China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink

Cerebros conectados, negocios en alza

El mercado chino de BCI superó los 530 millones de dólares en 2025 y las proyecciones lo llevan a más de 16.000 millones para 2040. Startups como BrainCo, StairMed Technology y Zhiran Medical ya levantan cientos de millones en inversiones.

Lo que antes parecía ciencia ficción hoy es negocio concreto: dispositivos que permiten a pacientes paralíticos controlar tecnología solo con el cerebro, sin cables ni hardware externo. China no espera permiso para liderar esta revolución.

image

Uno de los avances más impactantes: investigadores chinos completaron el primer ensayo clínico totalmente implantado y sin cables del país, solo el segundo a nivel mundial. El paciente, con parálisis, logró controlar dispositivos externos sin ningún hardware visible. Neuralink fue la única en lograrlo antes.

StairMed Technology cerró una Serie B de 48 millones en febrero de 2025. El dinero fluye y la competencia con Elon Musk se vuelve cada vez más feroz.

