder embolsar un dinero que Platense le debe a Colón. El Calamar le adeuda el monto de la compra de Leonel Picco, defensor que llegó a Saavedra a principios de año y salió campeón del Torneo Apertura.
Platense también está pronto a elecciones presidenciales, por lo que en el Sabalero son conscientes de que ese dinero, por ahora, no saldrá de las arcas porteñas. Por eso, el pedido desde Santa Fe es que AFA sea garante de la transacción y salde la deuda de Platense.
En el medio, Colón busca recuperar terreno ante las flojas campañas que hizo en el Ascenso desde que perdió la máxima categoría, en 2023. Este 2025, de hecho, estuvo a punto de caer a la B Metropolitana tras un muy mal torneo.
El Vignattismo tiene fuerza propia, porque a pesar de ser la cara del descenso del Sabalero también es la cara del Sabalero campeón en 2021. Del otro lado, Ricardo Luciani ultima detalles para reivindicarse de las elecciones pasadas y ofrecer una alternativa a los socios. Las elecciones ocurrirán dentro de dos fines de semana.
