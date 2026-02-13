Gastón Edul nuevamente en el centro de la polémica por Independiente

2026 no será un año más para Independiente, ya que habrá elecciones en el club de Avellaneda. En este contexto, Gastón Edul comenzó a manifestar posturas políticas en distintos streams junto a Davoo Xeneize, y Andrés Ducatenzeiler —ex presidente del Rojo— arremetió contra ambos.
El periodista Gastón Edul volvió a opinar sobre Independiente en un stream con Davoo Xeneize y ambos recibieron la crítica de Andrés Ducatenzeiler (Duka).
El periodista de TyC Sports había relatado una situación que vivió con un exdirigente; volvió a pronunciarse al respecto y generó un fuerte revuelo en redes sociales, especialmente entre los hinchas del Rey de Copas.
Gastón Edul, Andrés Ducatenzeiler y las elecciones
Independiente es uno de los clubes del fútbol argentino que periódicamente es noticia por cuestiones dirigenciales.
Actualmente, el presidente es Néstor Grindetti, aunque quienes encabezaban la lista originalmente eran Fabián Doman y Juan Marconi (vicepresidente segundo).
2026 será un año particular para el Rojo, ya que habrá elecciones, y uno de los periodistas que se manifestó al respecto es Gastón Edul.
En un stream, el periodista arremetió contra Héctor “Yoyo” Maldonado, aunque sin mencionarlo directamente: “En su momento hice una crítica a un exdirigente de Independiente. Califiqué su gestión como pésima porque sus compras fueron insólitas e irresponsables, por montos totalmente desmedidos. Fue una gestión muy mala, y yo eso lo vi”.
En una nueva emisión de Puerrul, el periodista de TyC Sports volvió a expresarse con dureza y señaló: “En esta gestión hay gente de la anterior gestión. Ese es el error que Independiente no puede volver a repetir. Seoane (hoy secretario) estuvo con Maldonado”. Además, agregó: “Independiente va a sanar cuando haya gente nueva, cuando esté Gabriel Milito”.
A raíz de estas declaraciones, Andrés Ducatenzeiler, también conocido como “Duka”, apuntó contra el periodista y contra Davoo Xeneize por su supuesta inexperiencia para hablar de política: “Ustedes se ponen a hablar de política siendo chicos que no la conocen... Edul, hablá de lo que sabés, estás haciendo un papelón para meter a un presidente del PRO en Independiente”.
Se viene un año intenso en lo político para el Rojo y, aunque recién es febrero, el clima ya empieza a calentarse.
Independiente y el fútbol
Si bien es cierto que en lo político será un año fundamental para Independiente, desde lo futbolístico 2026 también será clave.
El Rojo no logró clasificar a ninguna competencia continental, por lo que todos los cañones apuntarán a los torneos locales.
El club de Avellaneda no consigue un título de carácter nacional desde 2002 y, a medida que pasan los años, la presión se incrementa.
El año pasado, cuando aún estaba Julio Vaccari, el Rojo logró llegar a las semifinales del Torneo Apertura, pero fue eliminado por Huracán. En el Clausura, ni siquiera consiguió acceder a los playoffs.
Hasta el momento, en 2026 y ya con Gustavo Quinteros en el banco, el rendimiento del equipo no ha sido el mejor y sumó seis puntos en las primeras cuatro fechas.
Este viernes 13 de febrero, Independiente recibirá a Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura desde las 20:00 en el Libertadores de América.
