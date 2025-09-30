En Independiente no pueden creer lo que dicen de Néstor Grindetti

Según informó TyC Sports, el mandatario asistió al casamiento de un amigo cercano, motivo por el cual no estuvo presente en el clásico. Incluso, desde el club remarcan que ya había avisado con antelación que no estaría disponible para este partido. Aun así, aseguran que siguió el encuentro a la distancia.

image

La postal generó todo tipo de burlas en redes sociales, donde muchos hinchas ironizaron sobre la llamativa coincidencia: mientras Independiente jugaba el clásico más importante del semestre, su presidente posaba en un casamiento con atuendo de cowboy.

Independiente: entre el fútbol y los sponsors

Ayer 29 de septiembre fue un día clave en Independiente debido a que se confirmó que desde 2026, el Rojo dejará Puma y pasará a ser vestido por Atomik. La decisión, responde a lo económico y genera resistencia en los hinchas que valoraban el prestigio de la marca mundial.

Este martes 30/9, Socios de Independiente se autoconvocan en la sede de Avenida Mitre 470 contra la firma de Atomik como sponsor técnico hasta diciembre de 2031 impulsada por la dirigencia.

image

En cuanto al fútbol, el Rojo tiene el Torneo Clausura como única competencia luego de haber sido eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana.

El club de Avellaneda, está a 7 puntos de los playoffs (con un partido menos) y debe empezar a ganar si es que quiere meterse entre los 8 mejores de su zona.

Los de Gustavo Quinteros también miran de reojo la tabla anual. Están a 6 puntos de zona de Copa Sudamericana y si ganan el partido pendiente, podrían quedar solamente a 3 unidades con 18 en juego.

