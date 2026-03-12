Guerra en Medio Oriente: minas marinas en el Estrecho de Ormuz, diáspora árabe y menos petróleo mundial

La producción total de petróleo de los estados del Golfo ha disminuido en al menos 10 millones de barriles por día y “no hay señales de una desescalada de las hostilidades”, agregó la entidad.

Al menos 2 mil personas han muerto en los bombardeos en Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel, que iniciaron el 28 de febrero con motivo de la Operación Furia Épica y Operación Rugido de León, bajo el argumento de luchar contra el terrorismo chiita y desbaratar el programa nuclear persa que podía terminar bajo las garras de Hezbolá, los hutíes de Yemen y de otras milicias proxies de Teherán.

En Israel, al menos 12 personas han muerto en los recientes ataques con misiles iraníes desde el inicio de la guerra, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom. Nueve de ellas murieron al impactar un misil directamente contra un edificio residencial en la ciudad de Beit Shemesh, según MDA.

Embed - Guerra en Irán: el contagio bélico por todo Medio Oriente • FRANCE 24 Español

La agencia de refugiados de la ONU (Acnur) asegura que la guerra en Irán ha dejado hasta la fecha 3,2 millones de desplazados internos, mientras que en el Líbano, otro frente de guerra abierto, se contabilizan 700.000 desplazados y alrededor de 570 muertos como corolario de la ofensiva israelí, que ya creó una zona de amortiguamiento en el Monte Dov.

En Kuwait, al menos 12 personas han muerto, incluyendo seis militares estadounidenses, dos militares kuwaitíes y dos agentes de seguridad kuwaitíes, según el CENTCOM, el ejército kuwaití y el Ministerio del Interior. En tanto, en Emiratos Árabes Unidos, al menos seis personas han fallecido como resultado de los ataques iraníes, informó el martes el Ministerio de Defensa. Las personas fallecidas eran de nacionalidad emiratí, pakistaní, nepalí y bangladesí, añadió.

Dos personas murieron en Arabia Saudita después de que un proyectil militar de fabricación iraní impactara en una instalación residencial en la ciudad de Al-Kharj, informó la Defensa Civil Saudí. Un militar estadounidense también falleció a causa de las heridas sufridas tras un ataque con un misil iraní contra tropas en Arabia Saudita durante el segundo día de la guerra, según el ejército estadounidense.

Con respecto a Bahrein, una persona murió después de que los restos de un misil de fabricación iraní que fue interceptado provocaran un incendio en un “buque extranjero” en la ciudad industrial Salman de Bahrein, informaron medios estatales la semana pasada. Por otra parte, una mujer de 29 años murió tras un ataque iraní contra la capital, Manama, según el Ministerio del Interior.

En cuanto a jurisdicción de Omán, un ciudadano indio murió después de que una embarcación no tripulada de farbicación iraní atacara un petrolero en el que trabajaba, a 52 millas náuticas de la costa omaní, informó la Agencia de Noticias de Omán.

