Javier Milei: "Haremos más reformas abróchense los cinturones"

En tono moderado, Javier Milei agregó que el resultado del 26/10 fue "una primera vuelta" y que "obtuvo un mandato del pueblo para profundizar el cambio"

19 de noviembre de 2025 - 20:09
Javier Milei expuso en Corporación América

Por GUILLERMO CARRIL

El Presidente Javier Milei volvió al edificio de Corporación América, desde donde habló de 2 nuevas anclas, de los resultados de octubre (le puso números) y le reclamó a empresarios que tengan "una participación activa en los que viene".

Más adelante anticipó más reformas y acotó que en el pasado

Ningún argentino experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, y no solo en lo económico, sino también en lo político Ningún argentino experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, y no solo en lo económico, sino también en lo político

“Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años. Hoy tenemos la posibilidad de sanar 100 años de errores económicos”, resaltó el mandatario.

"Pueblo comprometido"

“Hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido por arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país”, remarcó el mandatario

Luego puntualizó

Estamos en el umbral de un cambio gigante. Pasamos unas elecciones complejas, que fueron una prueba de fuego para el programa económico, y el más reformista de la historia Estamos en el umbral de un cambio gigante. Pasamos unas elecciones complejas, que fueron una prueba de fuego para el programa económico, y el más reformista de la historia

En ese orden, dijo que se enfocará en “generar condiciones para crecer” y pidió participación del sector privado.

Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado

