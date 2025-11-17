Netflix sigue sorprendiendo y estrenó una miniserie espectacular en su plataforma. La misma tiene solo 6 episodios y mezcla varios condimentos como suspenso, drama y policiales. Todos la están recomendando y es un éxito que no te vas a querer perder.
La miniserie de 6 capítulos que arrasa y todos terminan en una tarde
Hoy en día el formato miniserie es un éxito en Netflix. La plataforma apuesta por historias cortas, intensas y que se puedan ver en un solo fin de semana. La mayoría tiene un final cerrado y suelen ser muy recomendadas.
El cuco de cristal es la nueva apuesta de Netflix que ya está arrasando en el ranking de las más vistas. Se trata de una producción española basada en una novela homónima que ahora pasó al formato audiovisual y generó muchísima expectativa.
Una muerte en un pueblo pequeño despierta sospechas en las autoridades. Casi 20 años después llega una doctora de visita y se repite una tragedia. Hay muchos secretos, drama e intriga durante los seis capítulos y todos quieren saber más constantemente.
Esta médica estuvo a punto de morir, pero un trasplante de corazón la salvó. Sin embargo, vive con una duda que no la deja en paz: ¿Quién tuvo que morir para que tenga esta segunda oportunidad en la vida? Muchísima intriga y una pregunta que no la deja dormir.