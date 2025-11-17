Tarifazo en los colectivos del AMBA: Aumentan casi 10% desde este lunes 17/11

El tramo de 0 a 3 kilómetros (primera sección) pasó de $451,01 con SUBE registrada a $494,83 ($786,78 con SUBE sin nominar)

El tramo de 3 a 6 km (segunda sección), de $502,43 a $551,24 ($876,47 con SUBE sin nominar)

El tramo de 6 a 12 km (tercera sección), de $541,13 a $593,70 ($943,92 con SUBE sin nominar)

El tramo de 12 a 27 km (cuarta sección), de $579,87 a $636,21 ($1011,57 con SUBE sin nominar)

image Así quedaron las nuevas tarifas de los colectivos del AMBA

Más de 27km el boleto cuesta ahora $678,42 ($1078,69 con SUBE sin nominar) cuando superen esa distancia.

En tanto, los colectivos interurbanos tienen un esquema mixto compuesto por un cargo fijo terminal de $164,62 y un componente variable de $25,15 por pasajero y por kilómetro. Así las cosas, el boleto mínimo general en estos casos quedó en $651,03.

image

Colectivos afectados

Los incrementos que rigen desde este lunes aplica a las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Cabe recordar que los aumentos corresponden al procedimiento establecido por el Ministerio de Transporte en 2022 y modificado en 2024 que permite revisiones bimestrales hasta un máximo de la inflación acumulada entre una actualización y otra.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"

52% de los jóvenes dice que con Milei está igual de mal o peor y 48,4% critica esta democracia

Dicen que es la CSJN pero se trata de romper Fuerza Patria

Chile al balotaje: La comunista Jeannette Jara vs. el admirador de Milei, José Antonio Kast