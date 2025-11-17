Jugar con fuego: Reforma laboral cuando la Argentina sigue en recesión

Los medios defensores del 'modelo', tal como Infobae.com o La Nación afirman que ya se ve 'la luz en el fondo del túnel'. Tal comoJavier Milei afirman que las emisiones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares llegaron en noviembre a US$ 3.150 millones, lo que suma oferta de divisas en el mercado local y favorece la estabilización del tipo de cambio. "Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo a una tasa promedio del 8,5% y a 12 años”, dijo el Presidente.
Sin embargo el más reciente reporte de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) indicó que la probabilidad de que la economía argentina ingrese en recesión se ubicó en 98,01%. Es cierto, es menos que en agosto, cuando fue 98,61% frente al 56,16% registrado en julio. El INdEC informó que la actividad económica creció 0,3% en agosto y ya acumuló 5,2% en el año, impulsado por el buen desempeño de la intermediación financiera y la minería. Pero la actividad manufacturera y la comercial mostraron caídas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas retrocedió en 276.624 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según un informe del peronista Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Esto equivale a más de 432 puestos menos por día, pasando de 9.857.173 a 9.580.549 trabajadores. En términos relativos, Construcción fue el sector más golpeado, con una caída del 16% en su dotación de personal. En cuanto a los empleadores, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, cerraron 19.164 empresas con personal registrado, casi 30 cierres diarios.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según estudios econométricos varios, la Argentina se encuentra en recesión técnica: 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica (2do. y 3er. trimestre de 2025). En cualquier caso, el regreso de la actividad económica hacia arriba no ha sucedido. ¿Es tiempo de Reforma Laboral o es que Javier Milei está distrayendo a empleadores y empleados, intentando ganar tiempo, pasar el verano y esperar que los dólares de la cosecha le ayuden a estabilizar el escenario? (Quizás... llueva café).
Los datos de la economía real son preocupantes aún cuando la economía financiera se encuentra eufórica: ganó dinero con el 'carry trade' y también con el 'rebote' por los anuncios recientes de respaldo de Donald Trump. Precisamente, para mantener las expectativas, la economía financiera respalda las llamadas 'reformas estructurales'. Con expectativas favorables pueden seguir haciendo diferencia aún cuando la economía real no reaccione. El 'humo' vende en el mercado de las especulaciones.
Vamos al debate y las noticias. Bienvenido al VIVO de Urgente24.
----------------------------
Live Blog Post
17-11-2025 09:46
Redes U24: Industriales argentinos tienen las mismas quejas que en plena dictadura
Los industriales argentinos tienen en 2025 las mismas quejas que en 1979, en plena dictadura.
Denuncian que el gobierno los pone a competir con países que pagan muchos menos impuestos y acceden a créditos blandos para tecnificarse.
El resultado de este tipo de políticas ya lo conocemos… y no suele ser auspicioso para la industria nacional.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá esta semana con más gobernadores, con el objetivo declamado de encontrar respaldo para el Presupuesto 2026 como los proyectos de ley de las reformas laboral, penal y tributaria que el Gobierno pretende impulsar.
Esta semana Santilli empezará en la Casa Rosada, en un encuentro con el mandatario de Río Negro Alberto Weretilneck.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, apuntó contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. En este sentido, advirtió que la discusión sobre la nueva legislación se desarrolla sin la participación de los actores que sufrirán sus consecuencias: la inversión productiva y los trabajadores.
En declaraciones radiales, Sola sostuvo que cualquier intento de avanzar con cambios estructurales "sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciado".
Sola remarcó que actualmente no existe ningún proyecto formal de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo. "Estamos evaluando, pero son todas incertidumbres. El gobierno hace trascender versiones y al rato las desmiente. Así no hay posibilidad de un tratamiento serio", señaló.
El dirigente sindical afirmó que una ley laboral de alcance transversal para todos los sectores “es inviable y contraproducente”. “Ninguna actividad es igual a otra. Las modernizaciones deben hacerse por sector, porque un banco, una compañía de seguros y la minería tienen realidades laborales completamente distintas”, explicó.
En ese sentido nsistió en que cualquier mesa de reforma debe incluir al Estado, pero de manera eficiente: “El Estado debe ser inteligente, eficaz, no burocrático, pero presente para garantizar reglas claras en la inversión productiva”.
