Finde en Rosario: Noches de Carnaval, La K´onga, El Cuarteto de Nos, Sin Bandera y más

En esta edición el ingreso al predio donde se desarrollarán los festejos centrales del Carnaval se realizará a través de un sistema de entradas anticipadas con el objetivo de ordenar el acceso, ofrecer mayor seguridad y garantizar una mejor experiencia.

* Sábado a lunes de 18.30 a 00.

"Candombe Hormiga" en Centro Cultural Parque Alem

Se va a realizar el Carnaval Candombe Hormiga con diferentes talleres: introducción al toque, danza, sus personajes; historia del candombe afro-uruguayo y en la región del litoral; taller Hormiga; taller de toque de tambores y taller de Danza Candombe.

* Sábado desde las 20.30.

image Movimiento y ruido en la ciudad.

Yarará en Museo de Arte Contemporáneo

Un año más, el museo tiene el placer de acompañar la mítica fiesta. El baile, la celebración y la ocupación del espacio público se encuentran una vez más como herramienta de transformación social.

En esta edición, bajo el concepto de YaraKids, invitamos especialmente a las infancias, colonias recreativas de verano y familias para dar comienzo al carnaval.

* Domingo de 18 a 00. Gratis.

La K’onga en el Anfiteatro

La banda cordobesa liderada por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé se ha convertido en la banda de cuarteto más escuchada en todas las plataformas digitales, junto a artistas de renombre como lo son Nicki Nicole, Cristian Castro, Luciano Pereyra, Ke Personajes, Antonio Ríos, Emanero, Matías Valdez, entre otros.

* Viernes a las 21. Valor de $44.000 en adelante.

image Noche para enamorarse, cantar y bailar.

Noches de Lunario

La Delio Valdéz + Agarrate Catalina el sábado a las 21 (Anticipadas a partir de $40.000).

Por su parte, el domingo a la misma hora llega el Cuarteto de Nos. La banda uruguaya retorna a Rosario en el marco del Tour Puertas (Entradas online desde $60.000).

Asimismo, Sin Bandera dirá presente el lunes con horario de inicio a las 19 (entradas de $85.000 en adelante). El dúo argentino-mexicano integrado por Leonel García y Noel Schajris regresan a Rosario en el marco del Tour Escenas. Con baladas inolvidables como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”, más estrenos de su próximo álbum Escenas, ofrecerán un show íntimo y emotivo para revivir momentos que marcaron a toda una generación

Propuestas para San Valentín

Noche de tarot, arte y música en el Fontanarrosa

El Centro Cultural Fontanarrosa presenta la tercera edición de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, con propuestas para reflexionar, bailar y encontrarse. El cierre de la noche estará a cargo de Naranja dulce, banda de cumbia rosarina, sinónimo de ritmo, alegría y mucha fiesta.

* Viernes desde las 19. Entrada libre y gratuita.

Fiesta Bresh en Bioceres

La fiesta más exitosa del momento, anunció una nueva fecha en Rosario. En la actualidad este evento se realiza en más de una docena de piases y entre sus invitados estelares se encuentran Rauw Alejandro, Anuel AA, Danna Paola, Anitta y muchos más.

* Sábado desde las 23.59. De $16.000.

image Uno de los eventos que más resuenan en los últimos años llega a la Cuna de la Bandera.

Cumbión del Paraná en La Sala de las Artes

Cada noche reúne a los amantes de la música tropical para cantar y bailar al ritmo de las mejores bandas del país. Esta vez será el turno de Mario Pereyra – Los Peñaloza – Homero y Sus Alegres.

* Sábado desde las 23.59. Entradas a partir de $10.000.

Torneo Panamericano Beach Handball en la Florida

La arena de La Florida, en el marco de Playa Olímpica 2026, suma una nueva disciplina con la Copa Cuna de la Bandera de handball playa. Participan equipos del país y de la región en ambas ramas.

Del 14 al 17 de febrero, en el mismo escenario, se disputará el Torneo Panamericano de la disciplina.

* Sábado, domingo, lunes y martes desde las 9.

Más contenidos en Urgente24

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó