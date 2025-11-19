Javier Milei: "Haremos más reformas abróchense los cinturones"

“Hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido por arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país”, remarcó el mandatario

Luego puntualizó

Estamos en el umbral de un cambio gigante. Pasamos unas elecciones complejas, que fueron una prueba de fuego para el programa económico, y el más reformista de la historia

En ese orden, dijo que se enfocará en “generar condiciones para crecer” y pidió participación del sector privado.

Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado

