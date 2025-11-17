Existen posibilidades concretas de que Racing Club y River Plate enfrenten en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En caso de que se dé, Gustavo Costas tendría la oportunidad de vengarse de Marcelo Gallardo (y darle un golpe de KO final).
¿QUÉ DEBERÍA PASAR?
Gustavo Costas (Racing) tiene la oportunidad de vengarse de Marcelo Gallardo (River)
Racing Club de Gustavo Costas podría tener la oportunidad de vengarse de River de Marcelo Gallardo.
Si bien el golpe de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo fue duro, los de Avellaneda se repusieron rápidamente en el campeonato doméstico. Los de Núñez, por su parte, no le encuentran la vuelta por ningún lado aunque se vienen los playoffs...
¿Racing Club vs River Plate?
Ayer domingo 16 de noviembre, River Plate empató ante Vélez Sarsfield y de esta manera se aseguró el cuarto lugar en la tabla anual y la sexta posición en la zona B del Torneo Clausura.
Otro mal partido del Millonario que no levanta cabeza pero tiene los playoffs por delante para dar un golpe sobre la mesa.
Racing club, si bien no tuvo un buen partido en Rosario, logró la victoria ante Newell´s sobre el final y se metió de manera parcial en la segunda posición de la zona A del Torneo Clausura.
Para que se crucen el Millonario y la Academia en octavos de final de los playoffs, lo que debería suceder es lo siguiente este lunes 17 de noviembre:
- Que gane o empate Unión ante Belgrano y que no le gane Barracas Central a Huracán
- Que gane Barracas Central y que pierda Unión.
De esta manera, tranquilamente Gustavo Costas se podría tomar una especie de "revancha" ante Marcelo Gallardo.
Gustavo Costas vs Marcelo Gallardo
El pasado sábado 15 de noviembre, en el marco del décimo aniversario de la Filial "Iván Pillud" de Racing en Luján, Gustavo Costas fue el gran invitado de honor a la velada y dijo presente.
El DT de la Academia, apuntó contra River Plate allí. "No nos dejemos dividir. Empezamos a estar mal este año ya cuando el otro club que no quiero nombrar, que no es el de al lado, nos lastimó mucho en la pretemporada. Nos dividieron, empezamos con este, el otro, puteaban a un jugador y nosotros no nos tenemos que dividir. Tenemos que estar juntos, porque lo más importante es el escudo", dijo.
Cabe recordar que en el pasado mercado de pases, el de invierno, Gallardo se quedó con Maximiliano Salas, una de las figuras del campeón de la Copa Sudamericana con Racing.
Luego, en cuartos de final de Copa Argentina, estos dos equipos se enfrentaron y fue el mismo Salas el encargado de darle el pase a River a semifinales.
Si se da una de las dos combinaciones posibles ya mencionadas, estos dos equipos se volverán a enfrentar y Costas, en particular, podría vivirlo como una especie de revancha.
