China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink

China está cerca de convertirse en la potencia mundial del control cerebral tecnológico. Ya compite de igual a igual con Neuralink de Elon Musk.

22 de febrero de 2026 - 21:54
La industria china de interfaces cerebro-computadora (BCI) avanza a una velocidad que pocos imaginaban. Mientras Elon Musk promociona Neuralink, startups chinas ya pasaron de la investigación a la escala comercial.

China apuesta fuerte al cerebro tecno

Phoenix Peng, cofundador de NeuroXess y CEO de Gestala, es una de las voces más influyentes del sector. Para él, la fusión entre neurociencia e inteligencia artificial es inevitable: el cerebro humano y las máquinas están destinados a conectarse de forma directa y de alto ancho de banda.

Provincias como Sichuan, Hubei y Zhejiang ya fijaron precios para servicios médicos con BCI. En diciembre de 2025, China anunció un fondo de 165 millones de dólares para financiar empresas del sector desde la investigación hasta la comercialización.

image
Y las apuestas no paran. BrainCo avanza hacia una salida a bolsa en Hong Kong tras levantar 287 millones de d&oacute;lares.

Además, en agosto de 2025, el ministerio de industria chino publicó una hoja de ruta nacional con metas técnicas para 2027 y una cadena de suministro completa para 2030. La presión sobre Neuralink y otras firmas estadounidenses como Synchron y Paradromics es real y creciente.

Cerebros conectados, negocios en alza

El mercado chino de BCI superó los 530 millones de dólares en 2025 y las proyecciones lo llevan a más de 16.000 millones para 2040. Startups como BrainCo, StairMed Technology y Zhiran Medical ya levantan cientos de millones en inversiones.

Lo que antes parecía ciencia ficción hoy es negocio concreto: dispositivos que permiten a pacientes paralíticos controlar tecnología solo con el cerebro, sin cables ni hardware externo. China no espera permiso para liderar esta revolución.

image

Uno de los avances más impactantes: investigadores chinos completaron el primer ensayo clínico totalmente implantado y sin cables del país, solo el segundo a nivel mundial. El paciente, con parálisis, logró controlar dispositivos externos sin ningún hardware visible. Neuralink fue la única en lograrlo antes.

StairMed Technology cerró una Serie B de 48 millones en febrero de 2025. El dinero fluye y la competencia con Elon Musk se vuelve cada vez más feroz.

