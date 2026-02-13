Inflación, algo no cambió: Se mantienen las disparidades en provincias, y la "trampita" de Río Negro

image

Los aumentos que aceleraron la inflación

Comparando con los números del IPC anterior, cuatro provincias aceleraron, otras cuatro desaceleraron y dos se mantuvieron estables.

En las primeras se encuentra CABA, el distrito con la mayor aceleración, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales, en mayor medida explicada por los aumentos vinculados a servicios, aunque también incidió Alimentos.

Le sigue Jujuy (+0,2 p.p.), Mendoza (+0,2 p.p.) y Chaco (+0,1 p.p.). En la primera explicada por el rubro Vivienda y Servicios Públicos (+2,0 p.p.) y Alimentos (+0,9 p.p.).

En Mendoza (+0,2 p.p.), los principales motores fueron Educación (+3,4 p.p.), Vivienda y Servicios Públicos (+2,0 p.p.) y Alimentos (+0,4 p.p.). En Chaco (+0,1 p.p.), la suba adicional del mes se apoyó principalmente en Transporte y Comunicaciones (+3,3 p.p.), Atención de la salud (+1,5 p.p.) y Alimentos (+0,3 p.p.), este último con una variación superior al promedio provincial.

Santa Fe y Neuquén, en cambio, registraron en enero la misma variación que en diciembre de 2025.

Pero Tucumán (-0,1 p.p.), Río Negro (-0,1 p.p.), San Luis (-0,5 p.p.) y Córdoba (-0,6 p.p.) desaceleraron respecto del mes previo, con mayor intensidad en los dos últimos casos.

¿Cómo se explican estas bajas?

En el caso de Tucumán, si bien Comunicación registró una fuerte aceleración (+7,2 p.p.), Transporte desaceleró con mayor intensidad (-13 p.p.) tras el salto de diciembre. Además, Alimentos redujo levemente su ritmo de aumento (-0,3 p.p.), lo que permitió que el nivel general mostrara una leve desaceleración.

En tanto, según el informe, en la provincia comandada por Alberto Weretilneck, la desaceleración en

Transporte (-2,5 p.p.) y Esparcimiento (-5,2 p.p.) más que compensó la aceleración en Alimentos (+1,4 p.p.), entre otros rubros.

En San Luis, las desaceleraciones en Alimentos (-1,2 p.p.) y en Transporte y Comunicaciones (-1,4 p.p.), entre otras, traccionaron el nivel general a un registro inferior al del mes previo.

Y por último, Córdoba mostró desaceleración en once de las trece divisiones que componen su índice provincial, incluyendo Alimentos (-0,2 p.p.), Vivienda y Servicios (-0,8 p.p.) y Transporte (-1,3 p.p.), lo que permitió que enero cerrara con una variación considerablemente menor a la de diciembre.

Variación interanual de los IPC provinciales

A nivel país, como se mencionó en un principio, enero 2026 mostró una suba interanual del IPC del 32,4%, por encima del registro del mes anterior. Pero solo tres provincias muestran una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (37,2%), San Luis (33,6%) y Córdoba (33,2%); por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro y su "trampa" al fondo del ranking (22,8%).

La inflación en el interior

Pero, ¿qué estructura de consumo están utilizando las provincias que elaboran sus propios índices?

En este sentido, las provincias también mantiene una marcada disparidad:

CABA, Córdoba y Neuquén construyen sus IPC con ponderadores derivados de la ENGHo 2017-2018, es decir, con una estructura relativamente más reciente, con ajustes provinciales correspondientes (Córdoba la implementó recientemente, en diciembre 2025).

Chaco, Jujuy, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán continúan usando ponderaciones basadas en la ENGHo 2004-2005 (también con ajustes provinciales) lo que implica trabajar con patrones de consumo más atrasados.

Y Río Negro, "la estrella" actual de este informe, es todo un caso: es que es la única provincia donde su IPC no incluye ponderaciones, sino que se considera que cada producto o servicio tiene el mismo peso dentro del gasto; esto, naturalmente, limita la comparabilidad metodológica con el resto...

La inflación que mide Río Negro y el nuevo debate sobre el IPC

bariloche.jpg "En Río Negro trabajamos en Bariloche y Viedma, con encuestadores, supervisores y coordinadores que todos los días salen a relevar precios", explicó el director de Estadística y Censos de Río Negro.

El director de Estadística y Censos de Río Negro, Luciano Trucci, defendió hace unos días, el relevamiento en territorio y analizó los cambios metodológicos que el INDEC viene postergando...

En diálogo con 'LU19 AM 690', Trucci aclaró que, si bien la metodología del IPC es definida por el INDEC, el trabajo de campo se realiza de manera federal, y remarcó que una de las principales críticas al índice nacional no apunta al sistema de medición en sí, sino a la actualización de los ponderadores, es decir, el peso que tiene cada bien o servicio dentro de la canasta que refleja el consumo de los hogares.

"El IPC sigue usando ponderadores basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, que ya quedó vieja. Desde hace años se anuncia que se van a actualizar y eso todavía no ocurrió", señaló.

En Río Negro, en tanto, dijo que "el relevamiento lo hacemos las direcciones provinciales. En Río Negro trabajamos en Bariloche y Viedma, con encuestadores, supervisores y coordinadores que todos los días salen a relevar precios".

Además, cuenta con un índice propio en la ciudad de Viedma, que se releva desde la década del 70. Se trata de un indicador autoponderado de 100 productos, con una metodología más acotada.

Según Trucci, "son metodologías distintas, no tienen por qué dar igual, sostuvo respecto a la nacional.

También dijo que "siempre pensamos en actualizar nuestro índice, pero también queríamos ver qué pasaba con el IPC nacional, que viene anunciando cambios desde 2023".

Consultado sobre las críticas que señalan que "los números están dibujados", el director fue contundente: "El relevamiento en campo se hace con seriedad y responsabilidad. Eso no se dibuja. Lo que puede variar es la metodología que se use para calcular el índice, y eso puede hacer que dé un poco más o un poco menos".

