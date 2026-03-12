Ryan Gosling salva a la humanidad en el regreso más esperado del cine

156 minutos que no se pueden dejar pasar

Con fotografía de Greig Fraser (el mismo de Dune) y música de Daniel Pemberton, la experiencia visual es de otro nivel. La actriz alemana Sandra Hüller —la gran revelación de Anatomía de una caída— aparece en los flashbacks como la supervisora que confía en Grace más que él mismo.

El rodaje fue una hazaña técnica: sin pantallas verdes, los sets se construyeron de forma vertical y horizontal para simular distintos tipos de gravedad. Más de 2.000 efectos visuales — a cargo de estudios como ILM, Framestore y Sony Imageworks — completan una experiencia que se disfruta mejor en la pantalla más grande disponible, idealmente en IMAX.

image

Y para los que siguen el detrás de escena: Lord y Miller revelaron que Meryl Streep prestó su voz para un cameo sorpresa, y que Gosling llegó a bailar con un trapeador en el set para encontrar al personaje. Ese nivel de detalle y humor es la marca registrada de esta dupla.

Ambiciosa, irregular en tramos, pero con varios momentos que van a quedar en la memoria: Proyecto Fin del Mundo es el evento cinematográfico del mes.

