El Presidente Javier Milei volvió al edificio de Corporación América, desde donde habló de 2 nuevas anclas, de los resultados de octubre (le puso números) y le reclamó a empresarios que tengan "una participación activa en los que viene".
CORPORACIÓN AMÉRICA
Javier Milei: "Haremos más reformas abróchense los cinturones"
En tono moderado, Javier Milei agregó que el resultado del 26/10 fue "una primera vuelta" y que "obtuvo un mandato del pueblo para profundizar el cambio"
Más adelante anticipó más reformas y acotó que en el pasado
“Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años. Hoy tenemos la posibilidad de sanar 100 años de errores económicos”, resaltó el mandatario.
"Pueblo comprometido"
“Hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido por arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país”, remarcó el mandatario
Luego puntualizó
En ese orden, dijo que se enfocará en “generar condiciones para crecer” y pidió participación del sector privado.
