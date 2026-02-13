Gastón Edul nuevamente en el centro de la polémica por Independiente

En un stream, el periodista arremetió contra Héctor “Yoyo” Maldonado, aunque sin mencionarlo directamente: “En su momento hice una crítica a un exdirigente de Independiente. Califiqué su gestión como pésima porque sus compras fueron insólitas e irresponsables, por montos totalmente desmedidos. Fue una gestión muy mala, y yo eso lo vi”.

En una nueva emisión de Puerrul, el periodista de TyC Sports volvió a expresarse con dureza y señaló: “En esta gestión hay gente de la anterior gestión. Ese es el error que Independiente no puede volver a repetir. Seoane (hoy secretario) estuvo con Maldonado”. Además, agregó: “Independiente va a sanar cuando haya gente nueva, cuando esté Gabriel Milito”.

A raíz de estas declaraciones, Andrés Ducatenzeiler, también conocido como “Duka”, apuntó contra el periodista y contra Davoo Xeneize por su supuesta inexperiencia para hablar de política: “Ustedes se ponen a hablar de política siendo chicos que no la conocen... Edul, hablá de lo que sabés, estás haciendo un papelón para meter a un presidente del PRO en Independiente”.

Se viene un año intenso en lo político para el Rojo y, aunque recién es febrero, el clima ya empieza a calentarse.

Independiente y el fútbol

Si bien es cierto que en lo político será un año fundamental para Independiente, desde lo futbolístico 2026 también será clave.

El Rojo no logró clasificar a ninguna competencia continental, por lo que todos los cañones apuntarán a los torneos locales.

El club de Avellaneda no consigue un título de carácter nacional desde 2002 y, a medida que pasan los años, la presión se incrementa.

El año pasado, cuando aún estaba Julio Vaccari, el Rojo logró llegar a las semifinales del Torneo Apertura, pero fue eliminado por Huracán. En el Clausura, ni siquiera consiguió acceder a los playoffs.

Hasta el momento, en 2026 y ya con Gustavo Quinteros en el banco, el rendimiento del equipo no ha sido el mejor y sumó seis puntos en las primeras cuatro fechas.

Este viernes 13 de febrero, Independiente recibirá a Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura desde las 20:00 en el Libertadores de América.

