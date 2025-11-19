La causa por el ANDISgate es conducida por el fiscal Franco Picardi y el juez Casanello. En ese marco ocurre este miércoles (19/11) la indagatoria al extitular de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El dictamen de la fiscalía al que accedió Urgente24 detalla conversaciones que hablan de porcentajes de dinero que correspondería a Karina Milei.
ANDISGATE
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
El dictamen del fiscal Picardi al que accedió Urgente24 da detalles de una asociación ilícita que beneficiaba a determinados laboratorios y proveedores.
Dictamen y chats
Según el dictamen de Picardi, se montó una organización que se dedicaba a la recaudación, traslado y distribución de fondos provenientes de droguerías y proveedores bajo la forma de una asociación ilícita.
En el centro de esa estructura quedó el empresario Miguel Calvete, a quien se le atribuye el rol de mediador entre las droguerías y el Estado como “director paraestatal de la ANDIS”.
A continuación reproducimos el documento completo del dictamen del fiscal Picardi:
El dictamen también reproduce conversaciones y chats donde se mencionaría a Karina Milei receptando un 3% del dinero de las maniobras.
En una de esas conversaciones, Calvete habla con su hija Ornella (que ayer renunció a su cargo en el ministerio de Economía tras haberle descubierto unos US$700.00) sobre las negociaciones con los proveedores donde el padre le dice: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.
Otra referencia a Karina es cuando se menciona a quien “ define todo”.
Habla Spagnuolo
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo prestará declaración indagatoria este miércoles (19/11). El fiscal Franco Picardi en su dictamen lo señala como quien mantenía un estrecho vínculo con Calvete desde la campaña presidencial de 2023 y presunto coordinador del dinero en efectivo producto de las maniobras investigadas.
“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, escribió Picardi acerca de la agencia que conducía Spagnuolo.
