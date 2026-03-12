Phil Lord y Chris Miller, los genios detrás de Lluvia de hamburguesas, La gran aventura LEGO y la saga Comando especial, regresan a la dirección con Proyecto Fin del Mundo (Project Hail Mary), una superproducción de 200 millones de dólares que se estrena el 19 de marzo. Ryan Gosling liderará el cine.
PELI DE LUJO
Ryan Gosling salva a la humanidad en el regreso más esperado del cine
Después de 12 años, Phil Lord y Chris Miller vuelven a la dirección con una película de ciencia ficción que ya genera furor con Ryan Gosling.
La dupla más rara del año: un humano y un extraterrestre
Ryan Gosling encarna a Ryland Grace, un maestro de ciencias que despierta solo en una nave espacial a la deriva, sin recuerdos, con una misión imposible: salvar al planeta Tierra de una extinción silenciosa. La amenaza es tan insólita como aterradora — unas sustancias alienígenas que están apagando el sol.
Lo que distingue a la película del resto de los blockbusters de ciencia ficción es la relación entre Gosling y Rocky, un entrañable ser alienígena interpretado por el titiritero James Ortiz. La química entre ambos, mitad robot mitad buddy movie, es el corazón del film. Los directores hicieron pruebas de química reales antes de elegir al puppeteer — y valió la pena.
La guionista también sorprende: el guion es de Drew Goddard, el mismo que adaptó Misión Rescate a partir de otro libro de Andy Weir, el autor de la novela original.
156 minutos que no se pueden dejar pasar
Con fotografía de Greig Fraser (el mismo de Dune) y música de Daniel Pemberton, la experiencia visual es de otro nivel. La actriz alemana Sandra Hüller —la gran revelación de Anatomía de una caída— aparece en los flashbacks como la supervisora que confía en Grace más que él mismo.
El rodaje fue una hazaña técnica: sin pantallas verdes, los sets se construyeron de forma vertical y horizontal para simular distintos tipos de gravedad. Más de 2.000 efectos visuales — a cargo de estudios como ILM, Framestore y Sony Imageworks — completan una experiencia que se disfruta mejor en la pantalla más grande disponible, idealmente en IMAX.
Y para los que siguen el detrás de escena: Lord y Miller revelaron que Meryl Streep prestó su voz para un cameo sorpresa, y que Gosling llegó a bailar con un trapeador en el set para encontrar al personaje. Ese nivel de detalle y humor es la marca registrada de esta dupla.
Ambiciosa, irregular en tramos, pero con varios momentos que van a quedar en la memoria: Proyecto Fin del Mundo es el evento cinematográfico del mes.
