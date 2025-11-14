Netflix estrenó una miniserie imperdible que todos están mirando y se posiciona entre las más vistas de la plataforma en Argentina. Esta producción de pocos episodios es ideal para maratonear el fin de semana porque tiene una trama muy llevadera y que te va a dejar con ganas de seguir viendo.
ES FUROR
La miniserie de pocos capítulos que todos devoran en un fin de semana
Esta miniserie de Netflix fue estrenada hace pocos días en la plataforma y está arrasando en el ranking de las más vistas.
La plataforma de Netflix sigue acertando con sus estrenos y ahora está arrasando con esta miniserie que deja a todos maravillados. Una historia intensa, con tintes románticos y muchísimo por descubrir que te va a mantener pegado a la pantalla.
La miniserie que arrasa entre las más vistas
Simplemente Alicia es la serie que muchos eligen ver en Netflix. Esta producción colombiana pone el foco en los desafíos de la fidelidad, la pasión y el matrimonio. También tiene ciertas partes dramáticas y el romance que nunca puede faltar. Es muy completa.
A lo largo de la serie se van explorando las consecuencias de vivir una vida doble, donde los riesgos y la traición están a flor de piel constantemente. Es una historia que en 19 capítulos te va a dejar incluso con ganas de querer ver más. Sin duda es muy adictiva.
¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Qué pasa si lo perdés todo? Jugar con fuego, estar en dos lugares a la vez y que todo sea cada vez más complicado de ocultar. Una serie que muchos aclaman y está causando furor en Netflix desde su estreno.