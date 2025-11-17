Un fuerte incremento en el boleto de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) rige desde este lunes 17/11 y representa casi un 10% con lo cual el pasaje mínimo pasa de los $451,01 a los $495.
BOLETO DESDE $494
Tarifazo en los colectivos del AMBA: Aumentan casi 10% desde este lunes 17/11
Fuerte aumento en el boleto de los colectivos que circulan en el AMBA que rige desde este lunes 17/11. Con SUBE sin nominar se puede pagar hasta $786,78.
Aumento en los colectivos según la inflación
Si bien el Gobierno nacional dispuso el incremento en el pasaje de los colectivos que circulan en el AMBA según la inflación acumulada para esa región desde mayo hasta septiembre pasado como límite máximo autorizado para la actualización tarifaria, el incremento impacta fuertemente en los costos de los usuarios que lo perciben muy por encima de la inflación de octubre que se ubicó en el 2,3%.
Según la Resolución 77/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía estableció el nuevo cuadro tarifario para los colectivos del AMBA basado en la evolución del índice de precios al consumidor que se ubicó en 9,72% debido a los incrementos mensuales de 1,5% en mayo, 2,02% en junio, 1,87% en julio, 1,87% en agosto y 2,10% en septiembre.
De acuerdo con ese porcentaje final, el boleto mínimo de los colectivos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires pasó de los $451,01 a los $495.
Las nuevas tarifas de los colectivos de AMBA para líneas que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en trayectos de hasta 27 kilómetros:
El tramo de 0 a 3 kilómetros (primera sección) pasó de $451,01 con SUBE registrada a $494,83 ($786,78 con SUBE sin nominar)
El tramo de 3 a 6 km (segunda sección), de $502,43 a $551,24 ($876,47 con SUBE sin nominar)
El tramo de 6 a 12 km (tercera sección), de $541,13 a $593,70 ($943,92 con SUBE sin nominar)
El tramo de 12 a 27 km (cuarta sección), de $579,87 a $636,21 ($1011,57 con SUBE sin nominar)
Más de 27km el boleto cuesta ahora $678,42 ($1078,69 con SUBE sin nominar) cuando superen esa distancia.
En tanto, los colectivos interurbanos tienen un esquema mixto compuesto por un cargo fijo terminal de $164,62 y un componente variable de $25,15 por pasajero y por kilómetro. Así las cosas, el boleto mínimo general en estos casos quedó en $651,03.
Colectivos afectados
Los incrementos que rigen desde este lunes aplica a las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
Cabe recordar que los aumentos corresponden al procedimiento establecido por el Ministerio de Transporte en 2022 y modificado en 2024 que permite revisiones bimestrales hasta un máximo de la inflación acumulada entre una actualización y otra.