Para Sola, la primera reforma que debería encararse es la impositiva: “Una pyme que quiere nacer paga impuestos nacionales, provinciales y municipales antes de contratar un solo trabajador. La carga tributaria representa entre el 30% y el 40% de sus ventas. Si queremos inversión productiva, bajen impuestos”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confía en que habrá alta adhesión al Paro Nacional de este miércoles 19 de noviembre en rechazo a la reforma laboral prevista por el Gobierno de Javier Milei, y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.
"La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.
Destacado análisis de Florencia Barragan en El Cronista Comercia l:
"(...) En el momento de mayor producción de petróleo de los últimos 25 años, el Gobierno acelera la discusión sobre una reforma laboral que genera inquietud en el sector, caracterizado por un sindicato fuerte. Los gremios anticipan que se “defenderán con uñas y dientes”, mientras que las empresas aseguran que el petróleo argentino ya atravesó su propia flexibilización de hecho, y piden que la agenda se centre en productividad y reducción de costos.
Argentina está a un paso de marcar el récord histórico de producción de petróleo. El último dato de septiembre da cuenta de que la producción en todo el país fue de 842.777 barriles por día, la cifra más alta de todo el siglo XXI. Así, está a un paso de superar el récord histórico, que había sido hace casi 30 años, en mayo de 1998, con 858.329 barriles por día.
Sin embargo, la discusión sobre la reforma laboral abre un capítulo de tensión entre sindicatos, empresas y el Gobierno. Mientras el Ejecutivo prepara su proyecto para extraordinarias y mantiene bajo estricta reserva el texto final, el sector petrolero se presenta como un caso atípico dentro del mercado laboral argentino: ya tiene convenios distintos por regiones, flexibilización y reglas propias establecidas tras la adenda de Vaca Muerta de 2017. Sin embargo, los empresarios alertan: “Tenemos el pico de producción con más del doble del personal que hace 30 años y con tecnología mucho más avanzada”.
Mario Lavia, referente sindical de extensa trayectoria, afirmó: “Estamos absolutamente dispuestos al diálogo tripartito. Algo hay que hacer, pero no para los trabajadores ya registrados. Nosotros ya tenemos un convenio flexible. No es nuevo discutir modernización, si la inteligencia artificial ya nos llegó hace tiempo. Si no estamos aggiornados, no tendríamos empleo”.
Sin embargo, Lavia, quien encabeza la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), y ahora integra el consejo directivo de la CGT, también advirtió: “Si intentan quitar derechos, se van a equivocar”. Además, recalcó que el problema del empleo está en las cuencas convencionales, como en Chubut y Santa Cruz, tras la retirada de YPF.
Gabriel Mata, también de la federación petrolera, refuerza la misma idea, pero con un tono más duro: advierte que defenderán “con uñas y dientes” los convenios colectivos actuales. Aclara que pueden discutir hacia adelante —para los nuevos ingresos—, pero que los derechos de quienes ya están en el sistema “no se tocan”.
Del lado empresarial, la expectativa está puesta en que una reforma laboral permita ordenar distorsiones entre el convencional y el no convencional, mejorar la productividad laboral y reducir costos que hoy están “sobredimensionados”.
Ariel Masut, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Texas, quien estuvo hace poco en Permian, la principal cuenca petrolera de Estados Unidos, aportó otra dimensión: el benchmark internacional. “Tenemos un 30% más de mano de obra por operación respecto de Permian, que usa modelos de operación continua y remota. Es lógico pensar en una modernización que cierre esa brecha”, afirmó.
Fuentes del sector contaron que una cuadrilla en un pozo petrolero tiene 50% más de trabajadores que en Estados Unidos. O que un puesto operativo de control, que implica 1 hora de trabajo neto debido al avance tecnológico, requiere una contratación de 8 horas por día por lo que dicta el convenio colectivo.
Por su parte, Adolfo Storni, gerente general de la energética Capex, puso el foco en que tiene que haber diferencias en los convenios de Vaca Muerta y en las cuencas convencionales. “Son realidades distintas. El convencional usa mucha mano de obra; el no convencional, menos. Uno tiene un costo de producción de 40 dólares y el otro de 5. No pueden tener el mismo tratamiento como ocurre en la práctica”, sostuvo (...)".
Deja tu comentario