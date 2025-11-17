Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Ahí quedó claro que la relación estaba desgastada, más allá de que al principio la señal quería convencerla de seguir al frente de Bienvenidos a Ganar un año más. Incluso Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que "El Nueve se enteró porque lo dijo en televisión. Ellos imaginaban que se los iba a comunicar primero a ellos". Nada de eso pasó, y el clima se enrareció.

Mientras tanto, Laurita subía fotos desde Brasil, en modo vacaciones totales, y opinaba sobre su presente personal, incluso hablando de su decisión de congelar óvulos, algo que compartió con sus seguidores desde Instagram. Ese costado íntimo tuvo buena recepción en redes, pero no calmó la bronca en el canal.

El Nueve arma su 2026 mientras Telefe mira de reojo

Con la salida definida (aunque nadie quiera firmarla todavía), las reuniones internas giran en una sola dirección: quién toma la posta cuando Bienvenidos a Ganar vuelva renovado. La productora Kuarzo seguirá, el formato también, y en El Nueve están convencidos de que el programa puede crecer con otra energía al frente.

Otra vez fue Paula Varela quien tiró la lista completa de candidatos en América TV: Flor Vigna, el Pollo Álvarez, Hernán Drago, Manuel Wirtz y Mariano Peluffo. No es humo, ni son rumores livianos: son nombres que ya fueron tanteados, algunos incluso con charlas avanzadas.

El Pollo Álvarez, hoy con radio y TV, aparece como el más compatible con el formato: natural, rápido, empático y con experiencia en juegos y entretenimiento. Vigna, por su parte, gusta por su energía joven, su llegada en redes y su versatilidad, aunque su agenda personal puede complicar cualquier firma. Aun así, en el canal hay consenso en que uno de esos dos será quien reemplace a Laurita.

image El Nueve ya definió seguir con el programa y evalúa cinco candidatos, con el Pollo Álvarez y Flor Vigna como favoritos. La conductora, mientras tanto, habla de cambios personales y sigue su camino.

Mientras esta búsqueda avanza, Fernández insiste en que está en etapa de cambios, de aire nuevo: "No siento que estemos haciendo un mal laburo. Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón", dijo también en Intrusos, defendiendo su trabajo sin entrar en polémicas.

Pero en El Nueve ya lo deciden con otra lógica: ciclos que terminan, contratos que se agotan, vínculos que se enfrían. Y, como resumió Adrián Pallares en el aire de América, "Entre ellos se hablan todo. No llames, porque… es lo mismo que le pasó a Del Moro cuando se fue de acá". Un mundo chico, donde todo se sabe antes de tiempo.

Así, la historia termina más simple de lo que empezó: Laurita se va, el canal ya eligió seguir sin ella y la televisión argentina arma una grilla nueva mientras todavía corre el verano. Porque, al final, la tele nunca espera. Y menos cuando alguien decide irse antes de avisar.

