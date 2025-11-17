En El Nueve todavía intentan digerir una filtración que desató un enojo inesperado y expuso movimientos que nadie pensó que iban a salir a la luz tan rápido. Mientras tanto, en Telefe aseguran que hubo llamados insistentes y mensajes fuera de timing, y ahora todos quieren saber cual de los dos se quedará con la figura que generó el sacudón.
"QUE SE VAYA SI QUIERE"
Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento
Se picó fuerte entre El Nueve y Telefe: dos canales tironeando por una conductora top que ya incomodó a más de uno. ¿Quién se la queda en 2026?
La interna entre El Nueve y Telefe que dejó a todos recalculando
El nombre de la conductora que "hacía una pausa" se terminó develando puertas adentro cuando se confirmó que se trataba de Laurita Fernández, y ahí la intriga pasó a ser bastante terrenal: enojo puro y duro.
Laurita contó en Intrusos (América TV) su intención de dejar El Nueve y, por ende, la conducción del ciclo Bienvenidos a Ganar, algo que al canal le cayó pésimo porque se enteraron por televisión y no en una reunión privada. "Terminamos ahora a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuando es necesario hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse. Me voy a hacer la temporada y no tengo ningún destino en televisión confirmado".
Según reveló Paula Varela, también en Intrusos, en la famosa "mesa chica" del canal explotó otra bomba cuando una figura de peso de Telefe llamó para avisar que Laurita lo buscaba y le escribía "todo el tiempo" pidiendo trabajo. En palabras de Varela: "Gran enojo en El Nueve con Laurita Fernández y su permanencia en el canal. Esto pasó en la mesa chica dice: ‘me llamó una alta cabeza de Telefe donde me dijo que Laurita lo estaba llamando y escribiendo pidiendo trabajo todo el tiempo’".
Esa frase, repetida y comentada internamente, cayó pésimo. Y cuando los directivos se juntaron para planificar 2026, la reacción fue casi automática: "El canal dice: ‘si se quiere ir que se vaya’", detalló la panelista.
Ahí quedó claro que la relación estaba desgastada, más allá de que al principio la señal quería convencerla de seguir al frente de Bienvenidos a Ganar un año más. Incluso Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que "El Nueve se enteró porque lo dijo en televisión. Ellos imaginaban que se los iba a comunicar primero a ellos". Nada de eso pasó, y el clima se enrareció.
Mientras tanto, Laurita subía fotos desde Brasil, en modo vacaciones totales, y opinaba sobre su presente personal, incluso hablando de su decisión de congelar óvulos, algo que compartió con sus seguidores desde Instagram. Ese costado íntimo tuvo buena recepción en redes, pero no calmó la bronca en el canal.
El Nueve arma su 2026 mientras Telefe mira de reojo
Con la salida definida (aunque nadie quiera firmarla todavía), las reuniones internas giran en una sola dirección: quién toma la posta cuando Bienvenidos a Ganar vuelva renovado. La productora Kuarzo seguirá, el formato también, y en El Nueve están convencidos de que el programa puede crecer con otra energía al frente.
Otra vez fue Paula Varela quien tiró la lista completa de candidatos en América TV: Flor Vigna, el Pollo Álvarez, Hernán Drago, Manuel Wirtz y Mariano Peluffo. No es humo, ni son rumores livianos: son nombres que ya fueron tanteados, algunos incluso con charlas avanzadas.
El Pollo Álvarez, hoy con radio y TV, aparece como el más compatible con el formato: natural, rápido, empático y con experiencia en juegos y entretenimiento. Vigna, por su parte, gusta por su energía joven, su llegada en redes y su versatilidad, aunque su agenda personal puede complicar cualquier firma. Aun así, en el canal hay consenso en que uno de esos dos será quien reemplace a Laurita.
Mientras esta búsqueda avanza, Fernández insiste en que está en etapa de cambios, de aire nuevo: "No siento que estemos haciendo un mal laburo. Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón", dijo también en Intrusos, defendiendo su trabajo sin entrar en polémicas.
Pero en El Nueve ya lo deciden con otra lógica: ciclos que terminan, contratos que se agotan, vínculos que se enfrían. Y, como resumió Adrián Pallares en el aire de América, "Entre ellos se hablan todo. No llames, porque… es lo mismo que le pasó a Del Moro cuando se fue de acá". Un mundo chico, donde todo se sabe antes de tiempo.
Así, la historia termina más simple de lo que empezó: Laurita se va, el canal ya eligió seguir sin ella y la televisión argentina arma una grilla nueva mientras todavía corre el verano. Porque, al final, la tele nunca espera. Y menos cuando alguien decide irse antes de avisar.
