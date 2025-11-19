Hay dictamen y ahora el Senado vota si la libertaria Villaverde puede asumir su banca

La impugnación contra Villaverde fue presentada por el peronismo de Río Negro que acusa a la legisladora de LLA de tener ”pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” y refiere además a su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de 'Fred' Machado, el empresario que fue recientemente extraditado a USA, donde se lo acusa por narcotráfico.

La detención de Villaverde en USA en 2002 en un caso de narcotráfico también fue utilizada por la oposición como argumento para avalar la impugnación.

impugnacion-villaverde

En el inicio del debate en la comisión, el formoseño José Mayans recordó el vínculo de Machado con José Luis Espert y acusó a Villaverde de haber "comprado su banca". Dijo además que "una persona que tiene relación directa con el narcotráfico" no puede integrar la Cámara Alta.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria anticipó el voto negativo de su bloque al pliego. Integrantes de ese espacio, como la riojana Florencia López y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, mostraron el identikit que se hizo de Villaverde en su detención en USA.

Para que la impugnación avance y se vote en el recinto debía haber un dictamen de mayoría 10 firmas de los 19 integrantes de la comisión. El peronismo cuenta con 8. El senador radical Pablo Blanco ya había adelantado y ratificó su respaldo al rechazo del pliego, y durante la sesión de la Comisión el salteño Juan Carlos Romero, que ha sido aliado del oficialismo, también adelantó su negativa a que Villaverde asuma.

El senador aludió a 2 causas por narcotráfico que Villaverde tuvo en USA: la de la detención y otra por tenencia de drogas de la que dijo, no hay antecedentes.

"Por la conducta de esta señora, tiene muchos vínculos con la gente rara que anda con la droga. No podemos tener a gente con esa ficha", dijo Romero.

"Yo no voy a aceptar la incorporación de esta señora. Mi consciencia me dicta que alguien que este relacionada con el narcotráfico no puede formar parte de esta institución", dijo, por su parte, Blanco.

Embed - COMISIÓN ASUNTOS CONSTITUCIONALES 19-11-25

También se especulaba con que la larretista Guadalupe Tagliaferri incluya su firma, si bien la senadora no anticipó su voto en su primera intervención, aunque preguntó a los legisladores del oficialismo si creían que no merecía "alguna reflexión sobre la ideoneidad" de Villaverde haber sido encontrada con cocaína en USA.

De acuerdo a Parlamentario.com la senadora del PRO estampó su firma en el dictamen contra Villaverde al igual que la propia Vigo.

De esa forma, habría al menos 12 firmas en el dictamen de mayoría.

Además de los senadores oficialistas, salió en defensa de Villaverde el cordobés Luis Juez, quien sostuvo que "no hay fundamentos jurídicos" para impugnar a Villaverde. Citó resoluciones judiciales para sostener su postura. "Damos por sentado situaciones que no están en el expediente", dijo. "Técnica y juridicamente no hay ningún impedimento" para la asunción de Villaverde, dijo Juez, que además mostró que Villaverde no cuenta con antecedentes penales en la Argentina.

Impugnaciones de LLA

Para contrarrestar la avanzada contra Villaverde, LLA presentó impugnaciones contra los senadores electos del peronismo Jorge Capitanich (Chaco) y Martín Soria (Río Negro).

Durante la reunión de Comisión se dijo que fue la propia ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich la que llevó los textos hasta el Senado.

En el caso de Soria, el apoderado del Partido La Libertad Avanza en Río Negro presentó una impugnación fundamentada en la existencia de causas judiciales iniciadas durante su gestión como intendente de General Roca, aunque formalmente estaban cerradas en algunos casos.

El documento cita también una serie de investigaciones periodísticas y sostiene que el actuar de Soria afectó el orden público electoral.

En el caso de Capitanich, la presentación la realizó Rafael David Serfaty, segundo suplente como candidato a diputado nacional por el Partido La Libertad Avanza, fundamentando “la existencia de causas judiciales abiertas contra Capitanich por delitos como fraude a la administración pública, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y vínculos con el Clan Sena“, recientemente condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.