Javier Milei, con su calificación tocando un pico histórico, y la corrupción pisándole los talones

Pero, la pregunta tras esa "leve mejoría" mostrada en el informe titulado "Siga el baile, siga el baile", que difundió 'Clarín', es si el Gobierno puede realmente "bailar" sobre esos números, como lo hizo tras el triunfo electoral, dado que no sólo persisten "bajo la superficie", según el mismo informe, las alertas de agosto, sino que además el rechazo sigue siendo elevado ("sólo un 28% dice estar mejor que antes") y los más grandes escándalos de corrupción del gobierno, ANDISgate y $LIBRA, comienzan a mostrar que no eran solo palabras. Ya no son denuncias, pasaron a develarse los hechos.

Volviendo al informe, además del rechazo, lo que se consolida en la Argentina es la fragmentación social:

Entre varones jóvenes, el 53% dice estar mejor y la nota promedio a Milei escala a 7,2 puntos, pero si corremos la lupa hacia mujeres mayores de 50 años, sólo el 15% afirma estar mejor y la calificación promedio cae a 4,3 puntos. Son distintas Argentinas conviviendo en un mismo territorio Entre varones jóvenes, el 53% dice estar mejor y la nota promedio a Milei escala a 7,2 puntos, pero si corremos la lupa hacia mujeres mayores de 50 años, sólo el 15% afirma estar mejor y la calificación promedio cae a 4,3 puntos. Son distintas Argentinas conviviendo en un mismo territorio

image

Además, cuando se desgranan los porcentajes del boletín de calificaciones de Javier Milei, se ve que los 1 son más que los 10, dejando claro que el rechazo duro sigue siendo claramente superior al apoyo "intenso": Los que le pusieron 1 a la gestión presidencial llegaron al 38,2%. El 10, en cambio, juntó 26%.

