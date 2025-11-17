Chiquito Romero otra vez en el foco: Qué pasó en Argentinos Juniors

El Bicho, contrariamente, festeja que independientemente de haberse clasificado a octavos, se metió también en zona de repechaje de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

¿Qué pasó ahora con Chiquito Romero?

Nicolás Diez ya había tomado la decisión en el partido ante Belgrano de Córdoba que Chiquito Romero vaya al banco y el titular sea Gonzalo Siri.

Horas antes de que comience el encuentro ante Estudiantes de La Plata, la cuenta oficial del club de la Paternal, tuiteó: "Sergio Romero padece una sobrecarga en el aductor". Siri volvió a tener la titularidad en el Bicho.

Diez le quitó la titularidad a Romero luego de un flojo desempeño en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza y todo hace indicar que no la volverá a tener en el corto plazo.

Posible rival de Argenitnos Juniors

Hasta el momento, el rival de Argentinos Junior sería Vélez Sarsfield pero todo depende de los resultados que se vayan a dar en la jornada de este lunes 17 de noviembre.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez podría terminar en la cuarta, quinta o sexta posición de la zona A del Torneo Clausura, por lo que sus posibles rivales son:

Si termina 4°: San Lorenzo

Si termina 5°: Vélez Sarsfield

Si termina 6°: Deportivo Riestra

