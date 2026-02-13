Finde largo en AMBA: Bad Bunny, Año Nuevo Chino y paseo de Bridgerton

Este fin de semana largo en el AMBA va a haber muchísimas propuestas de todo tipo para que elijas la que más te gusta. Si estás enamorado vas a poder disfrutar de opciones de San Valentín en Buenos Aires, además de un paseo temático de la serie Bridgerton. También hay tres días de recital de Bad Bunny en River.
Finalmente llegó el finde largo de Carnaval y será todo un éxito con muchísimas opciones en Buenos Aires. Además de los clásicos mercados o ferias que se hacen casi todas las semanas, habrá propuestas únicas que no te vas a querer perder.
Finde largo en AMBA: un poco de todo
El Año Nuevo Chino se festeja a lo grande en distintos puntos de la ciudad desde el sábado 14 de febrero hasta el martes 17. El horario será de 12 a 20 en la zona del barrio de Belgrano, con muchísimas propuestas y cultura china.
Quienes son afortunados de tener sus entradas para Bad Bunny podrán disfrutar de un recital lleno de energía, reggaetón, cultura puertorriqueña y baile. Será este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 en el Estadio Monumental de River Plate. Mucho cuidado a la zona aledaña ya que habrá cortes y demoras todo el fin de semana.
La Calle Corrientes celebra el Día de los Enamorados con una propuesta única. Este sábado 14 desde las 19 habrá DJs, cantantes y muchas más sorpresas para celebrar este día que sin duda es de los más románticos del año.
Por si fuera poco también habrá un paseo de Bridgerton. La aclamada serie de Netflix volvió con la historia de Benedict y causó furor. Del viernes 13 al domingo 15, de 14 a 17 hs, habrá un escenario en el Rosedal de Palermo para pasar el Día de los Enamorados de una manera distinta.
