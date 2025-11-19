Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

En una de esas conversaciones, Calvete habla con su hija Ornella (que ayer renunció a su cargo en el ministerio de Economía tras haberle descubierto unos US$700.00) sobre las negociaciones con los proveedores donde el padre le dice: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.

Otra referencia a Karina es cuando se menciona a quien “ define todo”.

image "El 3% para KM", el chat citado en el dictamen del fiscal Picardi.

Habla Spagnuolo

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo prestará declaración indagatoria este miércoles (19/11). El fiscal Franco Picardi en su dictamen lo señala como quien mantenía un estrecho vínculo con Calvete desde la campaña presidencial de 2023 y presunto coordinador del dinero en efectivo producto de las maniobras investigadas.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, escribió Picardi acerca de la agencia que conducía Spagnuolo.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei, con su calificación tocando un pico histórico, y la corrupción pisándole los talones

Boicot a Axel Kicillof en Fuerza Patria: Los propios son peores que los ajenos

Miguel Ángel Calvete (ANDISgate), preso por explotar a prostitutas

Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo