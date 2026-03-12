Inflación en alerta: tras el 2,9% de febrero, analistas temen que marzo vuelva a rozar el 3%

Rubros que presionan a la inflación

Entre los factores que explican la resistencia de la inflación aparece el comportamiento de los alimentos, uno de los componentes con mayor peso en la canasta de consumo. Algunas mediciones privadas detectaron incrementos relevantes en este rubro durante febrero, lo que terminó empujando el índice general.

A esto se suman las subas en servicios, que fue el rubro que más aumentó (6,8%), aunque tiene menor incidencia en el índice final, y en ciertos precios regulados, que forman parte del proceso de recomposición de tarifas que atraviesa la economía argentina.

El inicio del ciclo lectivo también suele tener impacto directo en la evolución de los precios. Marzo es tradicionalmente un mes con aumentos en educación, transporte y otros servicios vinculados al comienzo de las clases. Por esa razón, varios analistas advierten que el indicador podría mostrar cierta aceleración transitoria antes de retomar una tendencia más moderada.

La politica del gobierno

En paralelo, el Gobierno mantiene su diagnóstico de que el descenso de la inflación está en marcha. La estrategia oficial se basa en el equilibrio fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la estabilización del mercado cambiario como pilares para reducir la presión sobre los precios en el mediano plazo.

Sin embargo, los economistas señalan que el desafío ahora será consolidar una tendencia de inflación mensual por debajo del 3%. Según un informe de Banco Mariva publicado por Bloomberg Línea:

El gobierno adoptará un enfoque menos directo en la política monetaria y, como resultado, el camino hacia la desinflación debería ser más largo y lento. Los precios del combustible impulsarán el IPC a corto plazo.

Marzo aparece como la próxima prueba para confirmar si la tendencia a la baja puede consolidarse o si los precios seguirán mostrando resistencia.

