CAOS DE PRECIOS
Inflación en alerta: tras el 2,9% de febrero, analistas temen que marzo vuelva a rozar el 3%
El dato de inflación de febrero encendió señales en el mercado. Economistas prevén que marzo podría mantener la presión sobre los precios.
A partir de ese resultado, los analistas comenzaron a recalibrar sus proyecciones para marzo, un mes que históricamente presenta presiones estacionales sobre los precios.
La inflación de marzo
Economistas consultados por Bloomberg Línea señalaron que el indicador de marzo podría ubicarse nuevamente cerca del 3% mensual, impulsado por factores estacionales y algunos ajustes de precios en distintos rubros de la economía.
Un informe de Banco Comafi citado por Bloomberg Línea expresa:
Rubros que presionan a la inflación
Entre los factores que explican la resistencia de la inflación aparece el comportamiento de los alimentos, uno de los componentes con mayor peso en la canasta de consumo. Algunas mediciones privadas detectaron incrementos relevantes en este rubro durante febrero, lo que terminó empujando el índice general.
A esto se suman las subas en servicios, que fue el rubro que más aumentó (6,8%), aunque tiene menor incidencia en el índice final, y en ciertos precios regulados, que forman parte del proceso de recomposición de tarifas que atraviesa la economía argentina.
El inicio del ciclo lectivo también suele tener impacto directo en la evolución de los precios. Marzo es tradicionalmente un mes con aumentos en educación, transporte y otros servicios vinculados al comienzo de las clases. Por esa razón, varios analistas advierten que el indicador podría mostrar cierta aceleración transitoria antes de retomar una tendencia más moderada.
La politica del gobierno
En paralelo, el Gobierno mantiene su diagnóstico de que el descenso de la inflación está en marcha. La estrategia oficial se basa en el equilibrio fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la estabilización del mercado cambiario como pilares para reducir la presión sobre los precios en el mediano plazo.
Sin embargo, los economistas señalan que el desafío ahora será consolidar una tendencia de inflación mensual por debajo del 3%. Según un informe de Banco Mariva publicado por Bloomberg Línea:
Marzo aparece como la próxima prueba para confirmar si la tendencia a la baja puede consolidarse o si los precios seguirán mostrando resistencia.
