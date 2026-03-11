Gen2 Starlink: Elon Musk, la IA, nueva revolución espacial y la guerra

SpaceX P.jpg SpaceX la 'está viendo'.

Gen2 Starlink

Con la mirada puesta en ello, Space Exploration Holdings, LLC (SpaceX) presentó ante la autoridad regulatoria FCC (Federal Communications Commission) una solicitud para SpaceX Second-Generation Starlink Constellation (Gen2 Starlink),

de ajuste de órbita y capacidad,

cambio de espectro,

ampliación de constelación,

aprobada el 09/01/026.

El proyecto de Elon Musk es instalar centros de datos orbitales alimentados por energía solar, y la Locación Orbital es la Órbita Satelital No Geoestacionaria (NGSO).

El objeto es una constelación de satélites en órbita baja, alimentados por paneles solares y enlaces láser, para centros de datos para inteligencia artificial.

Según Musk es “la forma más eficiente de satisfacer la demanda creciente de capacidad computacional para IA capaz de aprovechar toda la energía del sol”.

El plan de Elon Musk es parte del escenario de reemplazar paulatinamente las fuentes de energía pasando de los combustibles fósiles a fuentes limpias como el sol.

satelites planeta tierra.jpg Dicen que el planeta Tierra ya abunda en satélites que lo rodean.

Project Suncatcher

Musk no está solo en esto, Google con su 'Project Suncatcher' ya anunció en Noviembre de 2025 que busca trasladar la computación de inteligencia artificial al espacio mediante chips TPU (Tensor Processing Units) en constelaciones de satélites solares.

Los TPU son esenciales en el plan de IA de Google. Son chips ASICS (Application-Specific Integrated Circuit) personalizados por Google, diseñados específicamente para acelerar el entrenamiento e inferencia de IA y son el motor de Gemini. La última generación de estos chips compite con Nvidia.

Travis Beals, Senior Director de Paradigms of Intelligence, Google Research, dijo que el 'Project Suncatcher' buscaría crear “una infraestructura de cómputo escalable y sostenible” que reduzca el impacto ambiental del procesamiento de datos en el planeta Tierra.

Todos estos proyectos forman parte de la transición energética incipiente y el cambio de paradigma causado por

la revolución digital,

la revolución de la información y

el uso de la Inteligencia Artificial, que rompió el status quo.

Es el cambio de paradigma de Thomas Kuhn, la revolución científica que cambia el paradigma vigente.

El proceso de descarbonización de la economía es el proyecto a largo plazo que no solamente se relaciona con el cambio climático sino con el agotamiento y el costo de los no renovables, frente al monumental cambio en el consumo energético producto de la inteligencia artificial y las nuevas industrias como la movilidad eléctrica.

google chip.jpg Chips ASICS (Application-Specific Integrated Circuit) personalizados por Google, diseñados específicamente para acelerar el entrenamiento e inferencia de IA y son el motor de Gemini.

La Guerra

Pero llegaron las Guerras -2026 se perfila como un año de inestabilidad récord con múltiples conflictos simultáneos y alta tensión geopolítica, marcando el fin de la relativa estabilidad anterior- y, detrás asomó la sombra de una crisis global de energía.

La guerra rusa en Ucrania ha provocado efectos en los mercados internacionales. Por las sanciones occidentales impuestas a Moscú, el ministro Alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, ha iniciado conversaciones para reemplazar el gas ruso por el gas licuado (GNL) de Emiratos Árabes Unidos, según Le Monde Diplomatique.

En cuanto a la guerra en Irán el ataque a las infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico afectó principalmente a Europa, que depende de las importaciones y aumenta el riesgo recesivo en España y Asia. Ya provocó una reducción del 60% de la producción en Irak.

En cuanto a Qatar, Qatar Energy suspendió la producción de Gas Natural Licuado (GN) en plantas clave como Ras Laffan tras ataques con drones, impactando en el 20 % del suministro mundial de GNL provocando un “pánico global”.

Frente a esta nueva realidad de la guerra, con un gran poder anticipatorio, el proyecto de energía solar espacial de Elon Musk cobra importancia. Representaría un gran salto tecnológico en la captura de esta energía limpia, un paso fundamental hacia su objetivo de posicionarla como fuente eléctrica primaria a nivel global.

--------------

Experta en relaciones internacionales.