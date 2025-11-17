Gustavo Costas (Racing) tiene la oportunidad de vengarse de Marcelo Gallardo (River)

Para que se crucen el Millonario y la Academia en octavos de final de los playoffs, lo que debería suceder es lo siguiente este lunes 17 de noviembre:

Que gane o empate Unión ante Belgrano y que no le gane Barracas Central a Huracán

Que gane Barracas Central y que pierda Unión.

De esta manera, tranquilamente Gustavo Costas se podría tomar una especie de "revancha" ante Marcelo Gallardo.

Gustavo Costas vs Marcelo Gallardo

El pasado sábado 15 de noviembre, en el marco del décimo aniversario de la Filial "Iván Pillud" de Racing en Luján, Gustavo Costas fue el gran invitado de honor a la velada y dijo presente.

El DT de la Academia, apuntó contra River Plate allí. "No nos dejemos dividir. Empezamos a estar mal este año ya cuando el otro club que no quiero nombrar, que no es el de al lado, nos lastimó mucho en la pretemporada. Nos dividieron, empezamos con este, el otro, puteaban a un jugador y nosotros no nos tenemos que dividir. Tenemos que estar juntos, porque lo más importante es el escudo", dijo.

Cabe recordar que en el pasado mercado de pases, el de invierno, Gallardo se quedó con Maximiliano Salas, una de las figuras del campeón de la Copa Sudamericana con Racing.

Luego, en cuartos de final de Copa Argentina, estos dos equipos se enfrentaron y fue el mismo Salas el encargado de darle el pase a River a semifinales.

Si se da una de las dos combinaciones posibles ya mencionadas, estos dos equipos se volverán a enfrentar y Costas, en particular, podría vivirlo como una especie de revancha.

