Netflix agregó recientemente a su catálogo una miniserie de 6 episodios que ya está causando sensación. La misma promete atrapar a la audiencia desde el primer minuto con una trama apasionada, dramática y llena de secretos. Una historia que nadie se quiere perder en la plataforma.
RECIÉN AGREGADA
La miniserie de 6 capítulos que te atrapa desde el primer minuto
Netflix agregó a su catálogo una miniserie que ya está causando furor. La misma acaba de ser estrenada.
Esta nueva miniserie llegó a Netflix el 13 de marzo y ya causa furor entre la crítica. Se trata de una producción de pocos capítulos, intensa e ideal para maratonear este fin de semana sin parar. La misma posee una trama adictiva que no te va a dejar pausar ni un segundo.
Una miniserie que genera furor
La serie se llama Esa noche y es una producción que está ambientada en República Dominicana. Los vínculos familiares se ponen en juego constantemente y hay un hecho particular que cambia el curso de la familia en cuestión de segundos.
Elena, la protagonista, atropella a un hombre durante unas vacaciones en familia y ante la desesperación y el hecho de tener que enfrentar a la ley, acude a sus hermanas Paula y Cris. Por otro lado, la misma teme dejar a su hija sin madre e intenta todo lo posible por salvarse.
Estas tres mujeres deciden sobre la marcha, con la ansiedad y el tiempo muy cerca, hasta dónde van a llegar para encubrir este incidente y cuidar a la familia. Los vínculos se vuelven más fuertes, hay un lazo de hermanas que se muestra en la serie constantemente y también un drama que está presente en los seis episodios.
Esta miniserie ya se encuentra en Netflix y reúne muchísimos condimentos espectaculares para que sea una de las series más vistas en poco tiempo. Ideal para maratonear sin parar el fin de semana y adentrarse a una historia nueva llena de emociones.
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